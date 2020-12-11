Как структура сайта влияет на SEO

Оптимизация сайта для увеличения трафика, дохода и конверсии — один из наиболее важных элементов SEO. Красивый дизайн и организация страниц могут создать помехи для поисковых систем. Поэтому для сайта важна не только привлекательность, но и корректная структура. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.
1. Дружественность сайта к поисковым системам
Это один из наиболее важных факторов, который означает, что поисковая система может сканировать текстовое содержимое сайта. Частью этого процесса является навигация по подстраницам и конкретным темам.
Чтобы страница считалась доступной для сканирования, она должна содержать переходы на другие разделы. За анализ сайтов отвечают специальные программы — поисковые роботы.
Важно, чтобы на сайте не было тупиков: на страницах должны присутствовать внутренние ссылки и переходы от одной части сайта к другой. Для этого используются навигационные цепочки, схемы и форматы структурированных данных.
2. Структура URL
Одним из важных факторов, влияющих на SEO, является структура URL. Адреса также являются составными элементами эффективной иерархии сайтов, которые передают информацию через домен и направляют пользователей по запросам.
Структуры URL должно быть удобно читать и пользователю, и поисковой системе. Кроме этого, они должны содержать целевые запросы. Эффективные структуры воссоздают эту логику на всем сайте и отправляют XML-карты с наиболее важными URL-адресами в поисковые системы. URL не должен быть перегружен слишком большим количеством параметров.
3. HTTP, HTTP, HTTP2
HTTPS обеспечивает безопасность страницы, что также может повлиять на ее ранжирование в поисковой выдаче. Более 50% сайтов во всем мире уже используют HTTPS. Переход на данный протокол дает множество преимуществ.
- Улучшенный пользовательский опыт.
- Защита данных пользователей.
- Ускорение мобильных страниц — возможно только с HTTPS.
- Эффективность PPC-кампании.
- Улучшение данных в Google Analytics.
4. Внутренние ссылки
Правильная навигация подразумевает, что пользователи могут беспрепятственно перемещаться с одной страницы на другую. Необходимо продумать навигацию так, чтобы пользователь мог перемещаться с помощью пары кликов.
Эксперты по юзабилити полагают, что поиск любой страницы на сайте не должен занимать больше трех кликов.
Внутренние ссылки помогают пользователям и поисковым системам находить страницу. Они используют ключевые слова и связывают их с другим релевантным контентом на сайте.
Важно классифицировать и упорядочивать ссылки таким образом, чтобы не нарушать его структуру.
Преимущества использования внутренних ссылок для SEO:
- позволяют поисковым системам находить другие страницы с помощью якорей, содержащих ключевые слова;
- уменьшают высоту страницы;
- упрощают пользователям доступ к другому контенту;
- повышают шансы сайта попасть на верхнюю строчку на странице результатов поиска.
5. Ключевой контент и ключевые слова
Об этом необходимо задуматься на этапе создания структуры сайта. По заданным ключевым словам можно продвигать его в топ поисковой выдачи. Чтобы правильно подобрать ключевые слова, важно понимать целевую аудиторию и специализацию площадки.
Залог успешного продвижения — ценность и полезность контента. Положительные отзывы целевой аудитории не скрыть от внимания поисковых роботов, и сайт будет привлекать больше посетителей.
6. Дублирующийся контент
Дублирующийся контент вреден для SEO, потому что Google рассматривает его как спам. Консоль поиска Google — полезный инструмент для поиска и удаления повторяющегося содержания на сайте.
7. Навигация и взаимодействие с пользователем
С развитием интернета требования к юзабилити сайтов ужесточились. Плохо спроектированные страницы уже не привлекают внимание пользователей.
Если посетитель не сможет понять, как найти нужную ему информацию на вашем сайте, то он отправится искать ее у конкурента. А плохой пользовательский опыт вредит SEO.
CTR, время, проведенное на сайте и показатель отказов — все это важные факторы для алгоритма Google. Статистика, указывающая на отрицательный опыт использования, говорит о том, что страница может быть не самой релевантной или полезной для этого запроса, и Google соответствующим образом скорректирует результаты поиска.
Для обеспечения хорошего взаимодействия с пользователем необходимо:
- привести содержание страницы в соответствии с ожиданиями пользователя;
- упростить поиск нужной информации;
- обеспечить интуитивно понятную навигацию.
Чтобы определить, насколько удобен сайт, проведите несколько тестов с реальными пользователями. Так вы узнаете, как именно они с ним взаимодействуют, и сможете создать желаемый опыт.
8. Core Web Vitals и опыт использования
Core Web Vitals — это часть обновления Google Page Experience, новый алгоритм, который оптимизирует изображения, что может повлиять на ранжирование в поисковой выдаче.
Сдвиг акцента на CLS (Cumulative Layout Shift — совокупный сдвиг макета), измерение скачков загрузки контента и визуальной составляющей — это то, над чем должны работать создатели сайтов вместе с дизайнерами и SEO-специалистами.
Core Web Vitals может стать одним из факторов ранжирования в 2021 году, и на данный момент менее 15% сайтов соответствуют эталонным стандартам.
Google предупредил владельцев интернет-площадок и специалистов по SEO о грядущих изменениях.
9. Адаптация под мобильные устройства
При создании сайта важно убедиться, что его структура будет корректно отображаться на разных устройствах.
Объем работы может зависеть от ресурсов, опыта в ИТ и бизнес-модели, особенно если сайт связан с e-commerce.
Если не позаботиться об этом на этапе создания, его адаптация для мобильных устройств на этапе функционирования обойдется дороже и займет больше времени.
Это особенно актуально для сайтов, созданных на базе Flash или использующих старые платформы e-commerce.
10. Скорость и производительность
Если конфигурация и структура сайта не способствуют быстрому взаимодействию с пользователем, это негативно скажется на итоговых результатах SEO.
Задержка загрузки в одну секунду может означать меньшее количество просмотров и трафика, а также значительное падение конверсии.
Чтобы достичь наилучших результатов, убедитесь, что структура сайта подходит для пользователей и бизнеса, он удобен для чтения и отвечает всем стандартам еще на этапе создания. Контент также нужно планировать во время подготовки проекта.Фото на обложке: Chaosamran Studio / Shutterstock
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