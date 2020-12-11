Как структура сайта влияет на SEO

Оптимизация сайта для увеличения трафика, дохода и конверсии — один из наиболее важных элементов SEO. Красивый дизайн и организация страниц могут создать помехи для поисковых систем. Поэтому для сайта важна не только привлекательность, но и корректная структура. Вот на что стоит обратить внимание в первую очередь.

1. Дружественность сайта к поисковым системам

Это один из наиболее важных факторов, который означает, что поисковая система может сканировать текстовое содержимое сайта. Частью этого процесса является навигация по подстраницам и конкретным темам.

Чтобы страница считалась доступной для сканирования, она должна содержать переходы на другие разделы. За анализ сайтов отвечают специальные программы — поисковые роботы.

Важно, чтобы на сайте не было тупиков: на страницах должны присутствовать внутренние ссылки и переходы от одной части сайта к другой. Для этого используются навигационные цепочки, схемы и форматы структурированных данных.

2. Структура URL

Одним из важных факторов, влияющих на SEO, является структура URL. Адреса также являются составными элементами эффективной иерархии сайтов, которые передают информацию через домен и направляют пользователей по запросам.

Структуры URL должно быть удобно читать и пользователю, и поисковой системе. Кроме этого, они должны содержать целевые запросы. Эффективные структуры воссоздают эту логику на всем сайте и отправляют XML-карты с наиболее важными URL-адресами в поисковые системы. URL не должен быть перегружен слишком большим количеством параметров.

3. HTTP, HTTP, HTTP2

HTTPS обеспечивает безопасность страницы, что также может повлиять на ее ранжирование в поисковой выдаче. Более 50% сайтов во всем мире уже используют HTTPS. Переход на данный протокол дает множество преимуществ.

Улучшенный пользовательский опыт.

Защита данных пользователей.

Ускорение мобильных страниц — возможно только с HTTPS.

Эффективность PPC-кампании.

Улучшение данных в Google Analytics.

4. Внутренние ссылки

Правильная навигация подразумевает, что пользователи могут беспрепятственно перемещаться с одной страницы на другую. Необходимо продумать навигацию так, чтобы пользователь мог перемещаться с помощью пары кликов.

Эксперты по юзабилити полагают, что поиск любой страницы на сайте не должен занимать больше трех кликов.

Внутренние ссылки помогают пользователям и поисковым системам находить страницу. Они используют ключевые слова и связывают их с другим релевантным контентом на сайте.

Важно классифицировать и упорядочивать ссылки таким образом, чтобы не нарушать его структуру.

Преимущества использования внутренних ссылок для SEO:

позволяют поисковым системам находить другие страницы с помощью якорей, содержащих ключевые слова;

уменьшают высоту страницы;

упрощают пользователям доступ к другому контенту;

повышают шансы сайта попасть на верхнюю строчку на странице результатов поиска.

5. Ключевой контент и ключевые слова

Об этом необходимо задуматься на этапе создания структуры сайта. По заданным ключевым словам можно продвигать его в топ поисковой выдачи. Чтобы правильно подобрать ключевые слова, важно понимать целевую аудиторию и специализацию площадки.

Залог успешного продвижения — ценность и полезность контента. Положительные отзывы целевой аудитории не скрыть от внимания поисковых роботов, и сайт будет привлекать больше посетителей.

6. Дублирующийся контент

Дублирующийся контент вреден для SEO, потому что Google рассматривает его как спам. Консоль поиска Google — полезный инструмент для поиска и удаления повторяющегося содержания на сайте.

7. Навигация и взаимодействие с пользователем

С развитием интернета требования к юзабилити сайтов ужесточились. Плохо спроектированные страницы уже не привлекают внимание пользователей.

Если посетитель не сможет понять, как найти нужную ему информацию на вашем сайте, то он отправится искать ее у конкурента. А плохой пользовательский опыт вредит SEO.

CTR, время, проведенное на сайте и показатель отказов — все это важные факторы для алгоритма Google. Статистика, указывающая на отрицательный опыт использования, говорит о том, что страница может быть не самой релевантной или полезной для этого запроса, и Google соответствующим образом скорректирует результаты поиска.

Для обеспечения хорошего взаимодействия с пользователем необходимо:

привести содержание страницы в соответствии с ожиданиями пользователя;

упростить поиск нужной информации;

обеспечить интуитивно понятную навигацию.

Чтобы определить, насколько удобен сайт, проведите несколько тестов с реальными пользователями. Так вы узнаете, как именно они с ним взаимодействуют, и сможете создать желаемый опыт.

8. Core Web Vitals и опыт использования

Core Web Vitals — это часть обновления Google Page Experience, новый алгоритм, который оптимизирует изображения, что может повлиять на ранжирование в поисковой выдаче.

Сдвиг акцента на CLS (Cumulative Layout Shift — совокупный сдвиг макета), измерение скачков загрузки контента и визуальной составляющей — это то, над чем должны работать создатели сайтов вместе с дизайнерами и SEO-специалистами.

Core Web Vitals может стать одним из факторов ранжирования в 2021 году, и на данный момент менее 15% сайтов соответствуют эталонным стандартам.

Google предупредил владельцев интернет-площадок и специалистов по SEO о грядущих изменениях.

9. Адаптация под мобильные устройства

При создании сайта важно убедиться, что его структура будет корректно отображаться на разных устройствах.

Объем работы может зависеть от ресурсов, опыта в ИТ и бизнес-модели, особенно если сайт связан с e-commerce.

Если не позаботиться об этом на этапе создания, его адаптация для мобильных устройств на этапе функционирования обойдется дороже и займет больше времени.

Это особенно актуально для сайтов, созданных на базе Flash или использующих старые платформы e-commerce.

10. Скорость и производительность

Если конфигурация и структура сайта не способствуют быстрому взаимодействию с пользователем, это негативно скажется на итоговых результатах SEO.

Задержка загрузки в одну секунду может означать меньшее количество просмотров и трафика, а также значительное падение конверсии.

Чтобы достичь наилучших результатов, убедитесь, что структура сайта подходит для пользователей и бизнеса, он удобен для чтения и отвечает всем стандартам еще на этапе создания. Контент также нужно планировать во время подготовки проекта.

Источник.