Субординация на работе: правила и принципы

В статье узнаете, что такое субординация, как соблюдать субординацию в коллективе и к чему может привести ее нарушение.

Если на работе не соблюдается порядок, начинаются трудности: людям становится непонятно, кто за что отвечает, отношения в команде становятся напряженными, а задачи не выполняются вовремя.

Субординация — это система правил и норм, которая регулирует отношения между людьми в организации, определяя, как строить общение и взаимодействие в зависимости от должности и роли каждого сотрудника.

Что такое субординация и для чего она нужна?

Это система правил и норм, по которым сотрудники общаются друг с другом и с руководителями. Иерархия помогает установить четкие границы ответственности и формирует порядок в организации.

Зачем нужна субординация на работе:

Субординация помогает избежать хаоса: каждый знает задачи и понимает, к кому обращаться, если нужны уточнения или поддержка.

Когда у всего персонала общие правила общения, вероятность конфликтов из-за неуважения или непонимания становится ниже.

Дисциплина позволяет каждому лучше понимать свои обязанности, а руководителю — свои зоны контроля.

Когда работники знают, кто принимает решения, а кто выполняет задачи, работа идет быстрее и проще.

Служебное подчинение помогает выстроить рабочую культуру, где каждый уважает чужие должностные обязанности и принимает их во внимание.

Виды субординации

На работе субординация проявляется по-разному в зависимости от структуры компании и целей.

Рассмотрим, что значит субординация во взаимоотношениях между коллегами на работе и какие у нее бывают виды:

Вертикальная — описывает отношения между коллегами разных уровней, от руководителя к подчиненным.

Основная идея — задачи и указания спускаются сверху вниз, а отчётность и обратная связь поднимаются снизу вверх. Допустим, менеджер ставит задачи команде, а сотрудники сообщают о результатах.

Горизонтальная — строится на взаимодействии персонала одного уровня или в одном отделе.

Здесь важно уважение к роли и обязанностям каждого, чтобы работа шла слаженно. К примеру, служащие одного отдела обмениваются идеями и помогают друг другу, соблюдая уважение к зонам ответственности.

Функциональная — описывает отношения между людьми разных отделов, когда работают над одной задачей.

Здесь важно понимать роль каждого отдела в проекте и учитывать профессиональные границы. Допустим, отдел маркетинга работает с отделом продаж, учитывая опыт и задачи друг друга.

Временная — возникает, когда работник временно назначается ответственным за проект или задачу.

В этом случае команда на время подчиняется этому назначенному лидеру, даже если они равны по должности. Например, в проектной группе назначен руководитель, и члены группы следуют его указаниям до завершения задачи.

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Каждый вид субординации помогает сотрудникам ориентироваться в рабочей структуре, понимать, как правильно взаимодействовать с коллегами и руководителями, и выполнять задачи эффективно.

Как поддерживать субординацию на работе

Четко распределяйте роли и обязанности. Каждый трудящийся понимает свою зону ответственности и знает, кто за что отвечает. Это помогает избежать путаницы и повышает эффективность работы. Поддерживайте открытое общение. Важно, чтобы каждый задавал вопросы или получал помощь, но в рамках своей роли. Подчиненные обращаются к руководителям за поддержкой, а руководители — предоставляют ясные и честные ответы. Соблюдайте правила общения. Уважительный тон и вежливое обращение важны для всех уровней — как между коллегами, так и между подчиненными и руководителями. Если обсуждается сложный вопрос, лучше сделать это лично или в формате, удобном для обеих сторон. Следуйте иерархии в принятии решений. Если решение требует одобрения руководителя, не следует его обходить. При сложных вопросах важно соблюдать порядок: сначала обратиться к непосредственному руководителю, а затем — выше, если нужно. Уважайте границы ответственности. Каждый специалист отвечает за свои задачи, и не вмешивается в дела других без необходимости. К примеру, лучше не давать указания коллегам из других отделов, если это не входит в ваши обязанности. Учитесь принимать критику. Если руководитель указывает на ошибки, важно воспринимать это как возможность для улучшения. Подчиненные дают конструктивную обратную связь, но делают это уважительно и с пониманием. Подавайте пример. Руководители, соблюдающие дисциплину, показывают штату, как важно следовать этим принципам. Пример руководителя часто задает тон общения в команде, и это помогает поддерживать уважение и порядок.

Соблюдение субординации позволяет создать рабочую среду, где каждый чувствует себя комфортно и уверенно, зная, как взаимодействовать с другими и как реагировать на любые ситуации.

Как руководитель должен общаться с подчиненными?

Будьте открыты и ясны.

Объясняйте задачи и цели простым языком, чтобы все понимали, чего нужно достичь. При необходимости уточняйте детали и не бойтесь переспрашивать, если видите, что работник что-то не понял.

Слушайте сотрудников.

Давайте подчиненным возможность высказываться, делиться идеями и предлагать свои решения. Внимательное слушание помогает создать атмосферу доверия и поддержки, когда служащий знает, что его мнение важно.

Давайте конструктивную обратную связь.

Если что-то пошло не так, объясните, как можно улучшить ситуацию, а не критикуйте человека. Подчеркивайте сильные стороны работника и давайте конкретные рекомендации, чтобы он понимал, как расти в работе.

Поддерживайте мотивацию и вдохновляйте.

Показывайте персоналу, что цените их труд, и отмечайте достижения. Поощряйте инициативу и благодарите за вклад, чтобы каждый чувствовал свою значимость в команде.

Проявляйте уважение.

Обращайтесь к подчиненным вежливо и уважительно, независимо от их должности. Избегайте приказного тона, особенно в повседневных задачах; лучше использовать просьбы, которые создают более позитивное взаимодействие.

Будьте доступны для вопросов.

Дайте работникам понять, что они могут обратиться к вам за помощью или разъяснениями.

Решайте конфликты честно и спокойно.

Если в команде возникает спорная ситуация, оставайтесь нейтральным и справедливым, разбираясь в проблеме. Стремитесь к мирному решению, где участники конфликта понимают свою ответственность и готовы к улучшению.

Будьте примером для команды.

Руководитель, который соблюдает правила, уважительно общается и берёт ответственность за свои решения, становится образцом для подчиненных. Если следуете своим же требованиям, это укрепляет доверие и создает более позитивную атмосферу в коллективе.

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Следуя этим принципам, руководитель выстраивает отношения, при которых персонал будет работать с энтузиазмом, уважением и желанием развиваться вместе с компанией.

Как сотрудники должны общаться друг с другом?

Субординация подчиненных играет важную роль в организации рабочего процесса. Хорошие отношения — основа успешной работы и дружной команды.

Когда сотрудники общаются уважительно и открыто, работа идет легче, а отношения становятся крепче.

Вот несколько простых правил, которые помогут поддерживать хорошую атмосферу в коллективе:

Уважайте друг друга. Общайтесь вежливо и с уважением, независимо от возраста, опыта или должности коллеги. Избегайте грубого или пренебрежительного тона — это может обидеть и испортить отношения. Будьте открыты для помощи. Если кто-то из коллег сталкивается с трудностью, предлагайте свою помощь или совет. Взаимопомощь укрепляет командный дух и делает общение теплым и доверительным. Избегайте сплетен и обсуждений за спиной. Если у вас есть вопросы или неясности по поводу работы коллеги, лучше обсудить это напрямую и с уважением. Честное общение снижает риск конфликтов и создает здоровую атмосферу в коллективе. Вовремя и понятно отвечайте на запросы. Если коллега обращается за помощью или просит о чем-то по работе, постарайтесь ответить быстро и понятно. Не бойтесь задавать вопросы. Если что-то непонятно в работе, не стесняйтесь попросить совета или помощи у коллеги. Вопросы показывают заинтересованность и желание разобраться, а это ценится в коллективе. Делитесь идеями и предложениями. Если у вас есть идеи, которые могут улучшить работу, делитесь ими с коллегами. Открытое обсуждение идей создает атмосферу сотрудничества и помогает находить лучшие решения. Поддерживайте позитивный настрой. Старайтесь общаться с коллегами доброжелательно, избегайте жалоб и негатива. Позитивный настрой помогает легче справляться со сложными задачами и делает рабочие дни приятнее. Уважайте чужое время. Если хотите обсудить что-то личное или отвлечь коллегу от работы, убедитесь, что это удобно и не мешает ему выполнять задачи. Уважение к чужому времени показывает, что вы цените работу других.

Субординация сотрудников является важным элементом рабочего процесса, поскольку помогает поддерживать порядок, обеспечивает уважение между коллегами и способствует эффективному выполнению задач в команде.

К чему может привести нарушение субординации?

Когда правила субординации нарушаются, в коллективе возникают проблемы, которые мешают работе и ухудшают атмосферу.

Работники начинают чувствовать себя неуверенно, работа идет медленнее, а отношения внутри команды становятся напряженными.

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Нарушение субординации приводит к:

Конфликтам в коллективе.

Когда персонал перестает уважать роли и обязанности друг друга, возникают споры и обиды. Особенно часто это случается, если кто-то обходит начальника или дает указания коллегам, не имея на это полномочий.

Потере уважения к руководителям.

Если подчиненные начинают игнорировать указания начальства или обращаться к нему без уважения, руководителю становится сложнее контролировать ситуацию и принимать решения. Это подрывает его авторитет и приводит к недоверию со стороны команды.

Снижению продуктивности.

Когда люди нарушают субординацию, задачи выполняются медленнее, потому что каждый пытается решать их по-своему. Работа без четкого порядка и правил приводит к хаосу, из-за чего страдают сроки и качество выполнения.

Негативной атмосфере в коллективе.

Несоблюдение субординации приводит к тому, что люди начинают чувствовать себя некомфортно, если кто-то пытается брать на себя роль руководителя без согласия других.

Это вызывает напряжение, раздражение и недовольство среди персонала, что влияет на общее настроение.

Ошибкам и недопониманию.

Когда работники перестают придерживаться установленных правил, они забывают о своей ответственности и выполняют чужие задачи. Это часто приводит к ошибкам, так как люди начинают вмешиваться в дела, в которых не разбираются.

Потере доверия в команде.

Если кто-то не соблюдает субординацию, коллеги перестают доверять друг другу и избегают совместных решений. Доверие между работниками и руководителями становится слабее, что в итоге вредит команде.

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Основные принципы субординации:

Четкое распределение ролей и обязанностей — каждый знает, за что он отвечает, и кому можно обратиться за помощью.

— каждый знает, за что он отвечает, и кому можно обратиться за помощью. Уважение и этикет общения — независимо от должности, важно уважать друг друга, используя вежливый и доброжелательный тон.

— независимо от должности, важно уважать друг друга, используя вежливый и доброжелательный тон. Поддержание иерархии — руководители принимают ключевые решения, а подчиненные получают от них задачи и выполняют свои обязанности.

— руководители принимают ключевые решения, а подчиненные получают от них задачи и выполняют свои обязанности. Открытость и доступность — в команде должно быть место для обратной связи и обсуждения вопросов, чтобы избежать недопонимания.

Соблюдать субординацию — значит, создавать здоровую рабочую среду, где каждый чувствует себя частью команды, понимает свои задачи и работает с максимальной отдачей. Это важный принцип субординации, который делает коллектив сильнее и помогает достигать высоких результатов.

Фото на обложке: Shannon Fegan / Getty Images

