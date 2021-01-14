Мода на апсайклинг: зачем производители одежды занимаются ее переработкой

ReCrafted появился в качестве эксперимента, но, как рассказывает Алекс Кремер, который возглавляет профильное направлении в Patagonia, последние полтора года успех проекта был ошеломляющим. Сейчас бренд уже продал несколько тысяч изделий. Их стоимость варьируется в пределах $57-$231, что дороже обычных моделей, но они очень быстро раскупаются. Кремер считает, что тренд на апсайклинг могут использовать все модные бренды, и это направление будет прибыльным.

Когда-то переработкой и вторичным использованием одежды занимались только самые убежденные защитники окружающей среды, но теперь это вошло в моду. Однако у этой тенденции есть и обратная сторона. Некоторые бренды начали создавать якобы переработанные вещи.

В декабре 2020 года Zara совместно с Советом модельеров Америки привлекли новых дизайнеров к созданию винтажной одежды. Однако им пришлось использовать новую ткань, предоставленную Zara. Эти модели производились из новых материалов и продавались как капсульная коллекция в некоторых магазинах Zara. Со стороны казалось, что цель программы — сделать апсайклинг частью быстрой моды, но на самом деле коллекция ничем не отличалась от традиционной. Бренд отказался комментировать эту историю.

Однако пример Patagonia показывает, что бренды могут сделать апсайклинг частью своей бизнес-модели и тем самым избавиться от огромных отходов, которые создаются в индустрии моды.

Трудности апсайклинга

С 1980-х годов, когда бренды начали производить одежду дешево за рубежом, индустрия моды выросла в геометрической прогрессии. Сейчас ежегодно выпускается более 100 млрд предметов одежды, что вдвое больше, чем в 2000 году. По данным отчета Ellen MacArthur, многие потребители надевают вещь всего семь раз, прежде чем избавиться от нее. Это означает, что мир буквально тонет в старой одежде.

Patagonia ищет творческие способы убирать использованную одежду со свалок. Компания предлагает услуги по ремонту и программу выкупа для перепродажи подержанной одежды. Но на протяжении многих лет у нее накапливались предметы, которые не подлежали ремонту, и дизайнеры задавались вопросом, как ответственно их использовать. «Нас вдохновили наши клиенты, которые творчески подходят к ремонту одежды, а также мастера, которые делают красивые изделия из отходов, — говорит Кремер. — Проект ReCrafted был нашей попыткой сделать апсайклинг масштабным».

Субкультура тех, кто шил новые вещи из винтажной одежды, существовала всегда. За последние пять лет некоторые производители успешно вышли на такие ресейл-маркетплейсы, как Depop или Poshmark. Другие бренды, например, FanFare и Zero Waste Daniel, занимаются только апсайклингом. Как и Patagonia, Eileen Fisher занимается переработкой.

Главная проблема апсайклинга в том, что он требует много времени и труда. Цепочки поставок одежды рассчитаны на максимальную эффективность: бренды создают единый стиль, выбирают ткань, а затем производят одинаковые изделия на заводской линии. Но для переработки приходится работать с тем, что у вас есть.

Команда Patagonia решила оптимизировать процесс. Было разработано около десятка дизайнов, в том числе сумки, куртки, жилеты и футболки, которые позволили бы использовать имеющиеся материалы. Например, они используют плотный деним и холст для производства прочных сумок. Таким образом, они имеют одну форму, но уникальный вид из лоскутов ткани. «Мы старались согласовать процесс его с традиционным способом производства, но хотели использовать как можно больше отходов», — говорит Кремер.

Для этого Patagonia сотрудничала с Suay Sew Shop из Лос-Анджелеса, которая обладает опытом в переработке. Портные ориентировались на полученные образцы и шили вещи из выброшенной одежды, которую присылала Patagonia каждую неделю. Кремер говорит, что так вырастают расходы на рабочую силу (на каждый из предметов требуется несколько часов), но в то же время компания не платит за сырье. «Ткань бесплатна, — говорит он. — Мы платим за творчество и мастерство портных».

Убедить массового покупателя

Patagonia уже продала тысячи таких изделий, и Кремер ожидает, что апсайклинг-направление будет расти и дальше. Но чтобы модный тренд стал мейнстримом, важно создавать дизайны, которые найдут отклик. Часто мастера придают таким вещам специфический вид, который указывает на их происхождение. Например, выбирают заплатку контрастного цвета. Кремер рассуждает: «Шрамы рассказывают историю. Вас могут спросить, откуда появилась заплатка, и вы расскажете, как катались на лыжах через колючие кусты и порвали куртку».

В линейке ReCrafted есть товары и с более классическим дизайном, например серые пуховики или красные жакеты с черной отделкой (вблизи видно, что красная ткань сшита из лоскутов, хотя издалека это незаметно). Есть и другие предметы, которые выделяются своими уникальными цветовыми сочетаниями. Эти вещи единственные в своем роде, но не обязательно выглядят так, как будто они были сделаны из выброшенной одежды.

Кремер считает, что молодые потребители ускорят распространение тренда на апсайклинг. Поколение Z более внимательно относится к защите окружающей среды и увеличивает спрос на апсайклинг и секонд-хенд. Другие бренды уже начали интересоваться системой Patagonia, чтобы внедрить ее в своем производстве. «Мы так счастливы, когда нам звонят, — говорит Кремер. — Мы не можем изменить индустрию в одиночку, но совместными усилиями наши проекты по переработке смогут оставить огромную вмятину в экологическом следе индустрии моды».

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