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Истории

11 шагов по созданию успешного рекламного ролика

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Все хорошие видео, снятые для продвижения продукта, обладают одинаковой схемой. При этом присутствие человека в них необязательно — достаточно текста и звукового сопровождения. Создать успешный ролик помогут следующие 11 шагов.

11 шагов по созданию успешного рекламного ролика

1. Дайте надежду

Начните с возможности (надежды): «Вы хотите Х? Вы мечтаете об Х?»

2. Обсудите проблемы аудитории

Упомяните сложности, которые мешают получить X из первого шага. С чем клиенты ежедневно сталкиваются, что мешает им вести жизнь, которую предлагаете вы?

Обсудите актуальные для аудитории барьеры, проблемы и испытания. «Вы мечтаете об Х, но считаете, что Y? »(Y — причина, которая заставляет людей думать, что они не могут достичь желаемого). Или: «Вы мечтаете об Х, но сталкиваетесь с Z?»(Z — проблема, с которой люди сталкиваются, когда пытаются достичь желаемого).

3. Поделитесь своим опытом

Расскажите свою историю: «Я понимаю вас, потому что тоже прошел через это». В ней нужно упомянуть:

  • с чем вы боролись;
  • как перебирали решения проблемы и какой вариант помог с ней справиться;
  • как ваша жизнь изменилась после этого.

Нужно обязательно соблюсти последовательность этих шагов: борьба → поиск → успех. Аудитория не поверит в успех, если не увидит борьбу. Убедитесь, что вы о ней говорите.

4. Предложите решение / систему / концепцию

Скажите: «Эта система, которой нужно следовать», или «Это набор шагов, которым нужно следовать», или «Если у вас будет такой образ мыслей, вы добьетесь успеха, как и я».

5. Раскройте детали

Сообщите клиентам о преимуществах, которые они получат, если «у них будет то же самое, что и у вас» или если «они узнают то, что знаете вы». Расскажите, как изменится их жизнь и жизнь их семей. Затем перейдите к деталям. Например, дайте ссылки на свой видеотренинг или рабочую программу, которые помогут людям добиться X (X здесь может быть уменьшением долгов, ростом пассивного дохода, ведением более здорового образа жизни и так далее).

6. Назовите цену

Никогда не озвучивайте цену в первую очередь — сначала расскажите о ценности. Сделайте ценность более значимой, чем цену.

7. Предложите бонус

Скажите: «Если вы купите наш продукт, мы добавим X». Сделайте бонусы такими же привлекательными, как и свое основное предложение.

8. Покажите отзывы

Теперь добавьте позитивные истории от людей, которые уже пользуются вашим продуктом. Если вы только его запустили, и у вас пока нет отзывов, то попросите написать их своих близких — когда-то все с этого начинали, даже самые авторитетные сегодня персоны.

9. Добавьте призыв к действию

Скажите: «Нажмите кнопку ниже, так как осталось только десять (книг / инструкций / обучающих видео) для продажи». Или: «Нажмите кнопку ниже, так как это предложение будет доступно только 20 часов». Или: «Я не планирую рассказывать об этом продукте еще раз».

10. Сделайте сюрприз

Предложите еще один бонус: «О, я совсем забыл сказать, что это предложение включает в себя бесплатную электронную книгу, которая поможет вам добиться X».

11. Дайте гарантию

Это важно, так как исследования показывают, что продукт покупает большее количество людей, если у него есть гарантия. Но сначала спросите себя: «Готов ли я отдать что-то бесплатно? Насколько я верю в свой продукт?». Если вы к этому готовы, то предоставьте 30-дневную гарантию возврата денег и всегда соблюдайте это обязательство.

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