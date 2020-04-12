Восемь привычек высокопродуктивных людей, которые работают из дома

Работа из дома увеличивает как свободу, так и ответственность, ведь контроль за процессом полностью ложится на плечи сотрудника. Справиться с прокрастинацией и улучшить результаты помогут следующие восемь привычек опытных удаленщиков.

Начинайте работу как можно раньше

Просыпаться до восхода солнца — это привычка многих успешных людей. Недавний опрос 20 CEO показал, что в будни 90% из них встают до шести утра. Это имеет смысл с точки зрения продуктивности: утром меньше отвлекающих факторов, а потому и сосредоточиться на работе проще.

Один из способов продуктивно работать из дома — это погружаться в дела сразу же после пробуждения. Попробуйте приступать к задачам до того, как проснется семья: это может стать ключом к ощутимому прогрессу.

Кроме того, в одном исследовании говорится, что раннее пробуждение может сделать вас счастливее. Некоторые данные свидетельствуют о том, что утренний свет, который влияет на биоритмы, облегчает психологическое состояние во время сезонной депрессии.

Посвящайте утро важным задачам

Используйте период максимальной активности для выполнения важных задач, а не для планирования дня, которым можно заняться в другое время. Так вам удастся справиться со сложными и, возможно, неприятными делами гораздо быстрее.

Кроме того, чтобы начало дня было продуктивным, попробуйте составлять список дел накануне вечером. Кеннет Шено, бывший CEO и глава совета директоров American Express, однажды сказал, что перед выходом из офиса он всегда записывает три главных вещи, которые нужно сделать завтра и начинает с них рабочий день.

Если вы не жаворонок, определите наиболее продуктивное для себя время

Энергия — ключевой элемент продуктивности, поэтому важно понять, в какое время вы мыслите яснее всего и ставить решение важных задач именно на него. Для жаворонков таким периодом может стать отрезок от девяти до 12 утра, для сов — более позднее время, поэтому при наличии такой возможности им стоит сдвинуть начало рабочего дня. Дела пойдут быстрее, если прислушиваться к телу, а не бороться с ним, заставляя вписываться в чужой график.

Готовьтесь к утру заранее

Планирование дня накануне вечером, которое уже упоминалось, позволит эффективнее распоряжаться утренними часами и снизит уровень стресса. Первый час можно полностью посвятить беспрерывной работе над одной важной задачей.

Попробуйте один раз написать план следующего дня накануне вечером. Если результат вам понравится, пообещайте себе делать так всю неделю. После этого решите, хотите ли вы оставить эту привычку в своей жизни.

Сохраняйте привычное расписание

Работая из дома, вы управляете практически всем — встречами, проектами, задачами и перерывами. Без четкого графика можно быстро потерять фокусировку или выгореть.

Чтобы придерживаться расписания, распишите, что и когда вы будете делать. Используйте онлайн-календарь, чтобы не забывать о совещаниях и вовремя переключаться между проектами. Если утро в офисе вы посвящали определенным задачам, сохраняйте эту привычку и дома.

«Постарайтесь придерживаться некоторого подобия привычного графика, который был актуален до того, как вы начали работать из дома. Дайте себе немного времени перед началом работы, выпейте кофе, приготовьте завтрак. Это особенно важно для людей, которые не являются жаворонками», — отмечает репортер Bloomberg Эрик Лэм.

Поможет и смена домашней одежды на нечто удобное, но более деловое. «Это заставляет меня чувствовать себя бодрой, свежей, продуктивной и менее неряшливой. Это часть ментальной уловки, которая помогает разграничивать работу и другие аспекты жизни», — говорит замглавы цифрового отдела Bloomberg Asia Кристин Сервандо.

И не забывайте делать перерывы, освежаться и восстанавливаться. Когда вы живете в офисе, легко переутомиться. Закрывайте рабочие чаты в установленное время и не поддавайтесь желанию вернуться к компьютеру после ужина.

Отделите рабочую зону от зоны отдыха

Работая из дома, легко остаться в постели с ноутбуком, но лучше выделить место, где вы будете только работать. Это настроит мозг на повышение продуктивности, потому что он будет воспринимать это пространство как деловое.

«При ежедневной работе в одном и том же месте ваш мозг начинает ассоциировать это место с профессиональными задачами. Если вы каждый день его меняете, мозгу каждый раз приходится заново настраиваться на деловую активность», — указывает эксперт по продуктивности из Google Лора Мэй Мартин.

Избавьтесь от шума

Дома нас окружает много посторонних звуков: шум с улицы, соседский ремонт, тиканье часов, разговоры членов семьи, вскрики детей. Спастись от всего этого помогут наушники с шумоподавлением, которые сами по себе почти полностью перекрывают посторонние звуки, а в сочетании с музыкой позволяют полностью отключиться от происходящего и сосредоточиться на работе.

Продолжайте общаться

Для сохранения эмоционального комфорта при удаленной работе нужно больше, чем когда-либо, общаться с другими людьми. Устраивайте видеоконференции, созванивайтесь по телефону или просто переписывайтесь.

«Если вы тот человек, который будет скучать по коллегам, работая из дома, добавьте возможности для социализации в свой день», — советует Карен Эйр-Уайт, тренер по повышению продуктивности. Она рекомендует звонить коллегам, а не использовать электронную почту или Slack.

Современные технологии позволяют легко оставаться на связи. Используйте такие инструменты, как Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, WhatsApp, Facebook Workplace и Trello, чтобы поддерживать контакт с коллегами. Позитивная социальная поддержка может повысить вашу устойчивость к стрессу, поэтому также регулярно узнавайте, как обстоят дела у друзей, членов семьи и соседей.

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