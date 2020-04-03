Что такое супераппы и кто создаёт их в России

В последние годы крупные международные компании из разных сфер создают для своих пользователей новые онлайн-платформы — супераппы (от англ. super app). Супераппом обычное приложение делает наличие экосистемы, в которой объединены сразу несколько функций из области финансов, досуга или лайфстайла. Доставка продуктов, денежные переводы, билеты на концерт, такси — все это теперь можно уместить в одном месте.

В феврале 2020 года разработчики популярного в Китае мессенджера WeChat добавили в приложение новую функцию. Пользователи могут видеть на карте своего города места, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Это удобное нововведение, но почему именно WeChat? Дело в том, что в условиях карантина люди стали чаще заказывать доставку продуктов онлайн, вызывать такси, смотреть фильмы дома вместо кинотеатра — всё это не выходя из WeChat. Сегодня это не просто приложение для обмена сообщениями. Миллиард транзакций, которые каждый месяц проходят через WeChat Pay, и бесчисленное количество сервисов позволяют называть его суперприложением (или супераппом).

Зачем добавлять «супер»?

Несколько лет назад понадобилось бы три разных приложения, чтобы добраться на такси до друзей, заказать еду в любимом ресторане, а позже вечером купить новые кроссовки из дома. Разработчики из Азии были первыми, кто решил это изменить. В Индонезии в 2010 году появился Gojek, cначала в виде колл-центра для курьерской доставки и мототакси, с 2015 года — как приложение с сервисами GoRide, GoSend, GoShop и GoFood. Постепенно Gojek дорос до полноценного супераппа, предлагая пользователям более 20 сервисов в одном месте.

В 2012 году, пока в Китае набирал популярность WeChat, в Малазийи появилось приложение для бронирования такси GrabTaxi. Сейчас в нём можно заказать еду, купить страховку, найти отель — и многое другое. Приложение уже используется в восьми азиатских странах, включая Сингапур и Таиланд. Азиатские супераппы не только собрали все важные сервисы в одном месте: они также упростили процесс оплаты товаров. Например, в Китае легче расплатиться через WeChat Pay, чем пластиковой картой. Это актуально для Азии, где только у 27% людей есть банковский счёт.

Сегодня все три приложения продолжают расти и задавать стандарты многозадачным платформам. Gojek уже охватил Вьетнам, Таиланд и Филлипины, а Grab начал сотрудничать с онлайн-кинотеатром HOOQ, создав в Азии серьезную конкуренцию даже такому гиганту, как Netflix.

Интерфейс приложения Grab

Источник: Business Insider Singapore

В США решили последовать примеру успешных платформ-экосистем. Пока сервис для перевозок Uber создавал UberEats и Uber Wallet, разработчики Facebook задумались о создании своего суперприложения. Средний американец проводит в Facebook 1 час 15 минут ежедневно, поэтому есть смысл в интегрировать в социальную сеть бизнес. Другие крупные компании тоже следуют тренду: Google Maps планирует увеличить функциональность приложения, добавив в него все услуги, которые только можно нанести на карту, а Airbnb собирается трансформироваться в полноценную туристическую платформу.

Супераппы в России

Первым отечественным супераппом можно в шутку назвать приложение портала «Госуслуги», однако на многозадачности сходство заканчивается. Интегрировать коммерческие сервисы в государственный суперапп просто невозможно. С другой стороны, от него это и не требуется, потому что в России уже много амбициозных проектов по развитию суперприложений.

«Тинькофф»

В релизе супераппа на сайте «Тинькофф» в разных местах текста подчеркнуты буквы. Если их сложить, получится фраза «Шах и мат, Сбер, Яндекс и Мейл». Последние две компании сейчас действительно конкурируют с «Тинькофф» в этой области. Сбербанк пока что не анонсировал суперапп, однако в конце прошлого года зарегистрировал товарный знак SuperApp.

В суперприложение «Тинькофф» войдут финансовые продукты, лайфстайл-сервисы, маркетплейс с товарами и услугами партнёров и многое другое. Ключевым элементом компания называет именно собственный маркетплейс: «магазин мини-приложений внутри суперприложения».

Если бизнес хочет оказаться в экосистеме супераппа «Тинькофф», он может пойти по трем сценариям:

Тяжёлая интеграция. Полностью нативно интегрироваться в приложение, аналогично уже существующим лайфстайл-сервисам «Тинькофф» (рестораны, кино, театры).

Средняя интеграция. Интегрировать бизнес в маркетплейс «Тинькофф» с кастомизацией, чтобы пользователь мог, например, выбрать цвет и размер модели товара и сразу его купить.

Лёгкая интеграция. Подключиться к маркетплейсу «Тинькофф» через OpenAPI, чтобы клиент переходил в приложение компании прямо внутри супераппа. Любой бизнес может также сделать ребрендинг в стиле банка для привлечения аудитории.

Разработчики обещают персонализацию сервисов под конкретные нужды пользователя и возможность предугадывать его поведение. Помогать пользоваться приложением будет персональный финансовый консьерж, голосовой помощник Олег.

Артем Яманов, старший вице-президент «Тинькофф»: «Суперприложение Тинькофф — это одновременно и свой внутренний App Store с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами».

Источник: Tinkoff

«Яндекс»

В марте 2020 года в «Яндексе» начали тестирование новой версии приложения «Яндекс.Такси», которое объединит заказ автомобилей, еды и продуктов из супермаркетов. Forbes пишет, что новая сборка приложения появилась пока только у части пользователей, но позже станет доступна в 33 городах России и Казахстана, где работает «Яндекс.Еда». Доставка продуктов через «Яндекс.Лавку» будет работать только в Москве и Санкт-Петербурге.

По схожему пути пошла годом ранее компания Uber, которая объединила свое основное приложение с сервисом по доставке еды UberEats и виртуальным кошельком Uber Wallet.

Сейчас у «Яндекс» есть несколько приложений, которые уже являются «супераппами» в своей сфере. В мобильных «Яндекс.Картах» объединены поиск и изучение мест в городе, навигация и общественный транспорт. В то же время другие компании успешно интегрируются в сервисы «Яндекса», например, через платформу «Яндекс.Диалоги».

Источник: iGuides

Mail.Ru Group и «ВКонтакте»

С 2019-го года пользователи «ВКонтакте» могут заказывать такси «Ситимобил» прямо в приложении соцсети. Это можно было бы назвать шагом в сторону создания основы для экосистемы, однако пресс-служба «ВКонтакте» утверждает, что у компании «уже давно есть суперприложение». Внутри сообществ VK можно покупать и продавать товары и заказывать еду, а VK Pay позволяет совершать транзакции между пользователями. Полезнее всего для бизнеса могут оказаться VK Mini Apps, своего рода «приложения внутри приложения» основного «ВКонтакте», которые создают ощущение бесшовности для клиента.

Важная особенность супераппа «ВКонтакте» — социальная составляющая. Антон Циварев, руководитель платформы для разработчиков ВКонтакте:

«В случае с суперприложением пользователю важно не только получить единый инструмент для выполнения ежедневных задач: покупок, доставки еды, поездок, но и оставаться в социальной сети. Чтобы можно было в одном месте читать новости, сразу же поздравить друга с днем рождения, затем одним нажатием вызвать такси, а по дороге обсудить результаты вчерашнего матча в сообществе или в чате с друзьями».

Источник: vk.com

ВТБ

Сразу после релиза супераппа от «Тинькофф» ВТБ заявил о разработке собственного. Функциональность приложения обещает быть такой же, как и в «Тинькофф», с интеграцией по большей части лайфстайл-сервисов. Среди партнёров упоминаются «Магнит», «Ростелеком», Burger King.

Андрей Макаров, генеральный директор ООО «Лайфстайл платформа», которое занимается разработкой супераппа ВТБ, рассказал Rusbase, что для строительства любой новой экосистемы необходимо охватывать как можно больше повседневных проблем клиента. У любой из существующих на рынке экосистем есть неохваченные сферы, будь то сервисы для шопинга или вопросы городской мобильности.

Одним из новых сервисов на платформе будет так называемая «биржа баллов» с функцией конвертации баллов между программами лояльности компаний-партнеров. Пользователи смогут увидеть суперапп от ВТБ летом 2020 года.

Перспективы рынка

В ближайшие годы у российского пользователя определённо будет большой выбор супераппов, которым он сможет доверить финансы и досуг. Руководитель отдела по развитию мобильных приложений «Тинькофф» Анна Михина считает, что на российском рынке есть место для 4-5 супераппов. Возможно частичное пересечение, однако у каждого будет своя направленность. Например, «ВКонтакте» и «Тинькофф» работают на разные аудитории, поэтому и услуги в них отличаются.

Возможно, на волне популярности супераппов появятся новые игроки в пределах одной ниши. Тогда побеждать в этой конкуренции будет та платформа, которая максимально бесшовна при смене функции, проста для интеграции крупных и малых компаний и, главное, чьи алгоритмы максимально точно подстраиваются под нужды пользователя.\

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds, Shutterstock