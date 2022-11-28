Как поддержать близкого человека, который потерял работу

Мита Маллик, руководитель по инклюзивности, равенству и воздействию Carta, рассказала, как лучше поддержать близкого человека после увольнения так, чтобы ему не навредить.

Увольнение — неприятное и порой неожиданное событие. В такие моменты особенно важна поддержка близких: как психологическая, так и практическая. Однако часто мы не знаем, как действовать, а наши обещания, например помочь с трудоустройством, могут давать ложные надежды человеку, потерявшему работу.

Узнайте его дальнейшие планы

Для начала выясните, какие у человека планы и как его лучше поддержать. Потеряв работу, некоторые испытывают облегчение и хотят просто отдохнуть. Другие сразу начинают ходить по собеседованиям, а третьи решают поменять профессию.

Не пытайтесь угадать, чего хочет ваш друг — просто спросите его об этом.

Помогите улучшить резюме

Даже если вы хотите помочь другу подготовиться к поиску работы, у вас может не хватать времени и опыта на то, чтобы оценить его резюме и дать ценный фидбек.

Вместо этого, можно отправить собственное резюме в качестве примера или поделиться базовыми советами. Например, порекомендовать ему описать измеримые достижения с прошлых мест работы и добавить ключевые слова из описания вакансий.

То же самое касается рабочего профиля в LinkedIn и других социальных сетях: если вы не разбираетесь в этих площадках, просто посоветуйте подписаться на тех, у кого много полезных знакомств.

Составьте список целевых компаний

Помогите другу составить список компаний, в которых он хотел бы работать. Затем подумайте, знаете ли вы или кто-то из ваших знакомых сотрудников этих компаний. Такое знакомство пригодится даже при отсутствии там открытых вакансий: как минимум, ваш друг сможет пройти информационное собеседование.

Сдерживайте обещания

Здорово, если вы знаете руководителя многообещающего стартапа, который поможет вашему другу с трудоустройством. Однако если вы не можете организовать встречу или даже не знакомы с такими людьми, то не стоит давать пустых обещаний. Это приведет лишь к тому, что ваш друг проведет недели или месяцы в ожидании без какого-либо результата.

Поддерживайте в любые моменты

Легко порадоваться за человека, когда он находит работу после увольнения. Гораздо сложнее — быть рядом во время поиска, который сопровождается множеством неудач.

Если друг сообщает о том, что получил отказ после собеседования, не пытайтесь поскорее сменить тему. Поддерживайте его на протяжении всего этого процесса. Напишите, что отказ означает лишь то, что эта должность ему не подходила, а подходящая обязательно найдется. Так ваша дружба только укрепится.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock