CEO уволил 90% сотрудников службы поддержки — и заменил их чат-ботом

Многие технологические компании объявляют об увольнениях и активно вкладываются в ИИ. Так поступил и Суумит Шах, CEO Dukaan, индийской платформы электронной коммерции. Он внедрил в службу поддержки чат-бота — и тот, по его словам, оказался эффективнее сотрудников-людей. В результате CEO сократил почти всю команду, за что его раскритиковали в интернете.

«Нам пришлось уволить 90% нашей команды службы поддержки из-за этого чат-бота с ИИ, — написал Шах в Twitter. — Тяжело? Да. Необходимо? Безусловно».

По его словам, раньше время отклика превышало два часа, а благодаря чат-боту сократилось до менее чем двух минут. Он описал результаты в треде, который дополнил скриншотами из боевиков, таких как «Я, робот» и «Области тьмы».

Однако ему поверили не все. «Не заблуждайтесь, — написал один из пользователей Twitter. — Команду поддержки уволили, потому что бизнес рушится, а деньги кончаются. Не из-за ИИ».

Другие отметили, что качество обслуживания клиентов Dukaan резко упало. Один из пользователей рассказал, что ИИ так и не решил его проблему: «Я пробовал по-разному формулировать вопросы, поскольку знал, что это бот. Он просто не отвечал должным образом. Я был недоволен и в итоге не стал продлевать премиум-план».

«Я в ужасе от того, что в будущем мы больше не будем разговаривать с человеком в службе поддержки, а значит, не сможем решить свою проблему — вас будут просто перебрасывать от одного бота к другому», — написал один из пользователей Reddit.

Шах заявил, что у него не было выбора, хотя он и сожалеет, что поделился этим в соцсетях. «Со временем все начнут это делать, — сказал он. — Дело не только в нас. Возможно, я слишком прямолинеен, чтобы рассказать об этом в Twitter».

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