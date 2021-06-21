Туристы хотели бы путешествовать экологичнее. Но не готовы переплачивать или жертвовать комфортом

Пандемия заставила потребителей позитивнее относиться к экологичным путешествиям. Однако значительная часть опрошенных заявляет, что снижение углеродного следа не заставит их платить за поездку слишком много или терпеть неудобства.

Недавно туристическая компания Virtuoso провела исследование, в котором изучила отношение потребителей к устойчивому туризму. Вот какие результаты она получила:

четыре из пяти человек (82%) захотели путешествовать ответственнее из-за пандемии;

почти три четверти (72%) заявили, что путешествия должны поддерживать местные сообщества и экономику, сохранять культурное наследие стран и защищать планету.

Исследование туристического сайта The Vacator демонстрирует иной взгляд на проблему:

практически такая же доля респондентов (83%) заявляет, что устойчивый туризм для них важен;

почти половина (48%) заявляют, что выберут такую поездку только в случае, если это не создаст дополнительных неудобств;

главным фактором для большинства путешественников (62%) остается цена;

лишь 4% планируют свою поездку, учитывая ее экологичность и углеродный след.

7 из 10 (71%) заявили, что заплатили бы больше, чтобы снизить свой углеродный след, но степень, в которой они готовы или способны сделать это, сильно варьируется:

27% респондентов готовы потратить $50 на борьбу с выбросами;

треть опрошенных (33%) заплатят $50-250;

только 3% сказали, что могли бы потратить $500;

29% не готовы расставаться с деньгами.

И в этом состоит проблема индустрии путешествий. Чтобы компенсировать выбросы углекислого газа за рейс из Нью-Йорка в Рим, потребуется $69 на человека. И это только за один рейс.

Такие затраты делают массовое внедрение экотуризма маловероятным, считает доктор Шрикант Белдона, профессор Университета штата Делавэр.

«Устойчивый туризм должен будет стоить дороже, если ему придется сократить свой углеродный след, и есть признаки того, что для этого может появиться нишевый рынок», — говорит он. Вместо этого он предлагает создать «универсальное решение», которое объединит усилия бизнеса и регуляторов.

Бизнес и тренд на устойчивость

Пандемия уже побудила некоторые страны и компании рекламировать экологичность как часть плана действий — действующего или, по крайней мере, будущего.

Например, American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines входят в число крупнейших туристических компаний, которые взяли на себя обязательства достичь целей углеродной нейтральности. Тем временем, появляются новые проекты, которые удовлетворяют потребительский аппетит к экологически чистому отдыху.

«Вместо того, чтобы отодвинуть проблему на второй план, пандемия практически удвоила скорость, с которой предприятия и местные органы власти обязуются достичь чистого нуля», — говорит Нора Ловелл-Марчант, вице-президент по глобальной устойчивости в American Express global business travel.

Но поскольку показатели экологичности еще предстоит разработать, для достижения целей нужно сотрудничество.

Например, в авиации компенсация выбросов углерода — это только первый шаг. Эмили Вайс, руководитель глобальной индустрии путешествий в Accenture, которая консультировала авиакомпании по возвращению к нормальной жизни, считает: для долгосрочных изменений потребуются инновации в области экологичного авиатоплива и самолетостроения.

«Данные о выбросах углерода во время пандемии показали: даже резкое сокращение авиаперевозок не поможет справиться с климатической угрозой, — говорит она. — Для достижения более устойчивого будущего потребуется межотраслевое сотрудничество и осознанность потребителей».

«Полностью прекратить путешествия невозможно»

Хотя международные поездки начинают возобновляться, не стоит ожидать волны устойчивого туризма.

«Полностью прекратить путешествия невозможно. На самом деле туризм дает бесчисленные преимущества сообществам по всему миру и самим путешественникам» — отмечает Джеймс Торнтон, CEO Intrepid Group, туркомпании, специализирующейся на устойчивом туризме.

Вместо этого он предлагает путешественникам подобрать более экологически чистые варианты поездок. Его собственная компания использует 21 вид общественного транспорта. Например, путешествие на поезде — способ изучить новые места, который создает гораздо более низкие выбросы, чем авиаперелеты.

«Ответственный подход к путешествиям не значит, что нужно приносить жертвы или оставаться дома, — говорит он. — Речь идет о тщательном планировании поездок, чтобы вы могли наслаждаться опытом и оставлять положительный след в месте, которое вы посещаете».

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