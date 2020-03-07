Как привести в порядок финансы перед увольнением или сменой карьеры

Если вы, наконец, набрались смелости и решили бросить надоевшую работу, сначала стоит подготовиться к этому в финансовом плане. Вот несколько советов, которые вам помогут.

Нелюбимая работа не только вызывает дискомфорт — она может нанести серьезный удар по вашему психическому здоровью, самооценке и продуктивности. Это же касается и работы в сфере, к которой вы потеряли интерес.

Начните как можно раньше откладывать деньги

Первый шаг перед любым риском — это к нему подготовиться. Если вы понимаете, что не скоро найдете новую работу, лучше отложить деньги, чтобы вам было на что жить. А когда вы планируете кардинально сменить профессию, то вам тем более понадобится время, чтобы научиться чему-то новому.

Так что почувствуйте себя белкой и начните делать запасы — лучше примерно за год до глобальных перемен. Вам нужно будет отложить деньги, которых хватит на то, чтобы прожить несколько месяцев плюс на непредвиденные расходы.

Научитесь не паниковать из-за финансов

Подумайте о своем отношении к деньгам? Разговоры о финансах вызывают у вас стресс? Испытываете ли вы беспокойство из-за того, что не знаете, когда у вас появится новый источник дохода?

Чем лучше вы морально подготовитесь к неопределенности, тем лучше справитесь со своими эмоциями, когда этот момент настанет. Вы должны привести в порядок свои финансовые дела не только по вполне очевидным причинам — это еще успокоит ваш разум, уменьшит стресс и позволит вам лучше сосредоточиться. Если вы плохо умеете обращаться с деньгами, то период безработицы вызовет у вас много волнений.

Изучите, какие моменты, связанные с деньгами, беспокоят вас сильнее всего, и научитесь увереннее работать с финансами. В этом вам поможет общение с единомышленниками. Поговорите с предпринимателями, которые планируют сделать такой же рискованный карьерный шаг, или обратитесь к менторам, которые могут поделиться с вами мнением со стороны.

Не сидите без дела

Если раньше вы работали по 60 часов в неделю, то перерыв в карьере может показаться очень непривычным. В первое время вам будет нравиться отдыхать, но довольно быстро вы почувствуете, что вам надо чем-то заняться.

Найдите себе подработку — например, можно заниматься консультированием, пока вы готовитесь к следующему карьерному шагу. Так вы не только заполните свободное время (не будете же вы рассылать резюме восемь часов в день и пять дней в неделю), но и сможете немного заработать.

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Определите, сколько вы тратите, и откажитесь от лишнего

Посчитайте свои расходы за неделю и месяц, и уберите из них все, на чем можно сэкономить, пока вы ищете новую работу. Многие тут же вычеркивают из списка расходов траты на ежедневные чашки кофе в Starbucks, но на самом деле есть и другие вещи, которые незаметно съедают кучу денег.

Обратите внимание на подписки в стриминговых сервисах. Перед началом непростого финансового периода особенно важно отписаться от всех сервисов, которыми вы практически не пользуетесь.

Воспользуйтесь всеми бонусами перед увольнением

Неизвестно, будет ли на вашей новой работе медицинская страховка, так что прежде чем уйти запишитесь ко всем врачам, к которым вы ленились сходить.

По возможности расплатитесь с долгами

В период карьерных перемен приходится экономить по максимуму, а значит выплачивать кредиты будет еще тяжелее. Если вы собираетесь менять работу, лучше заранее разобраться со всеми долгами, если вы можете себе это позволить.

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