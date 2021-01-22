ИИ, IoT и пешеходное движение: какими будут умные города в Таиланде

Превращение населенных пунктов в умные города является частью амбициозной программы цифровизации «Таиланд 4.0», которая уже проводится в Королевстве. Она позволит привлечь инвестиции и создать множество рабочих мест. Рассказываем о ключевых пунктах стратегии и ее влиянии на экономику.

Программа «Таиланд 4.0» была анонсирована еще до пандемии и страна приступила к ее реализации.

Ситуация с COVID-19 показала, чем именно цифровизация может быть полезна городу. На ранних этапах пандемии Таиланд полагался как на сетевые технологии 5G, так и на 5G-устройства для поддержания функционирования услуг общественного здравоохранения.

На пути к четвертой промышленной революции (или Индустрии 4.0), Таиланд трансформируется в страну, которая основана на ценностях и инновациях и учитывает будущие экономические тенденции. Одна из них — модернизация городов.

Концепция «умного города», согласно Bangkok Post daily, является ключевым элементом политики «Таиланд 4.0», которую страна проводит в рамках своего 20-летнего плана развития. Страна стремится повысить цифровые возможности своей экосистемы управления городом, сохраняя при этом уникальную социальную структуру Таиланда и повышая качество жизни горожан. Более того, план также предусматривает дальнейшее поощрение местных жителей за участие в развитии города.

Фото: Kostya Klimenko / Depositphotos

В рамках этой инициативы организация Национальная хартия Таиланда (NCT) должна была спланировать устойчивое развитие городов страны. NCT разработала план создания «умных блоков», экспериментальных зон площадью 0,25 квадратных км в сообществах, где будет реализована «умная» инфраструктура, например, использование датчиков и Интернета вещей (IoT), для сбора данных и отзывов жителей для более широкого внедрения технологий.

6 из 23 муниципалитетов (Чиангмай, Накхонсаван, Удон, Кхонкэн, Районг и Патонг) уже ведут разработку умных блоков. В этих зонах будут использоваться универсальные «умные столбы» со встроенными датчиками IoT. Они позволят:

собирать данные о дорожном движении,

сделать зоны более удобными для жителей.

Как это отразится на тайском бизнесе?

Приоритет в них отдается пешеходам, за которыми следуют велосипедисты, пользователи общественного транспорта и, наконец, автомобилисты.

С развитием умных городов в Таиланде увеличится поток инвестиции и расширится количество рабочих мест в различных современных отраслях. Программа изначально предусматривала создание более 475 тысяч рабочих мест. Появится множество технологических разработок в таких областях, как IoT, ИИ, большие данные и рациональное потребление энергии. Также изменения коснутся и соответствующих городских департаментов, начиная от регулирования отходов до электростанций, до проектирования и умного строительства.

Одна из ключевых особенностей концепции «умного города» — улучшение связи между устройствами, местами и транспортной инфраструктурой. Для ее обеспечения требуются такие базовые технологии, как датчики, облачные вычисления и стабильное интернет-соединение. Все это уже внедряется в рамках программы по цифровизации «Таиланд 4.0».

Некоторые специалисты прогнозируют, что к 2030 году рынок IoT в Таиланде вырастет до $2,19 млрд.

Согласно недавнему исследованию Asia IoT Business Platform, Таиланд занимает первое место среди всех десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по внедрению корпоративного IoT.

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