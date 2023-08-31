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В России вышло первое приложение для D2C-продаж автомобилей

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Бренд внедорожников TANK с помощью IMSHOP.IO запустил первое в России приложение для прямых продаж автомобилей. Приложение вышло в AppStore и Google Play 15 марта. За первые четыре месяца через него было продано автомобилей на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

В России вышло первое приложение для D2C-продаж автомобилей

Почему решили запустить приложение

Китайский автомобильная компания HAVAL запустила бренд внедорожников TANK на внутреннем рынке, а в 2023 году вышла на российский. Чтобы поддерживать постоянную коммуникацию с покупателем, бренд запустил приложение, где рассказывает о своих новостях, а клиенты ставят лайки и оставляют комментарии, как в соцсетях. 

В PR-стратегии команда TANK запланировала запуск приложения и для прямых продаж. Это приложение решили выпустить в сторы к старту предзаказов на новую модель бренда TANK-300. За помощью в запуске нового продукта команда бренда обратилась к разработчикам облачного решения IMSHOP.IO. Посмотрите, как выглядит приложение

 

 

 

Андрей Ушаков, Digital Solutions Director

Компания Great Wall Motor производит современные инновационные автомобили. Для развития бизнеса и коммуникации с покупателями компания использует самые передовые подходы. Один из них — направление D2C — прямые продажи автомобилей покупателям. Компания развивает этот подход во всех странах присутствия, в том числе и в России. Для реализации подхода и обеспечения наилучшего пользовательского опыта мы приняли решение сфокусировать глобальное приложение на функциях удаленного управления автомобилем и работы с телематическими данными, а локальное приложение сделать с фокусом на онлайн-продажи. Для этой задачи нам нужен был надежный партнер и лучший эксперт на российском рынке в области e-commerce. Им стала команда IMSHOP.IO.

 

Адаптация облачного решения под автомобильный бизнес

Разработчики IMSHOP.IO создали решение, которое позволило запустить приложение TANK.store за полтора месяца и начать через него продажи новой модели. Для этого команда агентства Slava помогла подключить к системам IMSHOP.IO каталог, карточки товаров, корзину, логистику автомобильного бренда. 

 

Александра Хоряева, UX/UI Leader

Команда IMSHOP.IO обладает большим опытом и экспертной оценкой в области решений для продаж через мобильные платформы. Это важно как для проведения интеграции со всеми внутренними системами компании GWM, так и для построения пользовательских интерфейсов. С точки зрения UX/UI команда IMSHOP.IO обеспечила быстрый запуск платформы с реализацией пути пользователя и проектированием макетов экранов. 

IMSHOP.IO — гибкий партнер в разработке мобильных приложений, планировании пользовательского опыта и добавлении релевантного для пользователей контента. Широкие возможности платформы IMSHOP.IO позволили собрать все необходимые функции и выстроить их в целостный путь пользователя. Эксперты компании гибко подстраиваются под запросы бизнеса и внедряют новые решения. Благодаря этому те функции, которые были важны нам, но пока не существовали физически, были разработаны командой в сжатые сроки. В итоге процесс запуска приложения занял 1,5 месяца с момента обсуждения первого драфтового CJM.

 

До запуска проекта TANK команда IMSHOP.IO создавала приложения для интернет-магазинов из индустрии Fashion, FMCG, Pharma, Beauty. Приложение TANK стало первым приложением IMSHOP.IO из сферы продаж автомобилей. Чтобы адаптировать решение под бизнес-процессы заказчика, разработчики включили новые функции, например, обязательные поля для ввода паспортных данных. 

Возможность ввода данных необходима на этапе оформления заказа, чтобы автоматически формировался договор покупки и отправлялся на почту клиенту. Для работы функции на стороне IMSHOP.IO включили необходимое количество полей. 

 

Анна Старкова, Senior Project Manager IMSHOP.IO

Наши разработчики сделали ввод паспортных данных удобным: когда клиент вводит код подразделения, например, 500-140, автоматически подтягивается информация об этом подразделении в соответствующее поле. Система проверяет наличие пустых полей перед отправкой данных и т.д. Для клиента реализация выглядела так: системы TANK передают только один параметр в web-hook-е пересчета корзины, чтобы системы IMSHOP.IO понимали, что должны показываться поля для паспортных данных.

 

 

Сразу после запуска в приложении для сообщества установили баннер со ссылкой на новое приложение. Чтобы сделать удобным опыт пользователей, у которых установлено приложение TANK для общения, разработчики IMSHOP.IO и Slava включили возможность авторизации из стороннего приложения. После доработки на стороне TANK пользователи, которые скачали приложение TANK.store по ссылке в приложении-сообществе, будут автоматически авторизовываться после установки. Так переход клиентов из одного приложения в другое будет проходить бесшовно.

 

Планы по развитию приложения

Команды TANK и IMSHOP.IO уже составили дорожную карту по развитию приложения для продаж. Планируется дополнить дизайн новыми элементами, включить некоторые функции из приложения-сообщества. 

«Компания Great Wall Motor ориентируется на инновационные решения и современные подходы. Развитие прямого взаимодействия с пользователями и онлайн-продаж являются частью данной стратегии компании. Понимая, что важно для пользователя, мы стремимся предоставить им такой же опыт, как и в офлайне, плюс все преимущества онлайна. Поэтому развитие приложения будет связано с внедрением таких же сервисов и продуктов, которые сейчас доступны в офлайне. Например, автокредитование, страховые продукты, сервисы по поддержке и обслуживанию автомобиля. Плюс мы разрабатываем ряд новых цифровых сервисов и продуктов, которые будут крайне полезны пользователям, но о которых пока не готовы рассказать. Пусть будет приятный сюрприз. Следите за обновлениями приложения», — Андрей Ушаков, Digital Solutions Director. 

 

 

Если хотите запустить приложение для своего бренда или интернет-магазина, оставляйте контакты по ссылке. Эксперты IMSHOP.IO подготовят прототип приложения с вашим каталогом и расскажут о пути пользователя вашей отрасли.

 

 

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой IMSHOP.IO

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