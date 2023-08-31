В России вышло первое приложение для D2C-продаж автомобилей

Бренд внедорожников TANK с помощью IMSHOP.IO запустил первое в России приложение для прямых продаж автомобилей. Приложение вышло в AppStore и Google Play 15 марта. За первые четыре месяца через него было продано автомобилей на общую сумму более 1,6 млрд рублей.

Почему решили запустить приложение

Китайский автомобильная компания HAVAL запустила бренд внедорожников TANK на внутреннем рынке, а в 2023 году вышла на российский. Чтобы поддерживать постоянную коммуникацию с покупателем, бренд запустил приложение, где рассказывает о своих новостях, а клиенты ставят лайки и оставляют комментарии, как в соцсетях.

В PR-стратегии команда TANK запланировала запуск приложения и для прямых продаж. Это приложение решили выпустить в сторы к старту предзаказов на новую модель бренда TANK-300. За помощью в запуске нового продукта команда бренда обратилась к разработчикам облачного решения IMSHOP.IO. Посмотрите, как выглядит приложение.

Андрей Ушаков, Digital Solutions Director

Компания Great Wall Motor производит современные инновационные автомобили. Для развития бизнеса и коммуникации с покупателями компания использует самые передовые подходы. Один из них — направление D2C — прямые продажи автомобилей покупателям. Компания развивает этот подход во всех странах присутствия, в том числе и в России. Для реализации подхода и обеспечения наилучшего пользовательского опыта мы приняли решение сфокусировать глобальное приложение на функциях удаленного управления автомобилем и работы с телематическими данными, а локальное приложение сделать с фокусом на онлайн-продажи. Для этой задачи нам нужен был надежный партнер и лучший эксперт на российском рынке в области e-commerce. Им стала команда IMSHOP.IO.

Адаптация облачного решения под автомобильный бизнес

Разработчики IMSHOP.IO создали решение, которое позволило запустить приложение TANK.store за полтора месяца и начать через него продажи новой модели. Для этого команда агентства Slava помогла подключить к системам IMSHOP.IO каталог, карточки товаров, корзину, логистику автомобильного бренда.

Александра Хоряева, UX/UI Leader

Команда IMSHOP.IO обладает большим опытом и экспертной оценкой в области решений для продаж через мобильные платформы. Это важно как для проведения интеграции со всеми внутренними системами компании GWM, так и для построения пользовательских интерфейсов. С точки зрения UX/UI команда IMSHOP.IO обеспечила быстрый запуск платформы с реализацией пути пользователя и проектированием макетов экранов.

IMSHOP.IO — гибкий партнер в разработке мобильных приложений, планировании пользовательского опыта и добавлении релевантного для пользователей контента. Широкие возможности платформы IMSHOP.IO позволили собрать все необходимые функции и выстроить их в целостный путь пользователя. Эксперты компании гибко подстраиваются под запросы бизнеса и внедряют новые решения. Благодаря этому те функции, которые были важны нам, но пока не существовали физически, были разработаны командой в сжатые сроки. В итоге процесс запуска приложения занял 1,5 месяца с момента обсуждения первого драфтового CJM.

До запуска проекта TANK команда IMSHOP.IO создавала приложения для интернет-магазинов из индустрии Fashion, FMCG, Pharma, Beauty. Приложение TANK стало первым приложением IMSHOP.IO из сферы продаж автомобилей. Чтобы адаптировать решение под бизнес-процессы заказчика, разработчики включили новые функции, например, обязательные поля для ввода паспортных данных.

Возможность ввода данных необходима на этапе оформления заказа, чтобы автоматически формировался договор покупки и отправлялся на почту клиенту. Для работы функции на стороне IMSHOP.IO включили необходимое количество полей.

Анна Старкова, Senior Project Manager IMSHOP.IO

Наши разработчики сделали ввод паспортных данных удобным: когда клиент вводит код подразделения, например, 500-140, автоматически подтягивается информация об этом подразделении в соответствующее поле. Система проверяет наличие пустых полей перед отправкой данных и т.д. Для клиента реализация выглядела так: системы TANK передают только один параметр в web-hook-е пересчета корзины, чтобы системы IMSHOP.IO понимали, что должны показываться поля для паспортных данных.

Сразу после запуска в приложении для сообщества установили баннер со ссылкой на новое приложение. Чтобы сделать удобным опыт пользователей, у которых установлено приложение TANK для общения, разработчики IMSHOP.IO и Slava включили возможность авторизации из стороннего приложения. После доработки на стороне TANK пользователи, которые скачали приложение TANK.store по ссылке в приложении-сообществе, будут автоматически авторизовываться после установки. Так переход клиентов из одного приложения в другое будет проходить бесшовно.

Планы по развитию приложения

Команды TANK и IMSHOP.IO уже составили дорожную карту по развитию приложения для продаж. Планируется дополнить дизайн новыми элементами, включить некоторые функции из приложения-сообщества.

«Компания Great Wall Motor ориентируется на инновационные решения и современные подходы. Развитие прямого взаимодействия с пользователями и онлайн-продаж являются частью данной стратегии компании. Понимая, что важно для пользователя, мы стремимся предоставить им такой же опыт, как и в офлайне, плюс все преимущества онлайна. Поэтому развитие приложения будет связано с внедрением таких же сервисов и продуктов, которые сейчас доступны в офлайне. Например, автокредитование, страховые продукты, сервисы по поддержке и обслуживанию автомобиля. Плюс мы разрабатываем ряд новых цифровых сервисов и продуктов, которые будут крайне полезны пользователям, но о которых пока не готовы рассказать. Пусть будет приятный сюрприз. Следите за обновлениями приложения», — Андрей Ушаков, Digital Solutions Director.

Если хотите запустить приложение для своего бренда или интернет-магазина, оставляйте контакты по ссылке. Эксперты IMSHOP.IO подготовят прототип приложения с вашим каталогом и расскажут о пути пользователя вашей отрасли.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой IMSHOP.IO