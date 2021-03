Как научить бизнес инклюзивности?

Что значит быть инклюзивным?

В корне слова — латинское inclusio, то есть «включение, заключение». Оно и определяет его значение: это привлечение к различным общественным процессам тех, кто ранее по каким-то причинам не имел к ним доступа. Прежде всего речь здесь идёт о людях с особенностями. Поэтому инклюзивность — это все то, что помогает им быть полноценными и полноправными участниками общества, от пандусов в подъездах, шрифта Брайля на кнопках лифта и специально оборудованных рабочих мест до соответствующих образовательных и социальных программ, которые помогают преодолеть трудности и компенсировать возможные недостатки.





Появление инклюзивности — важный этап развития человеческого общества на пути к большей гуманности. Ранее люди с особенностями из-за своих отличий часто становились в обществе «другими». Таким термином в психологии и философии часто обозначают «чужака», человека загадочного, мало понятного и потенциально опасного. При этом «другим» может оказаться любая социальная группа — от представителей недавно появившейся субкультуры до малого этноса, многие века проживающего на данной территории. Но и в том, и в другом случае причисление к «другим» лишает эту группу «человечности» — к ним разрешено относиться иначе.

Когда мы оказываемся рядом с человеком непохожим, мы, как те три обезьянки, выключаем все каналы восприятия Андреас Хайнеке, основатель и руководитель Dialogue Social Enterprise , эксперт Impact Fest 2021

В самых крайних проявлениях такое отношение может закончиться поражением в правах больших категорий населения. К сожалению, человеческой истории известно множество примеров печальных исходов такого отношения. Инклюзивность не только предоставляет права и возможности, но и обеспечивают инструменты для их реализации.

Как помочь не только словом, но и делом?

Сейчас в России инклюзивностью начинают заниматься более активно — и при этом инициатива идет не только сверху, от государства, но и снизу, от граждан и бизнеса. Так, в Петербурге уже несколько лет существуют инклюзивные мастерские «Простые вещи» — здесь люди с особенностями развития и психики занимаются швейным делом, керамикой, столярным делом, кулинарией и графикой. В Москве схожие задачи ставит перед собой мастерская «Сундук», а в Красноярске в 2021 году открылась инклюзивная пончиковая — здесь работают молодые люди с особенностями психики.

В этом как раз и суть инклюзивного проекта: это не давление на жалость, а равные возможности

Динара Тенишева, руководитель партнерских проектов, Фонд «Антон тут рядом» , эксперт Impact Fest 2021

Но этим проекты и инициативы не ограничиваются. Многие крупные корпорации не только запускают собственные программы инклюзивности, но и помогают другим компаниям и социальным предпринимателям. Одна из таких инициатив — проект «Начни иначе». Это конкурсная программа для социальных предпринимателей, организованная Росбанком и Impact Hub Moscow, которая проходит с 2018-го года. Ее финалисты получают помощь от специалистов Росбанка и экспертов Impact Hub: им помогают провести аудит компании, найти подходящую бизнес-модель и выстроить финансовые процессы, сделав бизнес прибыльным. Через программу прошли уже более сорока компаний, из которых 24 вышли на окупаемость.





«Сейчас две задачи существуют очень гармонично: с одной стороны, привнести пользу и сделать эффективный вклад в НКО и социальных предпринимателей, с другой видимая, конкретная польза для банка. Мне кажется, таких компаний немного, здорово, что Росбанк показывает пример, и я надеюсь, что в России будет больше бизнесов, которые долгосрочно и системно смотрят на развитие сектора», — комментирует инициативу компании сооснователь и генеральный директор Impact Hub Moscow Екатерина Халецкая.

О чем говорят на фестивале Impact Fest ?

Другая инициатива Росбанка — участие в фестивале импакт-экономики Impact Fest, прошедшем в феврале этого года. Третий день фестиваля, прошедший при поддержке компании, был посвящен обсуждению инклюзии и гендерного равенства. Темой стали глобальные тренды инклюзивности и российская специфика вопроса.

В качестве приглашенных экспертов фестиваля выступили основательница программы She is an expert Нурия Фатыхова, соосновательница проектной лаборатории Young Old Татьяна Дроздова, руководитель проекта «Тут Ждут» Наталья Хмельницкая, руководитель программы культура Фонда Тимченко Елена Коновалова и другие. Со стороны крупного бизнеса об опыте работы с инклюзивными программами рассказали представители Росбанка и IKEA. Наконец, о своем опыте рассказали женщины-предприниматели: CEO Manuni Надежда Ильина, основательница музея «В Тишине» Мария Айзина и создательница детского сада для особенных детей Надежда Самойлова.

Всего же Impact Fest продлился семь дней — с 15 по 21 февраля, и каждый из дней был посвящен разным аспектам импакт-экономики и социального предпринимательства.

«Счастливое, здоровое, комфортное общество—это пространство, где каждый человек, вне зависимости от его индивидуальных особенностей, имеет возможность жить полной жизнью: учиться, творить, реализовывать себя в профессии и в жизни в целом. Все аспекты жизни общества должны быть одинаково доступны всем вне зависимости от отличий и особенностей. Это главный принцип инклюзии, — объясняет Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка. — По данным Росстата за 2020 год в России живет около 10% людей с инвалидностью – более 12 млн человек. Мировой опыт показывает, что при определенной поддержке люди с инвалидностью вполне способны на позитивные изменения в своей жизни к более благополучной и финансово устойчивой жизни. Предпринимательство – одна из дорог, которая может привести к изменению текущей ситуации и большей социализации людей с инвалидностью».

Сейчас, по мнению Елены Кожадей, восприятие бизнеса во всем мире меняется, и люди все больше обращают внимание на социальный вклад компаний: «Тема устойчивого развития больше и больше входит в нашу повестку и становится конкурентным преимуществом. Мировой опыт показывает, что в предпринимательстве все больше смещается акцент на то, чтобы не только зарабатывать, но и решать социальные проблемы. Все больше инвесторов вкладываются в социально ориентированные компании».

Мы считаем, что у компании должна быть социальная миссия, мы находимся в этой стране и в этом в мире не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и вносить свой вклад в устойчивое развитие страны и мира Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка

Сейчас Росбанк продолжает оказывать поддержку социальным инициативам — в том числе через программу «Начни иначе», количество участников которой в этом году вырастет до 20. Участвовать в программе могут социальные предприниматели, и проекты, направленные на помощь людям с особенностями. Узнать больше об инициативе и оставить заявку можно на сайте.

