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Истории

Сколько денег на борьбу с коронавирусом выделили Дорси, Безос, Гейтс и Цукерберг

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Предприниматели из Кремниевой долины направили на борьбу с COVID-19 не только ресурсы своих компаний, но и личный капитал. Рассказываем о пожертвованиях Джека Дорси, Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга.

Сколько денег на борьбу с коронавирусом выделили Дорси, Безос, Гейтс и Цукерберг

Джек Дорси

  • Предполагаемое состояние: $3,89 млрд (здесь и далее — данные Bloomberg Billionaires Index)
  • Сумма пожертвования: $1 млрд

CEO Twitter Джек Дорси объявил о своем взносе 7 апреля. Пожертвование в виде акций Square, компании Дорси, которая занимается цифровыми платежами, получил фонд Start Small. Сначала организация сосредоточится на пандемии COVID-19, а со временем перейдет к финансированию женского здравоохранения и образования, отметил предприниматель.

Дорси опубликовал ссылку на трекер, показывающий перечисления денег. На момент написания статьи из него следовало, что $100 тысяч получил Американский продовольственный фонд. По словам Дорси, он пожертвовал примерно 28% своего капитала.

При этом корреспондент San Francisco Chronicle Оуэн Томас отметил, что это не первое появление фонда Start Small. Журналист указывает, что в 2015 году Дорси подал заявку на Square в SEC (Securities and Exchange Commission — Комиссия по ценным бумагам и биржам США), в которой пообещал пожертвовать миллионы акций компании, но по состоянию на 2018 год публичной информации об этом не было.

Джефф Безос

  • Предполагаемое состояние: $140 млрд
  • Сумма пожертвования: $100 млн

Джефф Безос объявил о своем вкладе в борьбу с коронавирусом в начале апреля. Он передал $100 млн некоммерческой организации Feeding America, которая поддерживает банки продовольствия. Эта сумма составляет менее 0,1% предполагаемого капитала Безоса.

Его компания Amazon создала фонд помощи для подрядчиков и сезонных рабочих. На первом этапе в него перечислили $25 млн и запустили прием внешних пожертвований.

Безос — один из немногих миллиардеров, чье состояние увеличилось после вспышки COVID-19. На момент написания статьи его капитал стал больше почти на $25 млрд по сравнению с началом 2020 года.

Билл Гейтс

  • Предполагаемое состояние: $103 млрд
  • Сумма пожертвования: $250 млн

Благотворительная организация семьи Гейтс Bill&Melinda Gates Foundation изначально выделила $100 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Это произошло в феврале.

В марте Bill&Melinda Gates Foundation заявил, что внесет $50 млн в совместный с Wellcome и Mastercard фонд COVID-19 Therapeutics Accelerator, который в общем и целом получит $125 млн. Неясно, относятся эти $50 млн к первым $100 млн или нет.

15 апреля организация сказала, что обещает выделить еще $150 млн. Это произошло спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп отказался участвовать в финансировании Всемирной организации здравоохранения. Билл Гейтс открыто критиковал этот шаг.

Общая сумма в $250 млн составляет 0,24% предполагаемого капитала Гейтса.

Его фонд также финансирует разработку домашних тестов на коронавирус в штате Вашингтон. По словам предпринимателя, еще организация поддержит строительство семи заводов по производству вакцин.

Марк Цукерберг

  • Предполагаемое состояние: $67 млрд
  • Сумма пожертвования: $25 млн

Благотворительная организация Марка Цукерберга The Chan Zuckerberg Initiative объявила о передаче $25 млн на борьбу с пандемией в марте. Деньги получил упоминавшийся выше COVID-19 Therapeutics Accelerator, созданный Гейтсом, Wellcome и Mastercard. Это сумма составляет чуть менее 0,04% предполагаемого состояния Цукерберга.

Источник.

Фото: Business Insider

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