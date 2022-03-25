Как продлить срок службы гаджетов

Сначала мы покупаем гаджет. Следующие несколько месяцев производитель исправно выпускает обновления, которые правят ошибки и защищают нас от уязвимостей. Рано или поздно поддержка прекращается, и это знак, что пора задуматься о новом устройстве. Но далеко не у всех есть ресурсы и желание идти на поводу у производителя. Делимся лайфхаками, которые помогут дольше использовать любимый смартфон.

Обеспечьте безопасность устройства

Давайте задумаемся, как мы используем технологии. На компьютерах большая часть задач — от выполнения домашней работы до редактирования таблиц — происходит в браузере. На смартфонах мы одинаково активно используем и веб, и приложения.

Чтобы сохранять безопасность в сети даже без поддержки производителя, важно защитить браузер и приложения. Вот на что стоит обратить внимание.

Обновляйте браузер. Последняя версия обеспечивает некоторую защиту от вредоносных ресурсов. Такие надежные браузеры, как Mozilla Firefox, могут работать даже на компьютерах старше 10 лет.

Последняя версия обеспечивает некоторую защиту от вредоносных ресурсов. Такие надежные браузеры, как Mozilla Firefox, могут работать даже на компьютерах старше 10 лет. Избегайте всего, что вызывает подозрение. Не открывайте сообщения или ссылки от незнакомых отправителей, и при возможности используйте только проверенные приложения.

Не открывайте сообщения или ссылки от незнакомых отправителей, и при возможности используйте только проверенные приложения. Настороженно относитесь к сторонним приложениям. Устройства на Android особенно уязвимы, отчасти потому, что они позволяют устанавливать приложения из неавторизованных магазинов приложений. Кроме того, многие производители прекращают поддержку устройств на Android спустя 2 года после производства. Владельцы Android могут добавить дополнительный слой защиты, установив приложение вроде Malwarebytes, NortonLifeLock или Lookout.

Устройства на Android особенно уязвимы, отчасти потому, что они позволяют устанавливать приложения из неавторизованных магазинов приложений. Кроме того, многие производители прекращают поддержку устройств на Android спустя 2 года после производства. Владельцы Android могут добавить дополнительный слой защиты, установив приложение вроде Malwarebytes, NortonLifeLock или Lookout. Защитите свои онлайн-аккаунты. Даже если программное обеспечение устройства устарело, можно настроить двухфакторную аутентификацию. Таким образом, каждый раз при входе в учетную запись вы будете получать уникальный пароль через приложение или текстовое сообщение. Так вы защитите свой аккаунт даже если пароль украдут.

Все эти меры снизят риск, но не избавят от него. Дэн Гидо, руководитель компании по интернет-безопасности Trail of Bits, отмечает: устаревшие устройства уязвимы, поскольку уязвимости старого ПО известны злоумышленникам.

Смените операционную систему

Совет для продвинутых пользователей — установить альтернативную ОС.

Например, проект Free Geek оживляет старые ПК, устанавливая на них опен-сорс систему Linux, которая известна своей безопасностью и используется для простых задач — просмотра сайтов, переписки по email и подготовки документов. Это требует некоторых познаний, но в сети полно пошаговых инструкций по установке Linux на старые версии Windows и Mac.

У владельцев смартфонов меньше возможностей. Для Android есть открытая мобильная операционная система Lineage OS, которая получила положительные отзывы за свою надежность.

Устаревшие устройства Apple не так легко модифицировать. На самом деле эксперты не рекомендуют использовать неавторизованные программы, поскольку это может ослабить защиты девайса.

Найдите старому гаджету другое применение

Существует много способов продлить жизнь устройству — например, заменить старую батарею. Но со временем стоимость, усилия и риски накапливаются, и это становится непрактично. В таком случае покупка нового гаджета — лучшее решение.

Это не означает, что нужно относить старый смартфон на переработку. Ему можно найти самое разное применение — от пульта до электронной книги.

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