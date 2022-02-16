4 технологических прорыва в медицине, которые разрушают мифы о долголетии

Мы публикуем третью главу (с сокращениями), в которой автор приводит три мифа о долголетии и четыре технологических прорыва, которые их разрушают.

В своей книге «Наука и технологии вечной молодости» венчурный инвестор Сергей Янг обозревает передовые изобретения и инновации, исследует этические и экономические последствия Революции Долголетия и развеивает мифы и заблуждения о старении.

Перспектива жить до 200 лет уже не кажется фантастикой. Мир стоит на пороге Революции Долголетия — периода медицинских прорывов и цифровизации.

Миф 1: «Жить дольше — не значит больше»

У многих из нас есть тяжелые воспоминания о бабушке, дедушке или другом знакомом человеке преклонных лет, качество жизни которых значительно снизилось по достижении пожилого возраста. «…» Они жили, но жили плохо.

Никто не пожелает себе такой жизни. Безусловно, что никто и не хочет, чтобы подобное существование длилось десятилетиями.

Но разве под долголетием подразумевается продление старости?

Разумеется, нет! «…» я хорошо понимаю тех, кто считает этот сценарий единственно возможным, а в долгой жизни видит лишь долгую старость и немощь. «…» Всё как раз наоборот, долголетие — это решительная борьба со старостью, борьба за возможность отсрочить на как можно долгий срок процессы, которые собственно и представляют собой старение.

Цель долголетия в том и состоит, чтобы оставаться молодым (или хотя бы относительно молодым) даже после того, когда мы оказываемся далеко за порогом нынешней возрастной нормы. «…»

Миф 2: «Долголетие опасно для нашей цивилизации»

«…» Возможности сельского хозяйства ограничены, поэтому в создавшихся условиях оно не сможет обеспечить едой всех жителей Земли. Произойдет катастрофическое разрушение экосистем и изменение климата. Богатые станут ещё богаче, а бедные — еще беднее. Работа станет роскошью. Мировой порядок рухнет. И так далее.

Я, конечно, понимаю, откуда берутся эти опасения — из обостренного чувства ответственности перед будущими поколениями. Но и здесь реальное состояние дел не даёт нам оснований для беспокойства. «…» В доиндустриальную эпоху жизнь регулярно давала повод к появлению подобных страхов, до тех пор пока развитие технологий не сделали их беспочвенными.

Это вовсе не значит, что у человечества нет проблем с экологией, климатом или социальным неравенством: они есть «…».

Технический прогресс создает необходимые условия для устойчивого прироста населения.

«…» ожидается дальнейшее уменьшение количества деторождений, поскольку с каждым годом всё меньше и меньше людей вступают в брак и готовы продолжать свой род. Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия население Испании и Японии сократится вдвое. Другие развитые страны также сталкиваются с резким сокращением численности населения.

Вопреки представлениям большинства людей, Революция Долголетия скорее стабилизирует, чем ухудшит глобальную демографическую ситуацию.

Миф 3: «Жизнь невозможно повернуть назад»

«…» Реальность такова, что в истории уже достоверно зафиксированы случаи, когда люди доживали до 115 и даже до 120 лет, причём делали это, опираясь на технологии и стандарты здравоохранения куда более примитивные, чем те, что доступны нам сегодня.

«…» Человек сконструировал ядерный реактор, побывал на Луне и успешно клонировал овцу. Мы изобрели микроволновые печи, искусственные сердца и противозачаточные таблетки. Поэтому долголетие — это всего лишь ещё одна научная проблема, которую нам предстоит решить.

Очень скоро замедление старения, обращение его вспять или даже полное его прекращение станет ещё одной общепризнанной целью медицины.

«…» Возможность управлять процессами старения вместе с достижениями генной и клеточной инженерии, развитием персонализированной диагностики и использованием технологий обработки больших данных для множества процедур (от разработки прицельно действующих лекарств до точной диагностики и эффективного лечения болезней) — всё это радикально меняет наше представление о старении и возможностях современной медицины.

Когда я говорю о Революции Долголетия, то на самом деле имею в виду эффект совокупных достижений, которые в настоящее время произошли в различных областях науки и техники. «…»

Прорыв в генной инженерии

Результатом завершенного в 2003 году проекта «Геном человека» стала успешная расшифровка практически всей последовательности 3 млрд. пар нуклеотидных оснований, представляющих около 25 тыс. отдельных генов человека.

Возможно, это был один из самых амбициозных научных проектов в истории человечества: он стоил миллиарды долларов и длился в течение 13 лет. Сегодня ваш собственный геном можно секвенировать за несколько часов, затратив на это всего $200.

«…» Расшифровка генов позволяет предсказать многие наследственные заболевания, а также вероятность заболеть раком.

О преимуществах раннего секвенирования генов стало широко известно благодаря Анджелине Джоли, которой была сделана профилактическая двойная мастэктомия после того, как генетический анализ выявил у нее высокий риск развития рака молочной железы.

«…» Таким образом, эта технология, наряду с достижениями в области искусственного интеллекта, помогает определять адекватные методы медицинского лечения, точно подобранные с учетом индивидуальных особенностей пациента.

«…» Но самое главное следствие этого научного прорыва — то, что сегодняшняя наука уже начинает предлагать нам способы изменения как генома, так и эпигенома (система химических модификаторов, определяющих степень экспрессии генов), чтобы сделать нашу жизнь больше и здоровее.

Новые технологии, такие как CRISPR/Cas9 и некоторые другие, уже дали врачам возможность редактирования индивидуальных генов. Уже совсем скоро мы сможем подавлять активность генов, ответственных за болезни, или попросту удалять их и одновременно вставлять или усиливать гены, обусловливающие долгую жизнь и здоровье.

Редактирование генов — это лишь одна из новых технологий генетической революции. Другая — это генная терапия, которая представляет собой «заражение» клеток пациента генами, обеспечивающими производство необходимых организму белков взамен его собственных, которые утратили эту способность из-за каких-либо повреждений.

Эта процедура уже применяется в лечении нескольких редких наследственных заболеваний, но скоро она станет рутинной, но невероятно эффективной. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует утвердить к 2025 году от 10 до 20 таких методов лечения.

Однако, пожалуй, самой революционной областью генной терапии сегодня является CAR-T-клеточная терапия — метод лечения онкологических заболеваний, основанный на модификации Т-клеток иммунной системы пациента для борьбы с той формой рака, которая у него обнаружена.

«…» CAR-T-клеточная терапия вполне может положить конец глобальной проблеме смертности от онкологических заболеваний, уносящей порядка 10 млн. жизней в год.

Прорыв в регенеративной медицине

«…» Процесс старения представляет собой не только постепенное разрушение органов и тканей человека, но и одновременное ослабление способности организма восстанавливать повреждения. Поэтому даже те, кто прожил долгую и здоровую жизнь, в конце концов становятся жертвами сердечной недостаточности, снижения иммунитета, атрофии мышц и других дегенеративных состояний. «…»

«…» в Соединенных Штатах уже есть более тысячи клиник, предлагающих лечение стволовыми клетками.

Стволовые клетки, чье предназначение служить исходным материалом для всех остальных клеток, тканей и органов нашего организма, со временем перестают делиться. Однако новые методы лечения, основанные на использовании стволовых клеток пациента, помогут вернуть организму способность к самовосстановлению. «…»

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже одобрило 10 методов лечения стволовыми клетками и, надо думать, это только начало.

«…» как насчёт того, чтобы сразу вырастить совершенно новый орган? Как бы фантастично это ни звучало, но такая технология тоже уже существует.

Сегодня миллионы людей во всем мире ожидают пересадки донорских органов: сердца, почки, лёгких, поджелудочной железы или печени.

Скоро они начнут получать новые органы, изготовленные из их собственных клеток при помощи таких технологий, как трехмерная биопечать, внутренние «биореакторы», или таких новых методов, как ксенотрансплантация, когда органы выращиваются путем покрытия человеческими клетками легких коллагеновых каркасов, изготовленных из органов животных. «…»

Прорыв в сфере медицинского оборудования

«…» Возможно, вы уже знакомы с такими набирающими популярность гаджетами, как Apple Watch, Fitbit и Oura Ring, особенностью которых является наличие у них функции мониторинга жизненных параметров.

Эти устройства позволяют их пользователям быстро получать данные о собственном здоровье. «…» Очень скоро носимые, портативные и встраиваемые устройства смогут радикально сократить преждевременную смертность от таких болезней, как диабет и сердечно-сосудистые заболевания, и тем самым добавят годы, если не десятилетия, к ожидаемой продолжительности жизни во всём мире. «…»

Из 60 миллионов ежегодных смертей половина вызвана болезнями, которые поддаются лечению при условии их своевременного обнаружения.

«…» Мы живём в мире «реактивной» медицины, способной лишь реагировать на проявления болезней. Даже в развитых странах пациенты, как правило, не становятся объектами детального обследования с использованием высокоточных методов диагностики, если только у них нет каких-либо жалоб на здоровье.

Что касается большого количества людей, проживающих в бедных и отдаленных регионах мира, то у них нет свободного доступа к ресурсам медицины, поэтому о ранней диагностике заболеваний речи быть не может.

Но все говорит о том, что эта ситуация вскоре изменится к лучшему. В ближайшее время здравоохранение перейдет от «реактивной» медицины к «проактивной», то есть к такому здравоохранению, которое будет действовать на опережение, делая ставку на профилактику заболевания. «…»

Толчком к этому сдвигу станут недорогие, широко распространенные устройства, которые будут постоянно отслеживать состояние нашего здоровья. Одни устройства из этого ряда мы сможем носить при себе или на себе так, как носим одежду, другие — будут вживлены под кожу, введены в кровоток или будут попадать в наше тело вместе с завтраком. «…»

«…» Ваше тело само будет поддерживать себя в безукоризненном состоянии, а вероятность преждевременной смерти от предотвращенных вовремя болезни будет сведена практически к нулю.

Прорыв в области медицинских данных

«…» Оцифрованные результаты медицинских исследований и поток данных, идущий от носимых и встраиваемых цифровых диагностических устройств, образуют такой колоссальный массив информации, что человеческому разуму вряд ли под силу его осмыслить. Он станет сырьем для машины мощного искусственного интеллекта, который радикально изменит все известные нам сегодня аспекты здравоохранения.

«…» разработка лекарств и получение одобрения со стороны регулирующих органов — это длительный, трудоемкий и очень затратный процесс. В результате мы получаем препараты, которые стоят очень дорого, но при этом в значительной степени не учитывают наличие разнообразных особенностей конкретного организма.

«…» Над внедрением в фармацевтическую и лечебную практику лекарств, созданных при помощи искусственного интеллекта работают не только крупнейшие фармацевтические компании, обладающие огромным инвестиционным потенциалом, но и сотни стартапов.

Совместными усилиями крупные компании и стартапы радикально меняют ситуацию на фармакологическом рынке, примером чего может служить «гонка вакцин» против COVID-19.

«…» Сегодня медицина в значительной степени опирается на принцип «одно лекарство для всех».

«…» Искусственный интеллект устранит вероятность постановки неправильного диагноза, позволит вовремя, на ранних стадиях, выявлять различные смертельно опасные болезни (лейкемия, диабет и пр.), радикально улучшит понимание феномена старения и болезней, позволит врачам оказывать достойную медицинскую помощь своим пациентам, предоставив им среди прочих важных возможностей и ресурсов один из главнейших, недостающих сегодня — время. «…»

Полагаю, теперь вы начинаете понимать, почему в сегодняшних условиях Революция Долголетия становится неизбежной. И всё это происходит не в области научной фантастики, а в реалиях академических лабораторий и технологических центров. Идея старения как сценария жизни, на который мы не в силах повлиять, в скором времени будет выброшена на свалку истории.

Фото на обложке: Shutterstock / Hyejin Kang