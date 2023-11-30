Как рассказать начальнику, что вы разочаровались в работе

Неудовлетворенность работой негативно сказывается на психическом здоровье и производительности. Рассказываем, как сообщить об этой проблеме начальнику и найти способы ее решения.

Составьте план действий

К разговору следует подготовиться независимо от того, в каких отношениях вы находитесь с начальником — более дружеских или профессиональных.

Подумайте, какие именно аспекты трудовой жизни делают вас несчастным и как это можно исправить. Возможно, вы уже много лет занимаете одну и ту же должность и потеряли к ней интерес. В таком случае можно попросить, чтобы вам дали новый проект или перевели вас в другой отдел.

Подойдите к вопросу конструктивно: не просто сообщите о проблеме, а предложите пути ее решения. Например: «Меня не устраивает этот рабочий процесс, но эти изменения, как мне кажется, повысят мою вовлеченность и продуктивность».

Чтобы лучше разобраться в причинах проблемы, попробуйте продолжить эти фразы.

В работе мне больше всего не нравится…

Я был бы гораздо счастливее, если бы…

Все было бы лучше, если бы [что-то] было иначе…

В работе меня больше всего пугает…

Я особенно подавлен после…

Выберите подходящее время и место

Не стоит заводить разговор о проблеме во время обеда или в переписке в Slack. Для этого не подойдут и особо напряженные периоды для компании, например при реализации сложного проекта или в конце квартала. В таком случае начальник может просто сказать, что вам нужно пережить этот период, и тогда все будет хорошо.

Вместо этого организуйте встречу в более спокойное время, чтобы руководитель уделил вам больше внимания.

Не ищите виноватого

Нередко причиной недовольства становится не процесс или проект, а человек. Однако постарайтесь не обвинять кого-либо во всех своих несчастьях — так вы лишь будете выглядеть непрофессионально.

Здесь также лучше использовать конструктивный подход. Не стоит говорить, что вам просто не нравится работать с конкретным человеком. Лучше объясните, что у вас разные подходы к работе, из-за чего вам сложно взаимодействовать друг с другом, и потому лучше заниматься разными проектами.

Рассмотрите нестандартные решения

Возможно, проблема заключается не в коллеге или проекте, а в более масштабном аспекте работы.

Например, вы работаете удаленно, и вам нужно больше социального взаимодействия в течение дня. Если же вы испытываете стресс в офисной обстановке, решением может стать гибкий график.

Возможно, вы вдохновлены миссией компании, но в своем отделе вам стало скучно. В таком случае обсудите с начальником свое профессиональное развитие.

Попробуйте посмотреть на проблему с другого ракурса и подумайте, что сделало бы вас счастливее на работе.

Будьте готовы к фидбэку и проявите терпение

Есть вероятность, что начальник предложит свои решения для вашей проблемы. Получать обратную связь о собственных чувствах может быть странно, но помните, что вы действуете в рамках профессиональной среды. К тому же у начальника могут быть действительно хорошие идеи.

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Такой фидбэк не всегда приятно слышать. Однако постарайтесь не делать поспешных выводов и обдумайте предложения. Иногда улучшить настроение помогают даже небольшие изменения.

Кроме того, важно помнить, что улучшения не наступят сразу. На это потребуется время, поэтому не расстраивайтесь, если спустя несколько дней или даже недель вы по-прежнему будете чувствовать себя плохо. Не стесняйтесь спросить, когда эффект от нововведений станет заметен.

Проанализируйте внешние факторы

Работа — важная, но не единственная часть нашей жизни. Подумайте, не могли ли на ваше отношение к работе повлиять внешние факторы, такие как рождение ребенка или потеря близкого человека.

Сообщите об этом начальнику — так он будет лучше понимать вашу ситуацию. Это положительно скажется на вашем самочувствии, и есть вероятность, что начальник сможет помочь, например предложить гибкий график или доступ к психиатрической помощи.

Подумайте о смене работы

Не все руководители способны понимать других людей, и иногда именно из-за них сотрудники недовольны своей работой.

Если начальник не может или не хочет повлиять на ситуацию, возможно, настало время сменить работу — иногда это единственный способ почувствовать себя счастливым.

Составьте список факторов, которые не устраивают вас на текущем месте, например руководитель, обязанности, объем работы, миссия компании или зарплата, и учитывайте их при поиске работе.

Когда подходящий вариант будет найден, потребуется сообщить начальнику об увольнении — на этот случай у нас тоже есть руководство.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock