Блокчейн Terra: что известно о его создателе До Квоне и почему рухнули Luna и UST

До Квон — основатель Terraform Labs, которая разработала токены TerraUSD (UST) и Luna, — вероятно, одна из наиболее противоречивых и таинственных личностей в криптовалютном мире. В середине марта 2022 года UST и Luna упали почти до $0, лишив инвесторов $60 млрд в мгновенье ока. И это не первый провальный криптовалютный проект Квона.

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Запуск Terraform Labs и первый провал Квона

30-летний До Квон родился в Южной Корее в 1991 году и на данный момент проживает в Сингапуре. По словам некоторых бывших сотрудников Terraform Labs, с которыми пообщалось издание Fortune, он посещал «элитную школу с углубленным изучением иностранных языков».

В конце 2021 года сам Квон рассказывал CoinDesk, что в детстве любил читать «теоретические работы» и много «путешествовал по миру» вместе с отцом, который занимался поставками фармацевтических препаратов и медицинского оборудования.

В 2010 году Квон начала изучать компьютерные науки в Стэнфордском университете. Согласно его странице в LinkedIn, в 2015 году он получил степень бакалавра, а затем устроился инженером ПО в Microsoft, где, как сообщается, быстро «заскучал». В ответ на запрос о подтверждении этой информации представитель Microsoft сообщил, что «компании нечем поделиться».

В возрасте 24 лет Квон создал свой первый стартап под названием Anyfi, который занимался телекоммуникационными сетями. Было очевидно, что Квон умеет расположить к себе людей, а также обладает связями на высшем уровне в Южной Корее — по данным CB Insights, Anyfi получила поддержку от южнокорейской венчурной компании Lotte Ventures.

Однако к октябрю 2017 года Квон покинул Anyfi (неизвестно, существует ли компания до сих пор). В январе 2018 года в сотрудничестве с сооснователем Ticket Monster Дэниэлем Шином он запустил Terraform Labs с целью разработать платежное приложение Chai и стейблкоин для транзакций.

Вместе с этим Квон и сотрудники Terraform Labs работали над алгоритмическим стейблкоином Basis Cash, который был запущен в 2020 году без какой-либо связи с самой компанией.

Квон руководил разработкой Basis Cash под псевдонимом DeFi Rick («децентрализованный Рик») — это отсылка к Рику Санчесу, безумному ученому из мультсериала «Рик и Морти». Два бывших сотрудника Terraform Labs подтвердили, что Квон использовал имя «Рик» в интервью для СМИ и их групповом Telegram-чате, посвященном Basis Cash.

Как утверждает бывший сотрудник Terraform Labs, пожелавший остаться анонимным, Basis Cash предназначался для того, чтобы «протестировать DeFi на Ethereum» перед запуском UST. Тем не менее из-за слабого кода и настройки алгоритмов токен не смог сохранить свою привязку к $1 после запуска.

Пробный запуск Basis Cash, первого стейблкоина Квона, стал полным провалом — токен потерял $54,5 млн в стоимости.

Провал удалось скрыть — Квон работал под псевдонимом DeFi Rick, и лишь немногие знали, что именно он стоял за этим проектом. Поэтому спустя несколько месяцев он вернулся с новым экспериментом под названием UST, основанным на той же инфраструктуре.

Зарождение UST и Luna

UST — алгоритмический стейблкоин. Его стоимость поддерживается с помощью алгоритма, обеспечивающего баланс между UST и его «партнерской» монетой Luna. К началу 2022 года на пике своего развития UST и Luna достигли совокупной оценки в $60 млрд.

При каждом выпуске токена UST «сжигается» (выводится из обращения) сумма Luna, равная $1, и наоборот. Чтобы поддерживать работу этой системы, DeFi-протокол на базе Terra под названием Anchor пообещал пользователям доход в 20%, если они положат на депозит свои токены UST в приложении.

По мнению бывших сотрудников Terraform Labs, Квон не знал, что экосистема UST рухнет, как Basis Cash.

Тем не менее несколько лет назад в социальных сетях уже появлялись предупреждения о том, что это может произойти. Криптоаналитики отмечали, что в случае падения UST может спасти лишь Luna. Но если инвесторы начнут паниковать, то продолжит падать и Luna, а за ней и UST, что приведет к краху обеих валют.

Квон не прислушивался к подобным предупреждениям и в качестве ответа часто называл своих критиков «бедными». «Я не спорю с бедными в Twitter», — написал он в 2021 году.

Комментируя поведение Квона в Twitter, некоторые бывшие члены команды Terraform Labs сообщают, что это лишь образ, а в жизни он «очень хороший и щедрый человек», который «старался заботиться о сотрудниках».

Тем не менее, по словам бывшего сотрудника, инженеры жаловались на низкую зарплату. Кроме того, как утверждает бывший инженер Terraform Labs Хенсок Кан, Квон хорошо относится лишь к избранным людям, которые «ему верны».

Со временем Terraform Labs покинул ее сооснователь Шин. По ее словам, он решил сосредоточиться на платежном сервисе Chai. Что произошло на самом деле, неизвестно. К примеру, в 2020 году издание CoinDesk Korea сообщало, что пользователей Chai «подключили к Terra против их воли».

Однако Квон продолжил руководить Terraform Labs и привлекать финансирование от ведущих венчурных компаний. В их числе — Pantera Capital, Arrington Capital и Hashed, которые, как похвастался Квон, инвестировали «даже без презентации проекта». По данным CB Insights, в Terraform Labs, среди прочих, также вложились Binance Labs, Coinbase Ventures и Galaxy Digital.

Падение экосистемы Terra

Проблемы вокруг Terraform Labs и UST начали возникать еще до того, как криптовалютный рынок серьезно обрушился в начале 2022 года.

В 2021 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении протокола Terra Mirror — DeFi-платформы, на которой выпускаются и торгуются синтетические акции. Квона попросили предоставить показания американским регуляторам.

Вместо этого, согласно юридическим документам, Квон подал подал иск SEC, заявив, что его не могут вызвать в суд, поскольку он является жителем Южной Кореи. В то же время, общаясь со СМИ, он отрицал, что ему была направлена повестка в суд.

8 мая, примерно спустя год после этих событий, стоимость UST упала до $0,98, потеряв привязку к $1. Напуганные инвесторы обратились к Квону за разъяснениями. Однако он лишь высмеял их опасения. «А эта потеря UST привязки к доллару сейчас с нами в комнате?», — написал Квон в Twitter.

Ситуация продолжила ухудшаться: на следующий день цена UST снизилась до $0,35. Обращаясь к 1 млн подписчиков в Twitter, Квон заверил, что «вкладывает больше капитала», чтобы поддерживать привязку, но это не помогало.

Вскоре появились теории о преднамеренной атаке на экосистему Terra, а инвесторы серьезно забеспокоились и начали продавать UST и Luna в слишком больших количествах, чтобы система продолжала работать. 12 мая стоимость Luna за один день упала на 96%, ниже $0,10, и с тех пор колеблется около нуля. Квон не комментировал ситуацию, а в сторону проекта посыпались обвинения.

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Некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG), созданная в Сингапуре для поддержки экосистемы Terra, направила миллиарды долларов в биткоинах, чтобы восстановить стоимость UST на уровне $1. Идея заключалась в создании резервов в биткоинах, чтобы удовлетворить возможный спрос на выкуп UST. Однако это не принесло результатов.

Сообщается, что южнокорейская полиция заморозила активы LFG после падения экосистемы Terra. В то же время член управляющего совета LFG Реми Тетот написал в Twitter, что у организации не было кошелька с мульти-подписью (Multisig). Заявление отсылает к теории о том, что Квон и Terraform Labs с самого начала контролировали средства LFG.

Обычно крупные фонды защищают свои активы с помощью мульти-подписи, чтобы помешать недобросовестным участникам перемещать их по своему усмотрению — на это должны дать согласие не менее двух человек. Ранее Квон заявлял, что средства LFG защищены мульти-подписью «семи директоров».

Многие пользователи заметили, что Terraform Labs Korea закрыла южнокорейские офисы всего за несколько дней до падения. Однако Квон и Terraform Labs утверждают, что совпадение случайно, а компания давно планировала переехать в Сингапур.

Вице-президент DeFi-компании Intellabridge Technology Рональд ЭнгСий уверен, что экосистема Terra подверглась организованной атаке. ЭнгСий потерял свыше $1 млн на инвестициях в UST и Luna, но продолжает считать Квона «гениальным и прекрасным человеком». Его мнение и разделяют некоторые другие пользователи, а также аналитики, которые отмечают, что доказательства можно найти на самом блокчейне.

Согласно теории о преднамеренной атаке, злоумышленник владел крупной короткой позицией в биткоинах и намеревался снизить стоимость биткоина. Продавая огромные активы UST, он вызывает панику, из-за которой LFG направляет на спасение UST биткоины, цена на которые начинает падать.

«По-видимому, крупный вывод средств был приурочен к тому моменту, когда Luna была наиболее уязвима», — сообщил глава исследовательского отдела IntoTheBlock Лукас Оутумуро, добавив, что проверил эти данные самостоятельно.

Сообщается, что после всех этих событий Terraform Labs покинула команда юристов, а инвесторы планируют судиться как с крупными криптобиржами, которые содействовали продаже UST и Luna, так и с Квоном и Шином.

Новый проект Квона

16 мая, спустя несколько дней молчания после провала проекта, Квон предложил создать новый блокчейн Terra, который не будет использовать стейблкоин UST. 18 мая среди членов сообщества прошло голосование, и большинство (65%) поддержало это предложение.

Основная сеть Terra 2.0 была запущена 28 мая с идентификатором Phoenix-1. Согласно CoinGecko, на момент написания материала стоимость Luna составляет $7,23.

Бывший инженер Terraform Labs Хенсок Кан считает, что пользователи, поддержавшие создание Terra 2.0, действуют «из жадности», а сам Квон «использует других» для решения своих проблем.

Некоторые члены сообщества, например владелец stake.systems и валидатор Terra Александру Аст, проголосовали «против с правом вето» в надежде, что Квон уйдет из проекта. При этом Аст считает, что создание новой сети Terra — хорошая идея, а Квон никак не связан с гибелью ее предыдущей версии. Аст сообщил, что потерял «много денег» на UST и Luna, но «никого в этом не винит».

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«Если вы считаете, что экосистема Terra была финансовой пирамидой, то, вероятно, относитесь так же ко всем криптовалютным проектам и стартапам», — утверждает ЭнгСий. По его мнению, сама концепция токенизации — это пирамида: «Поэтому свыше 95% Web3-проектов провалятся, а успешные будут очень прибыльны для тех, кто рано пришел в пирамиду».

На данный момент неясно, как будет развиваться судьба нового блокчейна. Можно с уверенностью говорить лишь о двух моментах: Квон определенно способен завоевывать доверие людей, а все DeFi-проекты, которые он запускал за свою почти десятилетнюю карьеру, проваливались.

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