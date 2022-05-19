Падение стейблкоина TerraUSD обрушило крипторынок. Что будет дальше?

Первыми последствия ощутили инвесторы в TerraUSD, но этим последствия не ограничиваются: капитализация рынка критовалют потеряла свыше $400 млрд стоимости , и под вопросом теперь надежность «стабильных монет» и будущее криптосферы в целом. В материале — о причинах падения Terra и чему это нас учит.

В этом месяце крипторынки находятся в свободном падении. Ключевым фактором стал крах блокчейн-проекта Terra: его cтейблкоин UST и токен Luna стремительно теряют стоимость.

«Это одна из самых болезненных недель в истории криптосферы, о которой мы еще долгое время будем вспоминать», — написал в Twitter Джейк Червински, глава отдела политики лоббистской компании Blockchain Association из Вашингтона.

Так что случилось?

Говоря просто, проект Terra использует собственный блокчейн, так же, как биткоин или эфириум. Его основной продукт — стейблкоин TerraUSD (UST), привязанный к доллару США. Криптотрейдеры используют стейблкоины для безопасного хранения активов, когда рынки децентрализованных финансов волатильны.

Дело в том, что на перевод криптовалюты в наличные может быть высокая комиссия, а еще это может повлечь за собой дополнительные налоговые последствия. Стейблкоины решают эти проблемы.

Ценность некоторых из них полностью обеспечена резервами: теоретически если инвесторы решат выйти из проекта, в фонде стейблкоина будет достаточно наличных денег, чтобы сразу все выплатить.

В свою очередь, UST — алгоритмический стейблкоин, который основан на коде, постоянной активности рынка и доверии. Его коэффициент PEG, который помогает оценить справедливость цены актива, в теории поддерживался алгоритмической привязкой к базовой валюте Terra, Luna.

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В последние 6 месяцев инвесторы скупали UST преимущественно по одной причине: чтобы получить прибыль с платформы криптокредитования Anchor, которая предлагала доходность в 20% любому, кто купит UST и предоставит его протоколу.

Как только об этом стало известно, предложение сразу же сравнили со схемой Понци — скептики утверждали, что Terra математически не смог бы обеспечить такую высокую доходность всем своим инвесторам. Это признали и сами члены команды Terra. Но они сравнили это с маркетинговыми расходами на повышение известности бренда — так же, как Uber и Lyft когда-то предлагали поездки по заниженным ценам.

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Но на прошлой неделе случилось событие, которое, как считают некоторые эксперты по блокчейну, стало началом конца. Богатые инвесторы заняли огромные суммы в биткоинах, чтобы купить UST и получить огромную прибыль, когда стоимость UST упадет. Такой маневр называют продажей без покрытия (англ. short selling — короткая продажа, шорт).

Это привело к падению UST по отношению к доллару. За этим последовало массовое изъятие средств. Инвесторы, которые заработали проценты через Anchor, пытались скорее выйти из проекта, пока не стало слишком поздно. «Спираль смерти» раскручивалась, и связанная с Terra криптовалюта Luna начала обесцениваться.

На момент подготовки материала стейблкоин UST стоит около $0,1, а Luna — доли цента, хотя еще в апреле токен торговался по $116.

Сбережения многих инвесторов в Terra и Luna исчезли в считанные дни. Подраздел r/Terraluna на Reddit полон историй людей, которые рассказывают о проблемах с психическим здоровьем и подумывают о самоубийстве. «Я переживаю самую темную, самую сильную душевную боль в своей жизни. Все еще кажется нереальным, что я потерял $180 тысяч», — написал один из пользователей.

Terra потянула вниз за собой биткоин и весь крипторынок

До краха Terra стоимость криптовалют уже снижалась, отчасти из-за того, что Федеральная резервная система США повысила процентные ставки, чтобы остановить инфляцию.

Обвал UST стал еще одним ударом, во многом потому, что создатель Terra До Квон купил биткоинов на миллиарды долларов в качестве обеспечения UST. Когда он и Luna Foundation Guard потратили более $3 млрд долларов на защиту актива, это создало давление на рынок, и другие крупные инвесторы продали свои биткоины. Криптовалюта рухнула до минимума с декабря 2020 года, и план Квона по спасению UST провалился.

«То, как спроектированы алгоритмические стейблкоины, дает им такой рост на бычьих рынках, именно поэтому они становятся такими популярными. Но те же самые силы действуют в обратном направлении на медвежьих рынках и обнажают их фундаментальные недостатки. Так что в конечном итоге именно это и стало толчком», — объясняет Сэм Макферсон, разработчик MakerDAO и соучредитель Bellwood Studios

Волновой эффект распространился по всей криптоэкосистеме. Чтобы защитить UST, компании продавали эфириум на сумму около $30 тысяч, и он также подешевел, упав ниже $2 тысяч впервые с июля 2021 года. Поскольку многие инвесторы пытались обналичить свои стейблкоины на базе эфириума, из-за огромного количества транзакций выросли комиссии, и люди потеряли еще больше денег.

Coinbase, одна из крупнейших и наиболее популярных криптокомпаний, упала на 35% на прошлой неделе.

Данные Cryptoslam показывают, что за последние семь дней объем продаж экосистемы NFT упал более чем на 58%.

В совокупности вся экосистема потеряла сотни миллиардов долларов. Многие опасаются, что крах Terra — это первая костяшка домино, которая предвещает давно предсказанную «криптозиму» (период, в течение которого большинство инвесторов теряют интерес, а стоимость токенов остается низкой в течение нескольких месяцев).

«Я подозреваю, что некоторые криптовалюты обесценятся, и что капиталовложения в отрасль замедлятся до минимума, поскольку инвесторы терпят убытки, как уже было с пузырем доткомов», — написал старший редактор Bloomberg Эдвард Харрисон.

Итак, что же может произойти дальше в результате обвала?

Ужесточение регулирования

Стейблкоины уже давно привлекают пристальное внимание регулирующих органов. В декабре Конгресс США провел слушания с обсуждением их рисков и выгод. В том же месяце рабочая группа президента Байдена призвала принять срочные меры по их регулированию.

Обвал Terra дает еще больше аргументов регуляторам, которые утверждают, что эту сферу должно контролировать правительство.

12 мая министр финансов США Джанет Йеллен призвала расширить регулирование стейблкоинов, заявив, что, хотя нынешний обвал слишком мал, чтобы угрожать всей финансовой системе, стейблкоины «растут очень быстро и представляют собой те же виды рисков, которые веками были известны в связи с банковскими операциями».

Профессор Юридического колледжа Американского университета в Вашингтоне Хилари Аллен отмечает: «Через несколько лет что-то подобное может привести к гораздо большему ущербу, особенно если банки продолжат приближаться к этой сфере. Я думаю, что крайне важно, чтобы регулирующие органы и политики рассматривали этот момент как время для создания защитного экрана между традиционной финансовой системой и DeFi».

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Представитель Массачусетса Джейк Ашинклосс сообщил TIME, что он занимается разработкой законодательства, требующего, чтобы стейблкоины проходили федеральный аудит. Ашинклосс не стремится запретить стейблкоины, поскольку считает, что они могут сыграть определенную роль в «сохранении доллара США в качестве мировой резервной валюты».

Среди его предложений – передача стейблкоинов в ведение федерального органа, например контролера денежного обращения, требование к эмитентам стейблкоинов доказать наличие ликвидных резервов на 90 дней и обязательная страховка для клиентов.

Сенатор Уоррен был одним из самых активных публичных критиков криптовалют и он воспринял крах Terra как доказательство того, почему регуляторы должны «ограничить» стейблкоины и DeFi «пока не стало слишком поздно». Тем временем, Европейская комиссия рассматривает возможность введения жесткого ограничения на ежедневную активность крупных стейблкоинов.

Тем временем большая часть криптомира, похоже, смирилась с реальностью нового регулирования. «Много жизней было разрушено. Остальная часть криптоэкосистемы должна быть открыта для работы с регулирующими органами, чтобы мы могли предотвратить подобные ситуации в будущем», — говорит Макферсон.

Конец популярности стейблкоинов

Уже много лет амбициозные разработчики блокчейна стремились создать функциональный и безопасный алгоритмический стейблкоин, более устойчивый к инфляции, чем монеты, обеспеченные резервами, и менее подверженный правительственному надзору или конфискации. Но все они в конце концов потерпели неудачу. UST в течение нескольких месяцев казался наиболее успешным проектом экосистемы, а теперь стал ее самым большим провалом.

Его поражение отразится на всех последующих попытках: вероятно, венчурные компании и инвесторы теперь будут относиться к ним с большей настороженностью.

«Я думаю, что это справедливо разрушило всякую веру в алгоритмическую модель стейблкоинов, — говорит Аллен. — Вполне возможно, что после Terra мы никогда их больше не увидим — хотя я никогда не говорю "никогда", когда речь заходит о криптовалюте».

За последнюю неделю многие лидеры криптосообщества изо всех сил старались дистанцировать UST от других типов стейблкоинов, утверждая, что токены, поддерживаемые резервами, сравнительно безопасны и должны и дальше развиваться при минимальном регулировании.

Червински из Blockchain Association написал в Twitter, что UST находится «в отдельной категории» по сравнению с другими моделями, которые «очень стабильны и надежны». Мэтт Максимо, исследователь криптоинвестора Grayscale Investments, прокомментировал по email, что крах UST может привести к увеличению спроса на чрезмерно обеспеченные или привязанные к золоту стейблкоины.

Аллен, однако, утверждает, что стейблкоины, поддерживаемые резервами, по-прежнему сопряжены с риском. «Лучшая аналогия с резервными стейблкоинами — это взаимные фонды денежного рынка», — говорит она, имея в виду фонды, провал которых спровоцировал финансовый кризис 2008 года.

Криптосфера может лишиться венчурных инвестиций

За последние пару лет рынок получал поразительные суммы денег, возможно, в первую очередь от Andreessen Horowitz. В Terra вкладывались множество известных инвесторов, включая Pantera Capital и Delphi Digital. Крах UST может вызвать недоверие с обеих сторон.

«Вполне вероятно, что многие учреждения, которые инвестировали в эту сферу, могут столкнуться со значительными краткосрочными потерями, что приведет к замедлению венчурного инвестирования», — пишет Максимо.

Крис Макканн и Эдит Юнг, генеральные партнеры крипто-ориентированной венчурной компании Race Capital, сообщили Bloomberg на этой неделе, что они слышали о проваливающихся сделках, о пересмотре цен или даже о том, что потенциальные инвесторы начали игнорировать основателей.

Макферсон, с другой стороны, частично возложил вину за крах Terra на венчурные компании, которые доверились опасному проекту.

«Я думаю, что они должны взять на себя определенную ответственность за то, что разорили обычных людей, которые инвестировали в UST, не зная о риске потери обеспечения. Некоторые заработали на этом много денег, и я думаю, что они должны компенсировать это проигравшим», — говорит он.

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На данный момент крупнейшие инвесторы Terra вынуждены решать, помочь ли спасению проекта или выйти из него.

Представитель Lightspeed Venture Partners, крупной крипто-ориентированной компании, которая инвестировала $250 тысяч в токен Luna, написал, что они по-прежнему поддерживают эту сферу. «Lightspeed инвестирует в блокчейн уже более 8 лет. Мы рассматриваем это как сдвиг компьютерной парадигмы, более значимый, чем приливы и отливы краткосрочной цены биткойна. Мы удваиваем инвестиции, особенно в области инфраструктуры, DeFi и новых вариантов использования», — комментирует он.

Замедление ажиотажа вокруг DeFi

Обещания криптовалют по большей части основаны на их децентрализованности: ценность зависит не от управляемого контролирующего органа, такого как банк или правительство, а скорее от продуманного кода и сетевых эффектов.

На этой неделе некоторые криптоэнтузиасты утверждали, что крах Terra был успешным стресс-тестом для этой гипотезы: стабильность биткоина на фоне такого оттока клиентов доказывает его долговечность.

Но эта история выявила множество проблем в экосистеме, которые если и не привели к падению, то, по крайней мере, значительно ухудшили ситуацию.

Да, у криптовалют нет CEO. Но всего один харизматичный основатель — До Квон из Terra — смог в одиночку создать проект, который потерял сотни миллиардов долларов стоимости.

Затем он использовал свое положение, чтобы защитить токен так же, как бы это сделала Федеральная резервная система США, обрушив весь рынок.

Атака показала уязвимость децентрализованных бирж, на которых цены могут быстро меняться из-за выхода или входа китов — крупных держателей — и Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, которая не обладала достаточной ликвидностью, чтобы поддерживать огромные объемы UST, поступающие в обращение.

Фактически, история Terra демонстрирует, что децентрализованная природа блокчейна позволяет злоумышленникам оказывать огромное влияние на систему. Но многие энтузиасты говорят, что подобные события на самом деле помогают отсеять тех, кто пытается воспользоваться преимуществами системы, и в будущем приведут к созданию более надежной и образованной базы пользователей.

«Неограниченная природа блокчейна означает, что мы не можем предотвратить это, — говорит Макферсон. — Но я думаю, что мы должны лучше информировать общественность о рисках».

Схемы Понци будут привлекать меньше людей... возможно

Вопрос в том, станет ли эта история уроком для пользователей.

12 мая криптопредприниматель Джастин Сан объявил о запуске алгоритмического стейблкоина, который принесет вкладчикам 40% годовых. И, похоже, что в криптосообществе по-прежнему есть много инвесторов, которые пойдут на чрезвычайно высокий риск, пока сохраняется перспектива очень много заработать.

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