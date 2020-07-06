Tesla: главные события в истории компании

Историю Tesla трудно назвать безоблачной: за годы существования у компании было много взлетов и падений. Но нельзя не отметить, что к 2020-му о покупке электромобиля начали задумываться даже те, кто никогда не воспринимал этот вид транспорта всерьез. Вот как компании удалось этого добиться

Июль 2003 года: группа инженеров из Кремниевой долины основала Tesla Motors

CEO Tesla Илон Маск руководил компанией большую часть ее существования, но он не всегда был у руля.

Tesla, названная в честь известного физика Николы Тесла, была основана в 2003 году двумя инженерами, Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В число соучредителей также вошли Джеффри Брайан Штробель, Иэн Райт и Илон Маск.

В 2004 году Маск, на тот момент председатель правления Tesla, возглавил инвестиционный раунд А. Эберхард занимал должность CEO до августа 2007 года, 28 ноября того же года его место занял израильский инженер и бизнесмен Зеев Дрори.

2 августа 2006 года: Илон Маск опубликовал мастер-план Tesla

В 2006 году Маск опубликовал в своем блоге пост под названием «Секретный мастер-план Tesla Motors (только между нами)». В нем он дал понять, что видит миссию компании в ускорении перехода к экономике, основанной на солнечной энергетике.

«Первый продукт Tesla Motors — это мощный электроспорткар Tesla Roadster, — сказал Маск. — Не все знают, что в будущем мы планируем создавать модели разных типов, включая недорогие семейные автомобили. Это связано с тем, что главная цель Tesla Motors (и основная причина, по которой я финансирую компанию) — ускорить переход от добычи углеводородного сырья к экономике, основанной на солнечной энергетике. Я считаю эту технологию основным, хотя и не единственным, экологичным решением».

28 ноября 2007 года: Дрори назначен CEO

В конце ноября представители Tesla объявили, что компанию возглавит Зеев Дрори — израильский инженер с большим опытом в сфере технологий. Ему поручили выпустить на рынок первый автомобиль компании в начале 2008 года.

1 февраля 2008 года: Tesla передала ключи от первого серийного Roadster

Дрори удалось запустить производство Roadster в оговоренные сроки. Чтобы отпраздновать это событие, Маск запрыгнул в автомобиль и прокатился по шоссе 101 и Университетской авеню в Пало-Альто в окружении четырех других прототипов данной модели, управляемых инженерами Tesla.

17 марта 2008 года: компания запустила серийное производство Roadster

К середине марта компания достигла своей цели: она наладила серийное производство Roadster. Дрори назвал это событие «вехой для компании и началом новой эры электромобилей».

По данным SEC, до января 2012 года стоимость Roadster составляла $109 тысяч и Tesla продала в общей сложности 2450 электромобилей этой модели.

15 октября 2008: запуск Model S отложен, Илон Маск стал CEO компании

К октябрю 2008 года Tesla столкнулась с проблемами, вызванными финансовым кризисом.

«Мировая финансовая система пережила сильнейшее потрясение со времен Великой депрессии, и его экономические последствия только начинают проявляться. В ближайшие недели многие бизнесы по всему миру столкнутся с трудностями, и Кремниевая долина — не исключение», — прокомментировал ситуацию Маск.

Он объявил, что сам возглавит компанию, и что увольнений избежать не удастся. Дата запуска Model S была перенесена на середину 2011 года — ранее планировалось начать производство уже в 2010 году.

3 ноября 2008 года: Tesla привлекла $40 млн, чтобы избежать банкротства

К ноябрю 2008 года финансовое положение компании существенно ухудшилось, и Tesla оказалась на грани банкротства. Чтобы справиться с этой ситуацией и ускорить производство Roadster, совет директоров одобрил получение $40 млн в виде конвертируемых долговых обязательств.

Решение о сделке было принято в ноябре, но документы оставались неподписанными вплоть до декабря 2009 года, что поставило Tesla в опасную ситуацию.

«Мы едва уцелели... Инвестиционный раунд прошел в канун Рождества 2008 года — это был последний день и последний час, когда это было возможно», — рассказал Маск, отвечая на вопросы в Сорбонне в декабре 2015 года.

26 марта 2009: года Tesla представила прототип Model S

Tesla представила свой первый электрический седан Model S в марте 2009 года в штаб-квартире SpaceX в Хоторне. Model S первого поколения могла проезжать без подзарядки более 300 миль (482 км) и развивала скорость от 0 до 60 миль (96 км) в час за 5,5 секунд. К 12 мая 2009 года покупатели забронировали тысячу экземпляров Model S.

19 мая 2009 года: Daimler купил 10% акций Tesla за $50 млн

Раунд в $40 млн помог компании пережить трудные времена, но для дальнейшего улучшения аккумуляторов требовалось еще больше ресурсов.

Tesla и Daimler около года совместно работали над электромобилем Smartcar. К маю Daimler решил сделать долгосрочное вложение и приобрел 10% Tesla. Компании договорились о совместной разработке аккумуляторных и электроприводных систем.

«Мы рассчитываем на стратегическое сотрудничество в ряде областей, включая использование опыта Daimler в области проектирования, производства и организации цепочки поставок. Это ускорит вывод Tesla Model S на рынок и позволит создать транспортное средство, прекрасное во всех отношениях», — прокомментировал сделку Маск.

В июне 2009 года Tesla также получила от Министерства энергетики заем в $465 млн, который был полностью погашен к маю 2013 года.

29 июня 2010 года: Tesla выпустила 13,3 млн акций по $17 за штуку и стала публичной компанией

В результате компании удалось привлечь $226,1 млн.

2 октября 2011 года: Илон Маск представил бета-версию Model S

Tesla представила прототип Model S на заводе во Фримонте — мероприятие посетили около 3 тысяч человек, забронировавших автомобили компании.

Маск рассказал, что новая модель с разгоном от 0 до 60 миль (96 км) в час за 4,5 секунды будет преодолевать до 320 миль (515 км) без подзарядки.

«Нефтяные компании заявляют, что электромобили не работают. Правда в том, что это они не хотят, чтобы эта технология работала. Реальность выглядит иначе. Кто-то может назвать этот автомобиль единорогом. Что ж, значит, сегодня у вас была возможность прокатиться на единороге», — заявил Маск на презентации.

9 февраля 2012 года: выход прототипа Model X

Спустя всего несколько месяцев после появления Model S Маск представил прототип Model X — первого кроссовера компании с необычными дверями Falcon Wing.

Публика приняла новинку благосклонно: к 14 февраля 2012 года объем предварительных продаж этой модели превысил $40 млн. В ночь старта бронирований, 9 февраля, трафик на teslamotors.com увеличился на 2800%. Изначально планировалось запустить производство Model X к 2014 году, но фактически это произошло только в конце 2015 года.

22 июня 2012 года: Tesla начала поставлять Model S

Tesla собиралась начать поставки Model S в 2011 году, однако компании не удавалось это сделать вплоть до середины 2012 года. Первые Model S были переданы покупателям в июне на заводе Tesla во Фримонте.

12 июня 2014 года: Tesla открыла доступ к своим патентам

В 2014 Маск продемонстрировал свою приверженность идее электромобилей, открыв доступ к патентам компании. Он заявил, что Tesla не станет подавать судебные иски против других компаний, которые захотят использовать представленные материалы для создания электромобилей.

«Tesla Motors была создана для того, чтобы ускорить внедрение экологичного транспорта. Если мы продолжим развивать технологию, но помешаем нашим последователям повторить этот успех, защищая свои разработки, то мы будем действовать вразрез с этой целью», — написал Маск в своем блоге.

4 сентября 2014 года: компания решила построить огромный завод Gigafactory в Неваде

В феврале 2014 года Tesla объявила о планах построить гигантский завод по производству аккумуляторов под названием Gigafactory. Вскоре компания приобрела тысячу акров (404 га) вдоль проспекта Электрик в Стори, штат Невада, а затем еще 1864 акра (754 га) по соседству.

На сайте Tesla говорится, что завод должен удешевить производство аккумуляторов, обеспечив экономию «за счет масштаба и инновационности производства, сокращения отходов и размещения большинства процессов под одной крышей».

По оценкам компании, после выхода завода на полные производственные мощности в 2020 году, цена на аккумуляторы снизится примерно на 30%. Это позволит компании продавать Model 3 за $35 тысяч.

9 октября 2014 года: Илон Маск представил систему полуавтономного вождения Tesla Autopilot

В октябре Маск представил новый вариант Model S с двумя двигателями и объявил, что все автомобили Tesla, выпущенные в октябре 2014 года, будут оснащены функцией Autopilot.

Система состояла из четырех частей: радара, камеры с функцией распознавания изображений и датчиков гидролокатора, обеспечивающих 360-градусный обзор вокруг автомобиля. Первыми функциями стали автоматический круиз-контроль, помощь в поддержании полосы движения и активное экстренное торможение.

30 апреля 2015 года: Tesla представила аккумулятор PowerWall для дома и Powerpack для коммерческого использования

Маск решил распространить разработки компании в области производства аккумуляторов для электромобилей на жилые помещения и предприятия. План по изменению структуры электросетей основан на создании миллионов небольших электростанций с помощью солнечных панелей на крышах и аккумуляторов в гаражах.

Серьезный шаг в этом отношении был сделан в 2015 году, когда Tesla представила Powerpack и Powerwall на презентации в Хоторне. Маск сказал, что батареи являются «недостающим элементом» бизнес-модели Tesla, и заявил, что 160 млн устройств Powerpack достаточно, чтобы обеспечить электричеством США.

Компания выпустила специальное заявление, в котором подчеркивалось, что «Tesla — это не просто производитель автомобилей, а компания, занимающаяся энергетическими инновациями».

29 сентября 2015 года: начало поставок Model X

Изначально Tesla планировала выпустить внедорожник Model X в конце 2013 или начале 2014 года, но поставки пришлось отложить почти на два года. Такие сложные функции, как двери Falcon Wing и система очистки воздуха с режимом защиты от биологического оружия, существенно замедлили массовое производство автомобиля.

Отчитываясь о прибыли компании за второй квартал 2016 года, Маск рассказал, насколько тяжелой была ситуация. «Мы оказались в настоящем производственном аду и вышли оттуда только в июне», — заявил он.

14 октября 2015 года: Tesla запустила функцию автопилота

В октябре Tesla выпустила обновление программного обеспечения 7.0, которое активировало функцию автопилота в машинах, оснащенных соответствующим оборудованием. Изначально ее можно было включать только в определенных условиях, но уже в январе 2016 года вышло обновление 7.1, которое существенно расширило функционал системы: например, появилась возможность автоматической парковки.

31 марта 2016 года: Маск представил прототип первого автомобиля Tesla для массового рынка — Model 3

Долгожданная Model 3 была представлена в первом квартале 2016 года. Автомобиль за $35 тысяч планировалось выпустить к концу 2017 года. Маск объявил, что Model 3 сможет проезжать до 215 миль (346 км) без подзарядки и будет разгоняться до 60 (96 км) миль в час менее чем за шесть секунд.

7 мая 2016 года: первая смертельная авария с автопилотом

Авария произошла в мае, но информация о ней была опубликована только месяц спустя. 30 июня правительственные регуляторы сообщили о том, что они изучают связь аварии с функцией автопилота Tesla. Компания выступила со специальным заявлением, Илон Маск выразил соболезнования, назвав инцидент трагической утратой.

По данным Tesla, модель S съезжала с шоссе с двусторонним движением, когда тягач с прицепом начал пересекать дорогу перпендикулярно транспортному средству: «Ни автопилот, ни водитель не заметили белую боковую сторону тягача на фоне ярко освещенного неба, поэтому система торможения не была активирована. Сочетание крайне редких факторов привело к тому, что автомобиль влетел под трейлер».

21 июня 2016 года: Tesla объявила о планах купить Solar City за $2,6 млрд

Компания предложила $2,6 млрд за SolarCity, компанию по установке солнечных батарей, которой управлял двоюродный брат Маска.

Сделка была признана противоречивой с самого начала, в первую очередь потому, что у SolarCity было около $3 млрд долгов, и ее покупка рассматривалось как финансовая помощь. К тому же Маск был председателем правления компании.

20 июля 2016 года: Маск опубликовал вторую часть мастер-плана Tesla

В ней были названы четыре основные цели компании.

Разработать крыши с солнечными батареями, которые легко интегрируются с аккумулятором Tesla.

Выпустить больше доступных автомобилей во всех основных сегментах.

Развить технологию автопилота до такой степени, чтобы она стала «в десять раз безопаснее» обычного вождения.

Запустить программу каршеринга, которая позволит владельцам Tesla сдавать в аренду автомобили с автопилотом и зарабатывать на этом деньги.

Читателей особенно заинтересовал план создания каршеринга. Маск заявил, что владельцы Tesla смогут сдавать автомобили в аренду, управляя процессом в мобильном приложении.

«Вы сможете зарабатывать деньги в те моменты, когда не пользуетесь электромобилем: например, если находитесь на работе или в отпуске. Доход может превышать размер ежемесячных выплат по кредитам или аренде, — написал Маск в блоге компании. — Это позволит снизить истинную стоимость владения до такой степени, чтобы автомобили Tesla станут доступны каждому».

8 ноября 2016 года: покупка Grohmann Engineering

В 2016 году Маск дал понять, что связывает будущее Tesla с автоматизацией: «В этом году я понял, насколько важно создать машину, которая будет производить другие машины, — сказал он в интервью с Сэмом Альтманом из Y Combinator. – Правда, создать такую систему куда сложнее, чем автомобиль».

Логичным следствием этого стало сообщение о том, что Tesla приобрела компанию Grohmann Engineering, которая разрабатывает системы для автоматизации производства.

21 ноября 2016 года: Tesla занялась солнечной энергетикой

После нескольких месяцев критики Tesla удалось купить SolarCity. Обе компании провели специальные собрания акционеров по поводу предстоящей сделки. Tesla сообщила, что более 85% акционеров поддержали идею слияния, при этом и Маск, и Рив от голосования воздержались. Сумма сделки составила около $2 млрд. Tesla также обязалась погасить долг SolarCity в $3 млрд.

19 января 2017 года: федеральное правительство не обнаружило дефектов в автопилоте Tesla

После шести месяцев расследования специалисты компании смогли вздохнуть с облегчением: в январе 2017 года федеральные регуляторы прекратили расследование смертельной аварии с автопилотом и заявили, что не обнаружили в системе никаких дефектов.

1 февраля 2017 года: Tesla официально изменила название

В феврале 2016 года Маск сообщил в твиттере о покупке нового домена, а в июле компания сократила адрес сайта с teslamotors.com до tesla.com. Tesla официально заявила в SEC о переименовании в Tesla Inc, что ознаменовало начало ее деятельности в качестве энергетической компании.

29 июля 2017 года: Маск сообщил о запуске производства Model 3

Во время пресс-конференции, предшествовавшей запуску производства Model 3, Маск заявил, что компанию ожидает «как минимум шесть месяцев производственного ада». Впрочем, он добавил, что в целом сложностей будет меньше, чем при выпуске трех предыдущих автомобилей. Компания рассчитывала собрать 500 тысяч Model 3 в 2018 году.

6 октября 2017 года: сообщения о ручной сборке части деталей Tesla Model 3

6 октября 2017 года вышел отчет Wall Street Journal, в котором задержка выпуска Model 3 объяснялась наличием сложностей в производстве. Ссылаясь на анонимные источники, газета сообщила, что производство Model 3 началось еще в июле, но к осени сборочная линия по-прежнему не была полностью готова, а крупные детали машины собирались вручную.

По данным The Verge, компания планировала произвести около 1600 автомобилей к октябрю. В итоге было выпущено лишь 260 Model 3, 220 из которых доставили покупателям.

16 ноября 2017 года: концепция грузовика Tesla Semi и обновленный Tesla Roadster

Tesla представила концепцию грузовика Semi на презентации в Хоторне. Необычной деталью стало сиденье, установленное в центре кабины. Было заявлено, что грузовик сможет проезжать до 500 миль (800 км) на одном заряде батареи или 400 (643 км) после получасовой подзарядки. Маск даже сообщил, что грузовик оснастят функцией автопилота.

В тот же день была представлена обновленная концепция Tesla Roadster с разгоном от 0 до 60 (96 км) миль в час всего за 1,9 секунды. Предполагаемая цена новой версии спорткара составляла от $200 до $250 тысяч в зависимости от комплектации.

6 февраля 2018 года: запуск Falcon с Tesla Roadster на борту

SpaceX успешно запустила в космос ракету Falcon с красным Tesla Roadster на борту. Космический корабль направился на орбиту Марса.

23 марта 2018 года: авария с Tesla Model X на автопилоте

Машина врезалась в шлагбаум в Маунтин-Вью, водитель погиб. Специалисты Tesla пришли к выводу, что автопилот был включен до столкновения. Система дала водителю «несколько визуальных и одно звуковое предупреждение», но «за шесть секунд до столкновения» он так и не взялся за руль.

В феврале 2020 года NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте) завершил расследование инцидента и заявил, что причинами аварии могли стать как автопилот Tesla, так и невнимательность водителя.

7 августа 2018 года: Маск опубликовал спорный твит

Он заявил, что «рассматривает возможность сделать Tesla частной компанией, выкупив акции по $420 за штуку» и уже обеспечил соответствующее финансирование. В результате SEC прислала в Tesla повестки в суд. Через две недели Маск сообщил, что Tesla останется публичной компанией.

27 сентября 2018 года: SEC подала на Маска в суд

Комиссия обвинила Маска в публикации «заведомо ложных и вводящих в заблуждение заявлений» о планах сделать Tesla частной компанией и попыталась сместить его с должности CEO. В итоге стороны пришли к соглашению: Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года и заплатил $20 млн. Tesla оштрафовали на ту же сумму, хотя компания и не получала официальных обвинений в мошенничестве.

6 января 2019 года: открытие завода Tesla в Шанхае

Tesla стала первым западным автопроизводителем, владеющим совместным предприятием в Китае. Завод, расположенный в Шанхае, позволит Tesla «локализовать производство Model 3 и других моделей, которые в будущем будут продаваться в Китае. Планируется производить около 3 тысяч автомобилей Model 3 в неделю на начальном этапе и нарастить объем производства до 500 тысяч автомобилей в год при полной загрузке».

14 марта 2019 года: анонс Tesla Y

Tesla представила новый компактный внедорожник и заявила, что он выйдет в 2020 году. Расстояние, преодолеваемое на одном заряде батареи, составило 300 миль (482 км). Автомобиль вмещает семь человек и стоит от $47 тысяч. Версия внедорожника, преодолевающая более короткое расстояние (230 миль/370 км), обойдется в $39 тысяч, но будет доступна только в 2021 году.

21 ноября 2019: выход Tesla Cybertruck

Маск представил Cybertruck — первый пассажирский грузовик компании с грузоподъемностью приблизительно в 14 тысяч фунтов (6350 кг) — на презентации 21 ноября 2019 года. Утверждалось, что полноприводная версия грузовика с тремя двигателями сможет преодолевать до 500 миль (804 км).

Презентация не была безупречной: после демонстрации прочности «бронированного» стекла в нем остались две огромные дыры.

6 марта 2020 года: реакция Маска на пандемию COVID-19

Маск опубликовал твит, в котором назвал панику вокруг COVID-19 «глупой». В дальнейшем он продолжил высказываться в том же ключе, преуменьшая опасность вируса.

23 марта Tesla пришлось приостановить работу заводе в Фримонте, поскольку шериф округа Аламеда не посчитал предприятие «значимым бизнесом».

В интервью Business Insider сотрудники Tesla сообщили, что они напуганы, разочарованы и смущены реакцией компании на вирус. В апреле Маск выразил протест против мер по борьбе с COVID-19 в серии твитов и потребовал «вернуть людям свободу». Он сообщил, что невозможность возобновить производство на фабрике в области залива Сан-Франциско создает «серьезный риск» для Tesla.

11 мая 2020 года: Tesla возобновила производство на фабрике во Фримонте вопреки местным правилам

Маск сообщил в твиттере, что компания возобновит производство, несмотря на режим изоляции, действующий в округе Аламеда. Сотрудникам завода Tesla в Фримонте разрешили оставаться дома, но, судя по просочившимся электронным письмам от 13 мая, в этом случае они могли потерять право на пособие по безработице.

18 мая 2020 года: завод во Фримонте возобновил работу

После публичного конфликта с округом Аламеда завод полностью возобновил производство с 18 мая.

16 июня 2020 года: Tesla Model S показала рекорд по проезжаемому расстоянию

Tesla Model S Long Range Plus вошла в рейтинг EPA (United States Environmental Protection Agency — Агентство по охране окружающей среды США) и стала первым электромобилем, способным преодолевать расстояние в 402 мили (647 км). Этого показателя удалось достичь за счет сокращения веса машины и максимизации рекуперативного торможения.

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