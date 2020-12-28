Почему Техас пока не готов стать новой Кремниевой долиной

Поток новостей о резидентах Кремниевой долины, которые переезжают в Техас, не иссякает: Hewlett Packard Enterprise переместилась из Сан-Хосе в Хьюстон, о планах перебраться в штат уже сообщили Oracle и CEO Tesla Илон Маск. Власти Техаса видят в этом повод для торжества. Разбираемся, почему Калифорния теряет свои позиции главного технологического хаба в мире, и кто уже готов ее обойти.

Когда Oracle сообщила, что переносит главный офис из Калифорнии в Техас, это не было большим сюрпризом. Второй по величине разработчик ПО в мире был основан в Кремниевой долине в конце 70-х гг. Чтобы сократить расходы, за последние пару лет Oracle уже перевела в Остин часть штата из 135 тысяч сотрудников.

«Пока другие штаты теряют бизнес из-за высоких налогов и строгих ограничений, мы наблюдаем приток таких компаний, как Oracle, которые переезжают в Техас из-за мягкого климата, низких налогов и лучшей рабочей силы в стране», — заявляет губернатор Техаса Грег Эбботт.

Благодаря повсеместному переходу на удаленный режим работы калифорнийские компании больше не ограничены географией присутствия и могут искать более выгодный налоговый режим и дешевый персонал. Однако отраслевые эксперты отмечают, что область залива Сан-Франциско остается инновационным центром технологической промышленности США, и еще не скоро утратит это звание. Остин долго оставался одним из 10 ведущих технологических направлений США, но он не конкурент для Калифорнии.

Ричард Флорида, профессор экономического анализа и политики в Университете Торонто и сооснователь CityLab, отмечает: «В массивной релокации экосистем стартапов из Сан-Франциско мало смысла. Я думаю, что большинство просто имитируют бурную деятельность».

Однако эксперты признают: в будущем возможны трудности. Несмотря на то, что отток из Кремниевой долины не сразу примет сокрушительный масштаб, способность региона удержать гигантов бизнеса и создавать новые стартапы будет крайне важна для его будущего. Крупнейшие конкуренты в этой области находятся не в США.

«По-прежнему самая инновационная экономика в мире»

За последние два десятилетия технологические компании открыли представительства в Техасе, чтобы сократить расходы. Тем временем, такие города, как Остин, получили возможность постепенно развивать технологический сектор. Хаб Остина даже называют «Кремниевые холмы», намекая на место, где началась история многих компаний.

Но даже самые известные из тех, кто уже перебрался в Техас, по-прежнему называют своим домом залив Сан-Франциско. Facebook, Apple, Google и даже Tesla еще не скоро перенесут свой бизнес из Калифорнии.

Флорида отмечает: «Там есть развивающаяся спутниковая система, но центром технологий и инноваций в США остается область залива Сан-Франциско».

Там по-прежнему находится больше стартапов, чем в любом из штатов.

ВВП области залива Сан-Франциско — $535 млрд, по показателю он занимает 19 место среди мировых экономик.

В 2020 году он вернул себе звание лучшего крупного муниципалитета в «рейтинге лучших городов» Института Милкена. Центр экономической аналитики высоко оценил регион за его «богатый венчурный капитал, инновации и предпринимательскую культуру поддержки региональных отраслей с высокой добавленной стоимостью, включая растущие технологии и биотехнологии».

Он также продолжает создавать благоприятные условия для нового бизнеса. Почти четверть участников из списка самых быстрорастущих компаний этого года, составленного Fortune, появились в Калифорнии. Статистика по стартапам с 2018 года показывает, что за два года было инвестировано больше $81,8 млрд. За этот же период Остин получил около $3,6 млрд.

Ди Ди Майерс, директор управления бизнеса и экономического развития в офисе губернатора Калифорнии, считает: «Это по-прежнему самая инновационная экономика в мире. Я не говорю, что у нас нет проблем, которые мы не должны пытаться решить.

«Люди давно говорят, что Калифорния уже не та, и это по-прежнему неправда», — говорит Ди Ди Майерс.

Она признает, что руководители бизнеса уезжают в поисках более низких налогов, большего пространства или более дешевой рабочей силы, но некоторые из этих компаний выросли именно в Калифорнии. «Они очень выиграли от пребывания здесь», — говорит она.

Предстоящие задачи

Это не означает, что у штата нет причин для беспокойства. Хотя Калифорния по-прежнему привлекает почти половину венчурных инвестиций, ее доля сокращается. Возможно,Техас и не является для нее угрозой, однако конкуренты появляются за рубежом.

Ричард Флорида отмечает: «США резко теряют долю высокотехнологичных компаний. Сан-Франциско остается одним из крупнейших центров, но его быстро догоняют Шанхай и Пекин».

В этом году США заняли 9 место в ежегодном индексе инновационных экономик Bloomberg, хотя еще в 2013 году были на первом. Этот рейтинг учитывает различные показатели, в том числе количество высокотехнологичных компаний, производственный потенциал и расходы на исследования и разработки.

Согласно анализу Центра американского предпринимательства от 2018 года, Сан-Франциско и Сан-Хосе по доле инвестиций на душу населения занимают первое и второе места соответственно. Этот же рейтинг выделяет Пекин как основной драйвер глобального роста.

«Некогда исключительное доминирование Америки в настоящее время оспаривается быстрым ростом мощных стартап-городов в Европе, Китае, Индии и других странах», — говорится в докладе.

По мнению его авторов, США теряют свою способность привлекать высококвалифицированных специалистов, которые все чаще остаются в своих родных странах. Кроме этого, Соединенные Штаты не успевают финансировать исследования и разработку, а также отстают в сфере образования. Эти направления являются ключевыми для устойчивого развития стартапов.

Если инновационная экономика в США, в частности, в Сан-Франциско, замедлится, это создаст серьезные трудности для штата Калифорния, особенно сейчас, когда крупный бизнес переезжает в более дешевые локации.

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Бюджет Калифорнии и ее возможность финансировать ключевые государственные инициативы непропорционально зависят от ее способности удерживать самых богатых резидентов. В последнем бюджетном цикле почти 70% казны Калифорнии поступало из налога на доходы физических лиц. При этом штат имеет самую высокую предельную ставку подоходного налога в стране. При этом Техас — один из семи штатов, где налог на доходы физлиц отсутствует.

Марк Дагган, директор Стэнфордского института исследований экономической политики (Siepr), отмечает: «Меня очень беспокоит исход из Калифорнии. Мы намного больше, чем другие штаты, зависим от тех, чья доля в распределении доходов составляет 1% или даже 0,1%».

В этом году отток коснулся не только бизнеса, но и обычных жителей Калифорнии. Штату предстоит трудное финансовое восстановление после коронакризиса, который усугубил существующее расовое и финансовое неравенство. Поэтому властям придется достигнуть баланса между справедливым экономическим восстановлением и укреплением конкурентной деловой среды.

новые возможности удаленной работы,

рост стоимости жизни в штате,

резкое увеличение и без того высокого подоходного налога штата в соответствии с налоговым планом Дональда Трампа на 2017 год.

Дагган называет эту проблему «идеальным стечением факторов». Вот что может еще больше оттолкнуть руководителей бизнеса:

В результате Калифорнии будет еще труднее сохранять позиции технологического центра.

Дагган добавляет: «Важно, чтобы кто-то сформулировал свое видение ситуации. Я не вижу, чтобы кто-то озвучил стратегическое видение для штата. И я думаю, что это будет нам дорого стоить».

Майерс соглашается, что государство сталкивается с большими проблемами, особенно когда речь идет о сбалансированном экономическом восстановлении вместе с созданием конкурентной деловой среды. «Приходится делать и то и другое одновременно, — говорит она. — У нас всегда была действительно прогрессивная налоговая структура, и с этим связаны определенные проблемы».

При этом она уверена в финансовом будущем Калифорнии. «Это непростые задачи, — говорит она. — Но их придется решить».

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