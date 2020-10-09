10 принципов, которые помогут думать как предприниматель

Самые успешные бизнесмены — не те, кто импульсивно уволился с работы, чтобы быстро заработать на хорошей идее. Это те, кто обладает особым складом ума — набором представлений и ценностей, которые позволяют достичь успеха. Если вы собираетесь создать или развивать свой бизнес, вам нужно разделять эти 10 убеждений.

1. Проблемы — это возможности

К сожалению, предпринимателям приходится часто сталкиваться с заминками, препятствиями и трудностями. Из-за этого большинство людей чувствуют стресс и пессимистически считают, что эти негативные события мешают прогрессу. Управляя бизнесом, вы так часто сталкиваетесь с проблемами, что просто не можете себе позволить реагировать подобным образом. Успешные предприниматели видят в трудностях возможности. Каждая проблема или неудача показывает важную возможность для роста — либо исправить существующую проблему, либо принять меры, чтобы избежать ее в будущем.

2. Конкуренты — объект для изучения

В соответствии с пунктом выше, предприниматели относятся к конкурентам как к объекту для изучения. Это возможность узнать больше об отрасли и целевом рынке. Изучая чужие бизнес-модели, можно понять, в чем уникальность вашей собственной и сделать на ней акцент с помощью брендинга и маркетинговых приемов. Отношение конкурента к клиентскому опыту поможет определить, как улучшить вашу бизнес-модель в этом направлении. Соперники по рынку оказывают вам услугу, ведь они уже собрали много полезной информации. Задача предпринимателя — воспользоваться ей.

3. Для всего требуются усилия

Бизнес — многогранный процесс, который постоянно требует усилий. Неизбежно предприниматель будет сталкиваться с факторами, которые могут поставить его дело под угрозу. Успешные бизнесмены помнят об этом и осознают: чтобы достичь успеха, нужно прикладывать усилия ко всему — от разработки продукта до продаж и маркетинга. Вместо того чтобы искать короткие пути, они при каждой возможности уделяют время бизнесу. Достигая одной цели, они уже планируют другую.

4. Лучшее — враг хорошего

Предприниматели особенно хорошо понимают это выражение. Молодые или неопытные предприниматели могут все испортить, пытаясь в точности воссоздать свою идею. Однако исходные идеи никогда не бывают идеальны. Чтобы управлять успешным и прибыльным бизнесом, не обязательно стремиться к совершенству. Фактически максимализм часто мешает прогрессу. Время, которое тратится на устранение незначительных огрехов, скорее всего будет потрачено впустую. Стремитесь к картине в целом.

5. Большие результаты состоят из малых действий

Это относится как к проблемам, так и к решениям. Например, предприниматели рассматривают контент-маркинг не как быстрый способ получить трафик и развить бизнес, как его индивидуальные компоненты (блог, SMM, построение связей и т.д.), каждый из которых имеет свои плюсы и минимумы. Успешные бизнесмены могут разбить масштабные проекты, проблемы и кампании на маленькие подзадачи, с которыми проще справиться.

6. Ошибаться — это нормально

Большинство воспринимает таких успешных предпринимателей, как Стив Джобс или Джефф Безос, как непогрешимых лидеров. Но это неверно. Даже самые гениальные бизнесмены часто ошибаются. Более того, они не боятся принимать неверные решения и знают, как на них учиться. Ошибаться нормально, и чем раньше предприниматель это осознает, тем лучше. Не стоит тратить время, пытаясь избежать неудач, или корить себя за них. Признайте свои ошибки, решите, что можно из них вынести, и идите вперед.

7. Чудес не бывает

Как правило, сверхбогатые бизнесмены, о которых пишут в новостях, не добились успеха внезапно. Они инвестировали годы усилий в хорошую идею, и в конце концов они окупились. Нельзя стать предпринимателем, ожидая чуда и надеясь, что вы неожиданно достигнете вершин только из-за революционной идеи. Даже лучшие из них требуют терпения, навыков и бесконечных усилий. Лучшие бизнесмены мира это понимают. Не стоит полагаться на идею или чудо.

8. Взгляд со стороны бесценен

Предприниматели должны быть хорошими коммуникаторами, а это означает, что они должны активно прислушиваться к тем, у кого другие идеи и мнения. Нам легко попасть в ловушку одного способа мышления. Многие бизнес-модели и директивы слишком статичны, что в конечном итоге ограничивает способность бизнеса расти и приводит к неудаче. Успешные бизнесмены постоянно ищут людей и тот опыт, который заставит их сомневаться и увидеть вещи с другой стороны.

9. Дисциплина прежде всего

Для большинства людей дисциплина — это что-то необязательное. Чтобы тренироваться, вовремя вставать или делать что-то серьзное, нужны дополнительные мысли и усилия. Для успешных предпринимателей дисциплина — это обязательная составляющая всех аспектов жизни. Чтобы быть дисциплинированным, достаточно знать, чего хотите, и быть готовым сделать все возможное, чтобы добиться этого.

10. Предприниматель — это образ жизни

Предприниматели просыпаются как предприниматели, идут на работу как предприниматели, возвращаются домой как предприниматели и ложатся спать как предприниматели. У них не бывает нерабочих часов, разделения на рабочую жизнь и домашнюю. Преимущество этого в том, что вы полностью контролируете свой бизнес и профессиональный выбор, включая то, что вы делаете для него. Недостаток в том, что ваш бизнес всегда с вами, куда бы вы ни пошли. Предпринимательство становится вашей работой и жизнью, и вы должны быть готовы к этому.

Быть успешным бизнесменом — не значит родиться с определенным мышлением. Это значит быть готовым к трудностям, которые вас ожидают.

Источник.

Фото на обложке: Shift Drive / Shutterstock