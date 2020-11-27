Тайм-менеджмент на удаленке: три совета для руководителей

Начальник, управляющий группой удаленных сотрудников, должен контролировать не только выполнение задач, но и психологическую обстановку. Эти три совета помогут разумно распорядиться временем.

Сейчас нам как никогда трудно давать гарантии и строить планы. Многие работают из дома, уровень стресса повышен, и традиционных приемов тайм-менеджмента уже недостаточно.

Определяйте, на что тратится энергия

Изучите, что крадет ваше рабочее время. Отвлекающим фактором может быть что угодно — переполненная папка входящих электронной почты, телефон, на который постоянно приходят новые оповещения, или сервисы, которые вы используете для общения с коллегами.

Оцените, сколько времени тратите на почту и проверку уведомлений. Возможно, вам и вашим коллегам пора пересмотреть рабочие процессы и начать планировать перерывы. Отдых от гаджетов и электроники поможет восстановить концентрацию.

Важно также следить за психическими ресурсами. Джилл Кляйн, профессор по маркетингу Мельбурнской школы бизнеса, советует организовать время, учитывая часы, когда вы полны энергии или наиболее продуктивны: «Лучше всего планировать важные дела на периоды вашей пиковой активности и оставлять периоды низкой энергии для небольших, простых заданий, например, ответов на email».

Отслеживайте, сколько времени уходит на задачи

Правильные инструменты помогут избежать трудностей тайм-менеджмента. Они избавят вас от ощущения, что вы постоянно занимаетесь одним и тем же и дадут чувство ясности и продуктивности.

Правильное управление данными поможет вашим сотрудникам лучше отслеживать задания и экономить больше времени. Например, JotForm Tables — инструмент, созданный специально для борьбы с информационной перегрузкой. Это гибрид таблицы и базы данных с мощными онлайн-формами, который может управлять данными, отслеживать их и организовывать в одном месте.

Специализированные программы для отслеживания задач и сокращение отвлекающих факторов могут существенно оптимизировать ваш рабочий день.

Проявляйте сочувствие

В условиях удаленной работы трудно контролировать время сотрудников. Однако дистанционный режим не только стимулирует доверие, но и дает подчиненным возможность проявить свой потенциал в условиях ограниченного времени.

Осознанный тайм-менеджмент поможет выбрать правильную стратегию и внедрить более спокойную рабочую культуру. Кроме этого, концепция эмпатического лидерства помогает избежать выгорания.

Согласно отчету Американской психологической ассоциации, 7 из 10 трудоустроенных взрослых заявляют, что работа является существенным источником стресса в их жизни.

Как бы совершенны не были наши навыки тайм-менеджмента, любые планы могут расстроиться из-за неожиданных обстоятельств. Мы не можем гарантировать, что все пойдет по плану. Но эмпатический подход к управлению помогает нам пережить непростые времена и быть максимально продуктивными.

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