Как определить афериста в Tinder: 5 признаков

Кассандра Кросс более десяти лет исследует мошенничество в романтических отношениях и изучила сотни подобных случаев. Она рассказала, как определить мошенника, почему жертвам трудно критически оценить происходящее, и как не попасть в подобную ситуацию.

Недавно Netflix представил документальный фильм The Tinder Swindler, в котором приняли участие три женщины, которые стали жертвами мошенника Саймона Леваева (имя при рождении — Шимон Хают). Подобные истории случаются чаще, чем нам кажется.

Кто такие романтические аферисты?

Эти мошенники завоевывают доверие жертвы, вступая с ней в отношения. Их цель — получить финансовую выгоду или доступ к частной или секретной информации.

Обычно это происходит онлайн, на сайте знакомств, в приложении или социальных сетях. Во многих случаях жертва и преступник на самом деле никогда не встречаются. Однако, как показывает опыт «афериста из Tinder», это может произойти и при личном общении.

Мошенники используют целый ряд приемов ухаживания, методов социальной инженерии и тактики психологического насилия, чтобы добиться благосклонности своих жертв.

Леваев успешно манипулировал несколькими женщинами, выдавая себя за сына алмазного магната, а затем заявил, что его семье угрожают, и попросил своих жертв взять кредиты от его имени, чтобы помочь ему избежать опасности.

Каждое из его действий было преднамеренным и целенаправленным. Вот несколько типичных тактик, все из которых были использованы Леваевым.

Создать привлекательный профиль и образ, которые открыто демонстрируют власть, богатство и статус.

и образ, которые открыто демонстрируют власть, богатство и статус. Засыпать жертв признаниями в любви , подталкивать их как можно скорее «стать парой» и обсуждать возможное совместное будущее.

, подталкивать их как можно скорее «стать парой» и обсуждать возможное совместное будущее. Создать чрезвычайную ситуацию, в которой срочно нужна финансовая помощь . Это могут быть проблемы, связанные с бизнесом, здоровьем или даже законом — например, мошенник может сказать, что его арестовали за рубежом.

. Это могут быть проблемы, связанные с бизнесом, здоровьем или даже законом — например, мошенник может сказать, что его арестовали за рубежом. Требовать все больше денег с течением времени. Как правило, жертву просят перевести деньги, зарегистрировать кредитную карту или взять кредит в банке.

с течением времени. Как правило, жертву просят перевести деньги, зарегистрировать кредитную карту или взять кредит в банке. Угрожать, оскорблять или иным образом принуждать жертву, если она откажется выполнять требования.

Почему жертвы отправляют деньги?

Наблюдая подобные истории со стороны, находясь в безопасности, легко сказать: «Со мной бы это никогда не произошло». Но не стоит недооценивать опытных мошенников: они хорошо умеют находить слабые места и безжалостно воздействуют на них.

При помощи опросников исследователи выявили несколько качеств, свойственных жертвам мошенников. Склонность поверить аферисту намного выше у романтичных натур и тех, кто верит в идею «настоящей любви».

Кассандра Кросс утверждает, что некоторые из жертв, с которыми она общалась, называли конкретную причину для контакта с преступником. Одни недавно закончили отношения, а у других изменились жизненные обстоятельства (это может быть выход на пенсию или отъезд детей из дома). Во многих случаях решение свайпнуть вправо или ответить на дружелюбное сообщение навсегда изменило их жизнь.

Фото в тексте: Mariia Korneeva / Shutterstock

Уровень уязвимости перед мошенниками не статичен: он может меняться ежемесячно, еженедельно или даже ежедневно. Многие не поверили бы аферисту, получив сообщение в другое время. Преступники выбирают сотни целей, надеясь на единичный успех.

Исследования также показывают, что многие правонарушители используют методы психологического насилия, аналогичные тем, которые обычно используются при домашнем насилии. Они могут помешать жертвам общаться с семьей и друзьями, забрасывать сообщениями, чтобы завладеть их вниманием, или словесно оскорблять, чтобы заставить чувствовать себя никчемными.

Все эти тактики направлены на то, чтобы жертве было труднее ясно увидеть свое положение и снижают вероятность того, что она обратится за помощью.

«Со мной бы это никогда не произошло»

Ни одна из жертв не просыпается с мыслью: «Сегодня я отдам все свои деньги». Это происходит постепенно, после продолжительных ухаживаний. Завоевав доверие, преступники часто создают реалистичные контракты, банковские выписки или официальные письма, чтобы обосновать свои просьбы о деньгах.

Как правило, они одновременно срочные и секретные, как в случае с «чрезвычайной ситуацией в области безопасности» Леваева. В переписке он утверждал, что пытается заключать деловые сделки и при этом скрывается. Эта тактика снижает вероятность, что жертва рационально среагирует или обратится к кому-нибудь за советом.

Жертвы мошенников страдают от широкого спектра негативных последствий, включая стыд и социальную стигматизацию. Их часто обвиняют и считают ответственными за их финансовые потери. Поэтому они реже сообщают о подобных преступлениях.

Как избежать подобной ситуации?

Знакомиться онлайн непросто, не говоря уже о финансовом мошенничестве. Трудно понять, что знакомый в дейтинговом приложении действительно тот, за кого себя выдает.

Обычно пользователям дейтинговых сервисов рекомендуют назначить личную встречу как только они будут готовы и никогда не давать деньги тем, с кем они не знакомы лично. Но в случае афериста из Tinder этот совет не подходит: как и многие мошенники, он создал образ в реальной жизни, который соответствовал его профилю в сети.

Правда в том, что при достаточной мотивации мошенник может сохранять свою легенду и на всех онлайн-ресурсах. Встретиться с кем-то лично, изучить его биографию и выполнить обратный поиск изображений на картинке его профиля — все это хорошие советы, но и они не дают гарантий.

В конечном счете, мошенничество почти всегда связано с деньгами. Поэтому обдумывайте мотивы любой просьбы о финансовой помощи и никогда не отправляйте деньги, которые вы не можете позволить себе потерять.

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