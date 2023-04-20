Почему рыбные консервы — экологически безопасное питание

Многие виды морепродуктов содержат больше питательных веществ, чем говядина, свинина и курица. Более того, по сравнению с этими видами мяса производство рыбы — анчоусов, скумбрии и сардин, из которых обычно делают консервы, — загрязняет воздух меньше. Такие результаты показало исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment.

«Из дикой рыбы можно получить наибольшее количество белка с наименьшим углеродным следом», — говорит Гумерсиндо Фейхоо, инженер-химик из Испании.

На глобальные поставки продовольствия приходится примерно 34% загрязнений вредными газами, исходящих от деятельности человека. Большая часть этих загрязнений связана с белком наземных животных.

Важно найти устойчивые альтернативы, которые полезны для нас и нашей планеты, поскольку из-за изменения климата определенные продукты могут оказаться менее доступны.

Заменив говядину, свинину и курицу в некоторых блюдах рыбными консервами, можно без труда и по доступной цене внести позитивные изменения, а также пополнить свой рацион питательными веществами.

Рыбные консервы не только производят меньше выбросов, но приносят планете и иную пользу.

Чтобы их хранить, требуется меньше энергии — достаточно масла или воды в самих консервах. Этот источник белка редко портится и хранится годами, а значит с меньшей вероятностью попадет на свалку. Только в США ежегодно выбрасывается свыше 36 тыс. т пищи, которая загрязняет атмосферу углекислым газом.

Кроме того, по сравнению с пластиковой упаковкой для мяса, алюминиевые банки создают меньше отходов: их можно помыть, а затем переработать или использовать повторно.

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Но даже несмотря на положительные качества, это не идеальный вариант.

Рыболовные фермы и суда, используемые для ловли дикой рыбы, производят углеродное загрязнение, которое удерживает тепло и способствует перегреву нашей планеты.

Виды рыб, которые обычно консервируют, размножаются быстро, но и у них наблюдаются естественные циклы подъема и спада. Таким образом, в зависимости от года может происходит перелов, при котором рыба не успевает восполнить свою популяцию.

Это ставит под вопрос экологичность рыбных консервов. Но даже в таком случае это отличная низкоуглеродная альтернатива говядине, свинине и курице.

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Фото на обложке: New Africa / Shutterstock