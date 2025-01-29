Токен в криптовалюте: виды, как создать свой, отличие от монеты

В статье узнаете, как функционирует токен авторизации, что это такое, какие их основные виды существуют, что такое токен простыми словами, как связаны токены и монеты и как создать свой токен.

Токен — это, простыми словами в криптовалюте — валидный цифровой актив. Некая «ценная бумага» в виртуальном формате. Простыми словами — это акции, которые распределяют между разными владельцами.

Многие пользователи слышали о нем, но не все понимают, что такое токен в криптовалюте. В прямом переводе этот термин обозначает понятие «жетон». Также его именуют как «фишка» или «знак».

Что такое токены и чем они отличаются от монет?

Чтобы это понять, подробно раскроем 3 базовые вещи. Поговорим про:

Блокчейн.

Это виртуальная децентрализованная сеть, цифровая технология распределенного реестра данных. Она формируется из цепочки блоков. Каждый новый блок вычисляют тысячи машин (компьютеров или специальных устройств для майнинга). Каждый из них вносит свой вклад в формирование нового блока.

За счет этого создают защищенную сеть, где каждую запись невозможно подделать.

Если попробовать изменить блокчейн со стороны, данные не совпадут с другими участниками, запись посчитают неверной. Все равно что одновременно записывать бухгалтерские проводки на десятках тысяч книг.

В таком контексте взломать систему практически невозможно. В этом и заключается основное преимущество технологии.

Монету.

Вознаграждение в сети, которое получают пользователи за ее поддержание и развитие. Фактически, «зарплата» майнеров — прямых участников системы. Это мотивационная часть, которая двигает блокчейн вперед, дает стимул к развитию как разработчикам, так и все пользователям проекта.

Монеты «чеканятся» в процессе заполнения сети блоками.

Количество монет зависит от просчитанного объема блокчейна. Их стоимость растет в зависимости от количества блоков. Монета показывает, как создать свой токен криптовалюты на базе выбранного блокчейна.

Токен.

Что это значит?

Это более широкое понятие, чем монета. Он появляется как производная от проекта на выбранном блокчейне. Последний является удобной платформой для развития цифрового проекта — его программной частью.

Если монета — это вознаграждение в родительском блокчейне, то токен — «акция» или «цифровой актив» на выстроенном дочернем проекте.

Как правило, существует один или два вида монет на один блокчейн — платформенные и базовые. Виды токенов сильно отличаются друг от друга. Сегодня их насчитывают десятки тысяч при наличии гораздо меньшего количества блокчейнов. Перед тем как создать свой токен, нужно понять, какой именно вид потребуется в рамках конкретного проекта.

Основные виды токенов

Чтобы преуспеть в криптовалюте, нужно понимать, как работают токены, знать их простейшую классификацию.

По типу токены делятся на:

Инфляционные.

В этом случае криптовалюта не имеет постоянной эмиссии. Разработчик выпускает на рынок столько токенов, сколько посчитает нужным. Он может подогревать интерес к проекту за счет стейкинга, аирдропа, сжигания криптовалюты.

Если простыми словами, то это можно сравнить с курсом доллара США. У валюты нет конечной эмиссии, но ее стоимость постоянно растет. Для нахождения собственного «доллара» в мире криптовалюты нужно уметь грамотно анализировать рынок и разбирать токеномику проекта.

Дефляционные.

К таким монетам относится BTC. Криптовалюта с известным лимитом добычи в 21 млн биткоинов. Чем ближе к этой отметке, тем выше стоимость дефляционной монеты.

Подобные активы стоит рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции. Биткоин — не последняя монета, в которую можно вложить деньги. Например, в последнее время путь BTS повторяет KAS. Монета уже дала несколько сотен иксов с момента запуска в 2021 году.

Виды токенов различаются в зависимости от типов задач, которые они решают в рамках того или иного проекта.

Utility tokens — утилитарные

Их также можно назвать служебными.

Утилитарный токен, простыми словами, — это цифровой ресурс, который дает право на активность внутри проекта.

Львиная часть токенов относится как раз к utility tokens. Это самые важные и ценные активы проекта. Их стоимость растет пропорционально его развитию.

Например, в нашумевшей игре Axie Infinity утилитарным токеном является AXS. Именно он дает право пользователю на голосование за развитие тех или иных фишек в игре. Этот токен, простыми словами, считается самым ценным активом, значительно превосходя по стоимости SLP. Чаще всего подобная криптовалюта построена по инфляционным механизмам.

Security tokens — инвестиционные

Из названия уже понятно, что такое токен в указанном контексте. Здесь речь идет о специальном цифровом инструменте, который имеет физическую привязку к некому активу.

Простыми словами, токен инвестиционного плана — это пай или акция с ограничением по курсу.

Подобную схему часто используют венчурные фонды, когда им нужно оперативно выйти на глобальные рынки. У security tokens стабильная цена, но меньшая ликвидность на рынке.

Самые известные виды токенов для инвестиций в криптовалюте — SPICE или tZero. Они принадлежат одноименным венчурным фондам.

Asset-backed tokens — сырьевые

Использовать подобные активы в реальной жизни довольно проблематично. Пока ни одно государство не регулирует в рынке такой токен.

Что это такое простыми словами?

Это криптовалюта, которая привязана к конкретному сырью.

Она чем-то похожа на security tokens, но имеет более жесткую привязку к конкретному виду актива. Некоторые инвесторы сравнивают их с бессрочными фьючерсами.

Одни из самых известных криптовалют:

PAXG — эквивалентен 1 тройской унции золота;

— эквивалентен 1 тройской унции золота; PETRO — эквивалентен 1 баррелю нефти.

Так как актив криптовалюта напрямую завязана на сырье, спрос на нее довольно низок. Слишком высокие риски для инвестора.

Стейблкоины

Один из самых распространенных видов токенов. Криптовалюта, которая напрямую завязана на курс физических денег. Из самых известных примеров можно вспомнить несколько цифровых аналогов доллара США:

USDT,

USDC.

Пожалуй, один из самых ходовых и валидных активов. С его помощью происходит реальное взаимодействие и обмен на другие криптовалюты. Стейблкоины всегда привязаны к курсу фиатной (реальной) валюты. Они колеблются в мизерном диапазоне, поэтому считаются самым надежным инструментом обмена.

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Стейблкоины принимают многие страны наравне с BTC. Например, USDT спокойно учитывают при расчетах во Вьетнаме. Криптовалюта котируется, например, в Японии и США. На нее существует постоянный спрос, поэтому USDT является одним из главных инструментов при обмене.

NFT — невзаимозаменяемые токены

Одна из самых известных криптовалют за последние 5 лет. Рассмотрим, что такое токен NFT — это виртуальный сертификат, который дает право на использование какого-то цифрового продукта.

К последним можно отнести разные вещи:

картинки,

музыка,

трехмерные объекты,

программный код.

Говоря простыми словами: все, что можно перевести в цифровой вид. Термин невзаимозаменяемые токены говорит о том, что криптовалюта не может быть обменена в рамках одной системы.

Что такое токен простыми словами — некое произведение цифрового искусства, существующее в единственном экземпляре. Один NFT нельзя обменять на другой в рамках одного или разных проектов. Их можно только продать, купив другой актив.

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Криптовалюта сделала много шума в 2021 году. Некоторые пользователи сделали объектом NFT известные мемы в сети. На продаже подобных картинок некоторые умудрились получить приличное состояние.

Хотя реальная ценность NFT криптовалюты довольно сомнительна. Сегодня спрос на подобные проекты сошел на нет. Большая часть стоимости NFT-проектов упала в сотни раз.

Каким образом связаны токены и монеты?

Зачастую они имеют прямую взаимосвязь. Здесь можно проследить 2 цепочки:

Монеты базовых блокчейнов.

К ним можно отнести BTC и ETH. Большая часть токенов имеет обменный курс с указанными криптовалютами. Они обладают самой большой ликвидностью на рынке. К ним могут добавиться новые блокчейны. Например, сегодня большую популярность набирает проект с монетами KAS.

Альткоины.

Говоря простыми словам — вся криптовалюта, которая не относится к BTC, но устроенная на собственных блокчейнах. Например, ETH — это тоже альткоин. При этом на нем также построены другие криптовалюты.

Блокчейны альткоинов являются базой для разработки большей части IT-проектов и сетевых стартапов. Например, известный проект STEPN изначально имел обменный курс собственного токена GST c альткоинами BNB и SOL.

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Получается, большая часть токена связана с монетами напрямую. В реальной жизни это можно сравнить с покупкой золота. Это самый ликвидный и проверенный временем актив. Его можно купить за любую валюту — рубли, доллары, тенге и другую.

Итог

Монеты и токены, простыми словами — это инструменты для быстрого привлечения капитала или его приумножения.

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