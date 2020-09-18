Миллиардеры в мире моды: 15 самых богатых людей индустрии

Главные лица в мире моды — от дизайнеров и CEO до основателей компаний и их наследников — занимают ведущие позиции в рейтингах богатейших людей разных стран и мира. Представляем список из 15 самых состоятельных представителей фэшн-индустрии в порядке возрастания.

15. Чип Уилсон — $6,1 млрд

Чип Уилсон основал бренд спортивной одежды Lululemon Athletica в 1998 году. С февраля 2019 по февраль 2020 года компания заработала $4 млрд.

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Из индекса миллиардеров Bloomberg следует, что Уилсон ушел из совета директоров Lululemon Athletica в 2015 году, продав половину своей доли частной акционерной компании Advent International.

14. Дин Шицзя — $6,19 млрд

Дин Шицзя — заместитель председателя правления Anta Sports Products, компании по продаже спортивных товаров. По данным индекса миллиардеров Bloomberg, в 2018 году она заработала $3,6 млрд, включая доходы от таких брендов, как Anta, Fila, Amer Sports и Descente.

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13. Джорджо Армани — $6,27 млрд

Дом высокой моды Джорджо Армани, сооснователя и единственного владельца империи Armani, производит одежду от кутюр, спортивные вещи, косметику, прет-а-порте, а также владеет ресторанами, гостиницами и курортами и занимается дизайном интерьеров.

Армани основал компанию в 1975 году, бросив медицинский институт. Его часто называют одним из самых успешных итальянских модельеров в истории, а доход модельера в 2018 году составил $2,3 млрд, пишет Bloomberg.

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Армани также владеет 213-футовой (65 м) яхтой и домами в Италии и на Карибах.

12. Дин Шичжун — $6,34 млрд

Дин Шичжун — председатель правления и CEO в Anta Sports, одном из крупнейших производителей спортивной одежды в Китае.

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По данным Bloomberg, Anta Sports, владелец таких брендов, как Fila, Descente и Kingkow, в 2018 году заработал более $3,4 млрд.

11. Андерс Хольч Повлсен — $6,8 млрд

Андерс Хольч Повлсен — CEO и единственный владелец датского фэшн-ритейлера Bestseller. Родители Повлсена основали компанию в 1975 году, а в 1990 году, когда Андерсу было всего 28 лет, его отец, Троэльс Хольч Повлсен, назначил его владельцем.

Bestseller — материнская компания 11 модных лейблов, в том числе Vero Moda, Only и Jack&Jones.

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Как пишет Forbes, Повлсен, второй в списке самых богатых людей Дании, также владеет крупными пакетами акций интернет-магазина ASOS и платежной компании Klarna.

В апреле 2019 года трое из четырех детей Повлсена были убиты во время терактов на Шри-Ланке, в результате которых погибли не менее 290 человек.

10. Сандра Ортега Мера — $6,91 млрд

Сандра Ортега Мера — дочь основателя Zara Амансио Ортеги и его покойной бывшей жены Розалии Меры.

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После смерти матери Сандра унаследовала титул самой богатой женщины Испании. По данным Forbes, ей принадлежит примерно 4,5% акций в Inditex, компании ее отца.

9. Генрих Дайхманн — $7,12 млрд

Генрих Дайхманн — CEO международного производителя обуви Deichmann, который был основан его дедом в 1913 году как сапожная мастерская.

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Репутация компании Deichmann как производителя доступной обуви уходит глубоко корнями в ее историю. На официальном сайте компании указано, что после войны она организовала обмен подержанной обуви, чтобы помочь нуждающимся. На сегодняшний день Deichmann стала крупнейшим в Европе обувным ритейлером с более чем 4 200 магазинами в Германии, США и Европе.

8. Стефан Перссон — $16,6 млрд

Стефан Перссон, бывший председатель правления популярного ритейлера H&M, владеет 36% акций компании. Перссон ушел с этого поста в мае 2020 года, передав его сыну, Карлу-Йохану.

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В годовом отчете компании говорится, что H&M Group, которой также принадлежат такие бренды, как Weekday, COS и Monki, получила более $22 млрд прибыли в 2018 году. Шведский фаст-фэшн-бренд насчитывает около 4 900 магазинов на 73 рынках.

7. Леонардо Дель Вечио — $20,9 млрд

Леонардо Дель Вечио — основатель производителя очков Luxottica, котоый, по данным Forbes, поглотил Sunglass Hut, Ray-Ban и Oakley. Компания также создавала очки для таких брендов, как Chanel и Bulgari.

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В 2018 году Luxottica объединилась с французским производителем линз Essilor и стала крупнейшим в мире производителем и продавцом солнцезащитных и корректирующих очков.

6. Тадаси Янай — $31,9 млрд

Тадаси Янай — основатель и владелец японской империи Fast Retailing, материнской компании Uniqlo, а также крупнейшего ритейлера одежды в Азии.

По данным Bloomberg, Янай, самый богатый человек в Японии, начал свою карьеру в швейной мастерской отца. В начале 1990-х он изменил название на Fast Retailing, которое лучше отражало его бизнес-стратегию быстрой моды.

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Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 году, и с тех пор сеть расширилась до более чем 2 тысяч магазинов в 20 странах. Bloomberg подсчитал, что годовая выручка Fast Retailing в августе 2019 года составила $20,8 млрд.

5. Ален и Жерар Вертхаймеры — по $32,3 млрд на каждого

Ален Вертхаймер и его брат Жерар — владельцы французского дома моды Chanel. Ален — председатель правления Chanel, а Жерар руководит отделом по производству часов в Швейцарии.

Братья Вертхаймеры унаследовали империю Chanel от своего деда, Пьера Вертхаймера, который основал бренд вместе с Габриэль Коко Шанель в 1913 году. Собственный капитал каждого из братьев составляет $32.3.

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Вертхаймеры известны как «самые тихие миллиардеры в мире моды».

«У нас очень скромная семья, — рассказал Жерар журналу New York Times в 2002 году. — Главные лица нашей империи — не братья Вертхаймеры, а Коко Шанель, Карл Лагерфельд и все, кто работает и творит в Chanel».

4. Фил Найт — $40,4 млрд

Фил Найт — основатель обувного гиганта Nike. В 1964 году он создал компанию, которая впоследствии превратилась в Nike, вместе со своим тренером по легкой атлетике Биллом Бауэрманом.

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По данным Forbes, Найт ушел с поста председателя правления Nike в 2016 году после 52 лет работы.

3. Франсуа Пино — $42,6 млрд

Франсуа Пино — основатель и владелец французской группы Kering, в которую входят такие культовые дома моды, как Gucci и Saint Laurent. С 2009 года женат на актрисе Сальме Хайек.

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Французский бизнесмен и коллекционер арт-объектов также владеет аукционными домами, винодельнями и изданиями. Франсуа стоит на третьем месте в списке самых богатых людей Франции после Бернара Арно и Франсуазы Беттанкур Майерс.

2. Амансио Ортега — $59,6 млрд

Амансио Ортега заработал состояние в $60 млрд на крупнейшей в мире испанской фэшн-ритейл группе Inditex, в которую входят Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius и другие бренды. Он основал компанию в 1975 году вместе со своей бывшей женой Розалией Мера. На данный момент ему принадлежит 59% Inditex.

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1. Бернар Арно — $88 млрд

Бернар Арно — председатель правления и CEO LVMH, крупнейшей в мире компании по производству товаров класса люкс. Французский миллиардер занимает третье место в списке самых богатых людей мира, уступая лишь Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу.

LVMH является материнской компанией 75 известных брендов, в числе которых Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora и Bulgari.

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Состояние Арно растет быстрее, чем у многих других миллиардеров, но по данным Bloomberg, с начала 2019 года он потерял $17,2 млрд.

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