10 главных ошибок после запуска бизнеса

Пожалуй, рано или поздно каждому приходит в голову оставить работу и заняться бизнесом. Даже придумав уникальный продукт, начинающие предприниматели часто принимают одинаковые неверные решения. Автор блога на Medium.com Джордан Гросс рассказал о главных ошибках, которые допустил за первые два года после запуска бизнеса.

Действовать без плана

Джордан рассказывает, что его решение уволиться с работы было совершенно импульсивным. Это был его единственный источник дохода, и он мог рассчитывать только на свои сбережения и поддержку родителей. У него не было никакого плана, только несколько абзацев, которые он впоследствии превратил в свою первую книгу.

Если вы хотели бы стать индивидуальным предпринимателем или основать свою компанию, лучше продумать свои действия заранее. Разумеется, это зависит от вашей готовности рисковать и отношения к неизвестности.

Слишком много отдыхать

У владельца бизнеса нет начальника, и он может устроить себе выходной в любое время. Однако тем больше соблазн отложить работу на следующий день и начать прокрастинировать.

Но и отказываться от выходных нельзя. Сон помогает нам восстановить силы и быть готовыми к следующему дню. Однако помните, что избыток свободных дней делает нас менее эффективным и влияет на нашу производительность.

Соглашаться на все

Джордан решил принимать все предложения. Он был готов к любой встрече и хотел учиться чему угодно. Сначала это было даже здорово: он получал новые знания о самых неожиданных темах – будь то криптовалюты, строительный бизнес или инвестиции в недвижимость. Но через некоторое время он понял, что тратит время, которым можно было бы распорядиться разумнее.

Соглашаться на все весело и интересно. Так вы определенно чему-то научитесь и получите интересный опыт. Однако такой подход быстро выматывает. Когда вы стараетесь понравиться всем, в результате вы не нравитесь никому, особенно себе.

Действовать слишком спонтанно

Джордан не только тратил ценное время, соглашаясь на все предложения, но и не планировал расписание. Он наслаждался свободой от начальства, и ему казалось, что больше уже не придется придерживаться графика. Но именно так возникают вредные привычки. Бывали дни, когда он совсем ничего не делал, и недели, когда он совсем не продвигался вперед.

Предприниматель может сам распоряжаться своим временем. Но ему все равно нужен график, иначе есть риск стать слишком неорганизованным. Спонтанность помогает разнообразить жизненный опыт, но ее избыток вредит бизнесу.

Фокусироваться на краткосрочных результатах

Для бизнесмена важно быть терпеливым. Джордан хотел начать немедленно и сразу получить результаты. Он мечтал добиться большой прибыли и собрать тысячи подписчиков за несколько недель. Однако чаще всего успех приходит спустя годы усердной работы.

Концентрируйтесь на долгосрочной перспективе. Это даст вам чувство цели и удовлетворения и сделает все ваши действия более значимыми. Так добиваться целей будет еще приятнее.

Не готовить самостоятельно

Этот аспект касается здоровья. Джордан считал, что он слишком занят и ему некогда готовить, поэтому заказывал всю еду. В результате он быстро набрал вес, давление выросло, и он отвратительно себя чувствовал.

Когда он снова начал готовить для себя и понимать, из чего состоит его еда, то стал энергичнее и продуктивнее. Здоровое питание критически важно для хорошего самочувствия, а бизнесмен не может позволить себе болеть.

Привыкать работать из дома

В статусе предпринимателя Джордана привлекал и сам образ жизни. Уже не нужно было носить костюм, расчесываться, брить бороду и даже носить туфли. Он оставался дома и предпочитал звонки встречам, потому что не хотел тратить время на дорогу.

По его словам, он почувствовал прогресс только тогда, когда начал выглядеть и вести себя так, как будто шел на работу. Он переоделся из пижамы в джинсы, встречался с людьми в кофейнях. Оказалось, что эти вещи тоже имеют значение.

Делать слишком много вещей одновременно

В самом начале он хотел испытать каждую идею. Джордан хотел создать НКО, стартап и написать книгу одновременно. Кроме того, он пытался вести аккаунты во всех социальных сетях для всех проектов. Начинающий предприниматель уделял каждому 5-10% своего времени, и результаты были минимальными. Только когда он сузил круг своих интересов, его усилия начали приносить ощутимые плоды.

Бывает заманчиво работать над несколькими проектами и тестировать разные идеи. Но важно не делать это одновременно. Терпение — это качество, которого часто не хватает начинающим предпринимателям.

Быть слишком доверчивым

В первые дни и месяцы Джордан пытался как можно больше учиться у других. В результате самые разные люди пытались продать ему свои услуги. Он не хотел никому отказывать и почти всегда соглашался на то, что ему предлагали, например, на услуги коуча или дизайн логотипа стоимостью в несколько сот долларов.

Научиться говорить «нет» очень важно. Когда Джордан понял, что отказ позволит сберечь время не только ему, но и другому человеку, он начал принимать взвешенные решения.

Не задумываться о деньгах

Нам кажется, что если заниматься тем, что нам интересно, и приносить пользу окружающим, то мы неизбежно получим доход. Сразу после запуска бизнеса Джордан верил в это буквально и совершенно не волновался о тратах или заработке. Для него это было неважно. Ему казалось, что если он будет помогать людям, то начнет зарабатывать.

Но потом он услышал точку зрения, которая изменила его взгляд на ситуацию. Деньги делают нас теми, кто мы есть на самом деле. Поэтому теперь он верит, что чем больше зарабатывает, тем больше денег может использовать, чтобы помогать большему числу людей.

Ошибаться нормально. Мы живем в изменчивом мире, и предугадать все невозможно. Относитесь к ошибкам как к ценному опыту и урокам. Главное — не повторять их снова и снова.

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