Подборка: 10 крупнейших криптобирж, доступных для пользователей из России

В Sequoia Capital назвали криптовалюты «будущим денег» и считают эти цифровые активы «мегатрендом» в перспективе 20 лет. На начало 2022 года в мире существует более 10 тысяч криптовалют и около 400 криптовалютных бирж. Как сориентироваться в этом многообразии? Для начала — определиться с подходящей площадкой. Рассказываем о крупнейших сервисах, которые доступны пользователям из России.

Crypto.com

Признана самой безопасной криптовалютной биржей по оценке платформы CER. Для защиты активов используются различные инструменты, в том числе метод «холодного хранилища» для всех криптовалют, а также многофакторная идентификация. Среди других преимуществ площадки — широкий спектр поддерживаемых криптовалют и некастодиальный DeFi-кошелек, который позволяет получать пассивный доход.

Поддерживает более 250 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия — 0%-2,99% в зависимости от типа транзакции, может взиматься дополнительная плата.

Kraken

Одна из первых криптобирж, которая была запущена всего спустя 2 года после появления биткоина. Отличается высокой степенью безопасности и еще ни разу не подвергалась атакам хакеров. Проста в использовании: большинство пользователей автоматически верифицируются за несколько минут. Использует сторонние сервисы для перевода фиатных валют, поэтому может взимать дополнительную комиссию.

Поддерживает более 60 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия — 0,9%-2% в зависимости от типа транзакции, может взиматься дополнительная плата.

Binance*

Крупнейшая в мире платформа по объему торгов, которая предлагает довольно низкие ставки: чем больше объем операций пользователя, тем меньше комиссия. Кроме того, площадка предоставляет скидки за использование ее собственной криптовалюты BNB. Поддерживает широкий спектр операций: лимитные заявки, биржевые приказы, лимитные и скользящие стоп-приказы и так далее.

Поддерживает более 500 криптовалют.

Минимальный депозит — $10.

Комиссия — 0,1%-5% в зависимости от способа оплаты.

*C 9 марта прекращена поддержка транзакций с картами Visa и Mastercard, выпущенными на территории России.

Hotcoin Global

Австралийская платформа, запущенная в 2017 году. Не поддерживает фиатные валюты — воспользоваться сервисом может только тот, кто владеет криптовалютами. Стоит отметить, что Hotcoin Global не придерживается принципа KYC (Know Your Client, «Знай своего клиента»), который принят среди большинства финансовых институтов. Однако на площадке действуют меры защиты, в том числе дополнительный пароль для внесения депозитов.

Поддерживает более 100 криптовалют.

Единая комиссия для мейкеров (создателей ордеров на бирже) и тейкеров (получателей ордеров) — 0,20%.

FTX

Криптовалютная биржа, которая специализируется на торговле деривативами и продуктами с заемным финансированием. Основана в 2018 году выпускником Массачусетского технологического института и бывшим трейдером Jane Street Capital Сэмом Бэнкманом-Фридом.

Поддерживает 9 фиатных валют и торговлю на спотовом рынке в более чем 100 криптовалютных парах. Стоит отметить, что пользователям FTX недоступны такие популярные монеты, как Cardano (ADA), USD Coin (USDC), Polkadot (DOT), Internet Computer (ICP) и Stellar (XLM).

Поддерживает более 270 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия — 0%-0,4%.

KuCoin

Криптовалютная биржа для опытных трейдеров. Предлагает одни из самых низких цен на рынке, при этом отсутствует плата за обслуживание счета и хранение криптовалют (исключение — хранение фиатных валют). По данным KuCoin, платформой пользуется каждый четвертый владелец криптовалют в мире. Отличительная особенность — доступ к менее популярным и новым монетам, что представляет больший риск для инвесторов.

Поддерживает более 380 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия — от 0,0125% до 0,10% за сделку.

CoinFLEX

Первая в мире биржа криптовалютных фьючерсов с физической доставкой. Недавно запустила собственный стейблкоин с процентной доходностью flexUSD. Как заявляют в компании, продукты CoinFLEX позволяют «пассивным инвесторам зарабатывать на волатильности и долговой нагрузке рынка криптодеривативов, не будучи профессиональными трейдерами или финансовыми менеджерами». Сервис сконцентрирован в первую очередь на розничных инвесторах из Азии.

Поддерживает 17 криптовалют.

Минимальный депозит для большинства валют — 0,0001 токена (для DOGE, DOT, XRP — 1 токен).

Комиссия — от -0,02% до 0,07% в зависимости от вида транзакции.

OKX

Платформа подходит и для тех, кто начал интересоваться криптовалютами, и для опытных трейдеров. Среди ее преимуществ — широкий выбор фиатных валют для открытия счета, образовательные ресурсы, широкий выбор услуг, сотни торговых пар, простой интерфейс и оперативная техническая поддержка через онлайн-чат.

Поддерживает более 300 криптовалют.

Минимальный депозит — 10 Tether (USDT) либо эквивалентная сумма в другой криптовалюте.

Многоступенчатая система комиссий, которая зависит от типа актива и уровня пользователя (5 обычных уровней и 8 VIP-уровней).

HitBTC

Платформа для опытных трейдеров, которые интересуются альткоинами. Среди плюсов сервиса выделяют многообразие активов, понятный интерфейс, низкие комиссии, а также тот факт, что он не требует верификации по принципам KYC. Один из недостатков — отсутствие прозрачности платформы.

Поддерживает более 380 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия — от -0,01% до 0,07% в зависимости от уровня пользователя.

Tokencan (T Net)

Проект запущен в 2017 году. Tokencan позиционирует себя как единую экосистему из нескольких бизнес-проектов, предоставляющих услуги участникам и помогающих зарабатывать посредникам. Активно развивается в Юго-Восточной Азии и выходит на рынки Европы и Америки. Пользователям доступен широкий выбор альткоинов.

Собственная криптовалюта — YLB. Площадка поддерживает торговлю фиатными монетами и принимает переводы из WeChat, но для регистрации потребуется криптовалюта.

Поддерживает более 40 криптовалют.

Минимальный депозит не установлен.

Комиссия для спотовой торговли — 0,2%. Если для оплаты используется YLB, пользователь получает скидку в 50%.

В материале использованы следующие источники:

Money, Nerdwallet, Statista, Captainaltcoin.com, Fool, CoinFLEX, Bitconsensus, Cryptonews.co, Cryptowisser

Фото на обложке: PowerUp / Shutterstock