Топ лучших идей для новогодних подарков своими руками в 2025 году

Такие сувениры, словно созданные руками заботливых родителей для своих детей, несут в себе особую энергетику и искренность. В статье предложим несколько идей для новогодних презентов, расскажем, как создать уникальные и запоминающиеся подарки для коллег по бизнесу и руководителя. В материале найдете вдохновение и пошаговые рекомендации для создания уникальных новогодних презентов своими руками.

Запах мандаринов, мерцание гирлянд, предвкушение чуда… Новый год — время волшебства и теплых эмоций. Но что может быть теплее и ценнее подарка, сделанного своими руками? В нем заключена частичка души, забота и любовь, которые не купишь ни за какие деньги. Вместо того чтобы покупать очередной безликий сувенир, попробуйте себя в роли мастера и создайте уникальные подарки в стиле хендмейд.

Подборка подарков своими руками на Новый год

Создание подарков на Новый год своими руками для начальника и коллег — отличный способ продемонстрировать внимание, креативность и профессионализм. Важно помнить, что подарок должен быть не только личным и оригинальным, но и соответствовать рабочей атмосфере и отношениям в коллективе.

Съедобные подарки своими руками на Новый год: вкусно, оригинально и с душой

Съедобные подарки приятно получать как детям, так и взрослым. Такие презенты всегда актуальны, не требуют долгих раздумий, и с ними трудно ошибиться. Но, чтобы они выглядели достойно и были приятны, важно учесть несколько нюансов: подарки должны быть не только вкусными, но и презентабельными, а также соответствовать стилю и интересам коллектива.

Собрали несколько идей для съедобных подарков на Новый год, которые можно сделать своими руками. Эти идеи разнообразны по стилю, ингредиентам и сложности исполнения, так что каждый сможет выбрать что-то подходящее.

Нужно печенье (имбирное или любое другое), глазурь, кондитерские украшения (цветные шарики, блестки, сахарные бусины).

Инструкция: испеките печенье в форме елочки. После остывания украсьте глазурью, усильте новогодние мотивы (снежинки, звезды, полоски). Украсьте кондитерскими деталями.

2. Елка из фруктов

Нужны фрукты (киви, клубника, виноград, мандарины, ананасы, яблоки), шпажки или зубочистки, декоративные части (ягоды, листья мяты, шоколадные фигурки).

Инструкция: нарежьте фрукты на кусочки. Нужно наколоть фрукты на шпажки, формируя конус. Украсьте елку ягодами, мятой, шоколадными фигурками.

3. Варенье из апельсинов с корицей

Нужны апельсины, сахар, вода и корица.

Инструкция: апельсины тщательно вымыть и нарезать тонкими кружочками. В кастрюле смешать воду и сахар, довести до кипения. Добавить апельсины и палочку корицы. Варить на медленном огне, периодически помешивая, до загустения (около 1 часа). Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам и закатать. Украсить банки тесьмой и этикетками.

4. Орехово-фруктовая смесь в шоколаде

Нужны различные орехи (грецкие, миндаль, фундук), сухофрукты (курага, чернослив, изюм), шоколад темный или молочный, немного масла.

Инструкция: орехи подсушить в духовке или на сковороде. Сухофрукты промыть и нарезать на небольшие кусочки. Шоколад растопить на водяной бане. Смешать орехи, сухофрукты, масло и растопленный шоколад. Выложить смесь на пергаментную бумагу небольшими порциями. Убрать в холодильник до застывания шоколада. Упаковать в красивые пакетики или коробочки.

5. Пряный чайный набор

Черный или зеленый чай, сушеные апельсиновые дольки, палочки корицы, звездочки бадьяна, гвоздика, кардамон. Нужно смешать все ингредиенты в нужной пропорции. Упаковать в красивые баночки и пакетики. Прикрепить этикетку с названием чая и способом заваривания.

6. Новый год в банке: ассорти для горячего шоколада

Что нужно: какао-порошок хорошего качества, сахар (можно коричневый), мини-маршмеллоу, шоколадные чипсы, щепотка соли, красивая стеклянная банка, лента и этикетка.

Инструкция: в чистую сухую банку слоями выложить какао-порошок, сахар, маршмеллоу и шоколадные чипсы. Добавить щепотку соли. Закрыть банку крышкой. Украсить банку лентой и прикрепить этикетку с инструкцией по приготовлению горячего шоколада, например: «Содержимое банки высыпать в кружку, залить горячим молоком и перемешать».

Получается стильный и уютный подарок, который символизирует атмосферу праздника.

7. Печенье с предсказаниями

Такой подарок обязательно вызовет улыбку коллег. Можете испечь печенье с предсказаниями, спрятав внутри маленькие бумажки с позитивными цитатами или новогодними пожеланиями.

Что для этого требуется: тесто, небольшие полоски бумаги с написанными предсказаниями или пожеланиями.

Инструкция: напишите предсказания или пожелания на небольших полосках бумаги. Сложите полоски бумаги несколько раз, чтобы они поместились внутрь печенья.

Приготовьте тесто. Выложите его на противень в виде небольших кругов (диаметром около 8 см). Выпекайте в течение 5-7 минут, или пока края печенья не станут золотистыми.

Достаньте противень из духовки. Работайте быстро, пока печенье горячее и гибкое. Положите в центр каждого круга сложенное предсказание. Сложите круг пополам, образуя полукруг.

Затем согните полукруг пополам, перекинув один край через другой, чтобы получилась форма пельменя. Положите готовое печенье в формочки для кексов или на решетку, чтобы оно остыло и сохранило свою форму. Будьте креативны с предсказаниями, напишите смешные пожелания, шутки или мотивирующие цитаты.

Печенье можно упаковать в прозрачный мешочек, который украшен новогодними бантиками.

8. Подарочный набор для чаепития

если коллеги любят чай, то набор, состоящий из нескольких видов чая и сладких угощений, может стать отличным подарком.

Что нужно: печенье или пряники, несколько пачек чая с разными вкусами.

Инструкция: сладости и упаковки с чаем расположить в красивой корзине или упаковке. Добавить еловые ветки, шишки. Такой подарок будет не только вкусным, но и полезным, создавая атмосферу тепла и уюта.

9. Конфетная елочка с предсказаниями

елка из конфет — яркое и красивое украшение, которое будет не только оригинальным подарком, но и стильным элементом декора на рабочем столе начальника или ваших сотрудников. А если прикрепите к конфетам небольшие предсказания-мотиваторы это прибавит интриги и веселья.

Снятая своей рукой конфета с приятным прогнозом на новый год доставит удовольствие получателям сувенира.

Что нужно: набор конфет (желательно в яркой упаковке или в шоколадной глазури), пластиковый или картонный конус (можно сделать самостоятельно из плотного картона), тесьма для украшения, клей для конфет, скотч или клеевый пистолет для крепления деталей, скрепки и полоски бумаги с предсказаниями.

Инструкция: подготовьте основу: сделайте конус из плотного картона. К конфетам скрепками прикрепите предсказания. Начинайте приклеивать конфеты по кругу, начиная с нижней части конуса.

Постепенно продвигайтесь вверх, размещая конфеты на каждом уровне елочки. Дополните набором конфет разного размера и формы для создания интересных уровней.

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Что можно сделать своими руками на продажу

Когда елочка будет готова, на вершину можно приклеить маленькую новогоднюю игрушку или звезду. Украсьте маленькими золотыми или серебряными лентами. Обмотайте основание елочки яркой тесьмой или шелковым бантом, чтобы завершить оформление.

Такие сладкие подарки, красиво упакованные коробочки или специальные пакеты с новогодними композициями будут отрадой для глаз и подарят положительные эмоции. Применяйте крафт-бумагу, стеклянные банки, декоративные пакеты, серпантин, новогодние наклейки и открытки. Добавьте к подарку с конфетами небольшие оригинальные поздравления и благодарности — это сделает его более личным и значимым.

Главное — помнить, что каждый подарок должен быть персонализированным, соответствующим интересам и вкусам сотрудников или коллег. Вкладывая частичку своей заботы и креативности в создание съедобных угощений, вы не только порадуете, но и укрепите взаимоотношения в коллективе.

Подарки из бумаги и ткани своими руками на Новый год

Бумага — идеальный материал для создания оригинальных и стильных новогодних подарков своими руками.

10. Новогодняя открытка с персональным посланием

Это классика среди новогодних подарков. Сделанная своими руками, она приобретает особую ценность.

Что потребуется: плотная цветная или белая бумага (для основы открытки), декоративные детали (блестки, серпантин, наклейки), клей, ножницы, ластик и карандаш (для набросков).

Как сделать: сначала отрежьте прямоугольник из плотной бумаги. Обычно размер открытки составляет 10х15 см, но вы можете сделать ее меньшей или большей, в зависимости от вашего желания. Мягким карандашом на передней части открытки нарисуйте схематический рисунок (например, новогоднюю елочку, снежинку или снеговика).

Украсьте открытку, применяя декоративные элементы, такие как блестки, наклейки и аппликации. На внутренней стороне открытки напишите личное поздравление, цитату или пожелание успехов в работе в новом году.

11. Новогодняя открытка-оригами

Что потребуется: бумага разных цветов (двухсторонняя), ножницы, клей (не обязательно).

Как сделать: выберите схему оригами-открытки с новогодней тематикой (елка, снежинка, снеговик). Найдите инструкцию в интернете. Сложите открытку по схеме, можно украсить ее блестками, наклейками или небольшими рисунками.

12. Бумажные ангелочки

Что потребуется: цветная бумага, ножницы, клей, нитка.

Как сделать: вырежьте из бумаги фигуру человека, сложите ее пополам. Сделайте крылышки из отдельных полосок бумаги. Склейте все детали, прикрепите нитку для подвешивания.

13. Стильные блокноты

Что потребуется: бумага: для внутренних страниц (офисная, цветная, крафт, дизайнерская), для обложки: плотный картон, ткань, кожа, дизайнерская бумага, ножницы, линейка, дырокол, игла и нитки (для сшивания) или биндер (для крепления на кольца), клей, для декора: тесьма, кружево, пуговицы, бусины, наклейки, штампы.

Как сделать: нарежьте бумагу на листы нужного размера. Сложите листы пополам, чтобы получились тетрадки.

если применяете нитки:

Проделайте дыроколом отверстия вдоль сгиба каждой тетрадки.

Сшейте тетрадки вместе прочной нитью, выбирая подходящий шов (например, коптский переплет).

если используете биндер:

Проделайте дыроколом отверстия для колец.

Вырежьте из картона две детали для обложки, немного большего размера, чем страницы блокнота.

Обклейте картон тканью, кожей или дизайнерской бумагой, оставляя припуски на загиб.

Аккуратно загните припуски и приклейте их к внутренней стороне обложки.

Приклейте первую и последнюю страницы блока к внутренней стороне обложки.

Убедитесь, что клей равномерно распределен, чтобы страницы хорошо держались.

если применяете биндер, наденьте обложку и блок на кольца. Украсьте обложку тесьмой, кружевом, пуговицами, бусинами, наклейками, штампами или другими декоративными частями.

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Для праздника применяйте бумагу с новогодними принтами, украсить обложку блестками, снежинками, изображениями елочек или новогодних персонажей. Персонализируйте блокноты, написав инициалы коллег или небольшие пожелания. Упакуйте готовые блокноты в красивую бумагу или подарочные пакеты. Для упрощения процесса задействуйте готовые биндеры и сменные блоки.

Блокноты и записные книжки ручной работы — полезный подарок для деловых людей. Украсьте обложки интересными узорами, цитатами или символами Нового года. Дополните блокнот закладкой или наклейками для планирования.

14. Тканевый органайзер для рабочего стола

Органайзер для стола — практичный и полезный подарок, который поможет организовать рабочее пространство сотрудников вашего офиса.

Что потребуется: ткань, картон (для каркаса), тесьма или декоративный канат, клей для ткани, ножницы, линейка.

Как сделать: из картона вырежьте основу для органайзера, сделайте его в виде прямоугольного ящика с несколькими отделениями, или одноуровневого. Вырежьте ткань, которая будет обтягивать каркас.

Оставьте по несколько сантиметров с каждой стороны для загибов. С помощью клея для ткани аккуратно приклейте ткань к картонным стенкам.

Убедитесь, что ткань натянута без складок, и все углы аккуратно загнуты. Чтобы придать органайзеру завершенный вид, обвяжите верхнюю часть тканевым кантом или тесьмой. Готовый органайзер украсьте деталями, такими как маленькие шишки или фигурки снежинок. Прибавив кармашки и декоративные элементы, вы создадите по-настоящему уникальный аксессуар для рабочего стола.

15. Теплая подставка под чашку

Материалы: ткань (флис, шерсть), наполнитель (синтепон, холлофайбер), ножницы, швейная машинка (или игла и нитка).

Как сделать: вырежьте круг из ткани, сложите его пополам и сшейте. Выверните подставку наизнанку, наполните ее наполнителем и зашейте отверстие. Этот подарок станет отличным дополнением к чашке кофе или чаю и создаст уютную атмосферу на рабочем месте.

16. Новогодние закладки для книг

Материалы: ткань (хлопок, лен), ножницы, швейная машинка (или игла и нитка).

Как сделать: вырежьте из ткани прямоугольник подходящего размера. Сшейте края ткани, оставляя одну сторону открытой. Для всех этих идей применяйте различные техники декорирования:

аппликация,

вышивка,

бисер,

тесьма,

пуговицы,

стразы.

Лучше выбрать яркую ткань, а затем добавить вышивку с мотивационной цитатой или красивым посланием. Такие поделки будут удобны и напомнят о вашем внимании каждый раз, когда начальник или партнер возьмет в руки книгу.

Персонализированные подарки

17. Коробка вдохновения

Адаптируйте содержимое под интересы конкретного человека. Это могут быть:

наборы конфет,

цитаты на каждый день,

миниатюрные сувениры,

маленькие открытки с добрыми пожеланиями.

Как сделать: лист картона (формат А3 или больше), ножницы, линейка и карандаш, клей, бумага для декора, наполнители (декоративная бумага, стружка, ткань, сизаль, вата), содержимое (примеры, выбирайте в зависимости от интересов получателя).

Для творчества: красивый блокнот, набор ручек или карандашей, мини-акварель, небольшой набор для вышивания или вязания.

Для релаксации: ароматическая свеча, бомбочки для ванны, маска для лица, небольшой массажер, пачка вкусного чая или кофе.

Для мотивации: книга по саморазвитию или любимого автора, набор открыток с вдохновляющими цитатами, красивый ежедневник.

Для гурманов: миниатюрная баночка меда или варенья, экзотические специи, необычный соус, вкусный шоколад.

Приятные мелочи: мягкие носки, брелок, магнит, красивая закладка для книг.

Персональные вещи: фотографии, письмо с поздравлениями, подарочный сертификат в любимый магазин.

Сделайте презенты оригинальными, приложив записки с пожеланиями.

Как сделать:

Разметьте лист картона, чтобы сформировать упаковку (наметьте квадрат в центре и четыре прямоугольника вокруг него для стенок).

Вырежьте и сложите по линиям, создавая форму коробки.

Склейте стенки.

Сделайте крышку: вырежьте чуть больший квадрат и создайте бортики.

Украсьте ее бумагой с снежными узорами, серпантином или блестками.

Поместите на дно упаковки наполнитель, чтобы создать красивую основу и защитить содержимое.

Найдите место для подарка в коробке, чтобы получилась гармоничная композиция. Добавьте небольшие декоративные части: шишки, веточки ели, блестки, конфетти, чтобы создать праздничное настроение. Приложите к своему подарку рукописную открытку с теплыми пожеланиями, это сделает его еще более душевным и персональным.

Упакуйте все красиво. Даже самые простые вещи будут выглядеть более празднично, если их красиво упаковать.

18. Персонализированный фотоальбом или фотокнига

Фотоальбом, посвященный достижениям компании или значимым событиям года, станет отличным подарком для начальника. Можете оформить альбом вручную, добавив фотографии из корпоративных мероприятий или совместных достижений, поздравительные надписи, пожелания и цитаты, которые вдохновляют.

Даже самый строгий руководитель оценит подарок, сделанный с душой, в который вложена та же забота, что и в подарок для ребенка. Такой подарок будет не только оригинальным, но и эмоционально значимым.

19. Карта желаний

Необычный и вдохновляющий подарок, который идеально подойдет для компаньонов по бизнесу.

Сделать такую карту можно своими руками, вложив в нее частичку своей заботы и креатива.

Что нужно: большой лист картона или плотной бумаги (формат A3 или больше), журналы, каталоги или распечатанные изображения, ножницы, клей или двусторонний скотч, цветные маркеры, карандаши, декоративные компоненты (стикеры, блестки, серпантин).

Инструкция: возьмите лист картона, который станет основой для карты желаний. Разделите его на несколько секторов (обычно 8 или 9), каждый из которых будет символизировать определенную сферу жизни: карьера, финансы, здоровье, путешествия, личные отношения. Пролистайте журналы или подготовьте распечатки.

Найдите картинки, которые ассоциируются с успехом, развитием бизнеса, личными целями и позитивным настроем. Например, фото офисов, конференций, отпусков, подарков или просто вдохновляющие фразы. Наклейте изображения и вырезки в соответствующие сектора. Например, сектор карьеры может содержать фотографии успешных проектов, а сектор здоровья — мотивирующие фразы и символы благополучия.

В центре карты разместите картинку, символизирующую главную цель или вдохновение (например, логотип компании или фразу «Успех в 2025 году»). Напишите от руки или прикрепите распечатанные пожелания. Это могут быть фразы:

«Успех во всех начинаниях»,

«Новые горизонты бизнеса»,

«Здоровье и благополучие».

Добавьте декоративные элементы:

блестки,

наклейки,

серпантин.

Они придадут карте праздничный вид и подчеркнут ее уникальность. Аккуратно заверните карту в подарочную бумагу или положите в папку. Приложите небольшую открытку с поздравлением и пояснением, как работать с картой желаний.

Карта желаний — не только символический, но и практичный подарок. Она вдохновит сослуживцев на новые достижения и станет стильным украшением рабочего пространства. Подарите коллегам частичку души, вложив ее в создание уникального подарка авторской работы.

Это не просто набор дат и чисел. Это инструмент для того, чтобы вдохновить коллег на новый год и сделать каждый месяц особенным.

Такой подарок будет не только практичным, но и уникальным, а также станет стильным элементом в офисе, порадует даже самого взыскательного сотрудника.

Материалы: картон или плотная бумага (для основы календаря), блоки с месяцами (12 страниц для каждого месяца), фотографии или изображения (могут быть личными, корпоративными или вдохновляющими изображениями), клей, ножницы, линейка, печатные листы с датами (можно распечатать или написать вручную), цитаты или мотивационные фразы (персонализированные или общие), ленты, наклейки, декоративные части (для украшения), кольцевой механизм для календаря (или скрепки для сшивания страниц). декоративная обложка (если хотите создать стильную обложку для всего календаря).

Как сделать: решите, какого размера будет календарь. Для офисного применения подойдут компактные форматы (например, А4 или А5). Изготовьте основу. Возьмите картон или плотную бумагу для создания основы календаря. Нарежьте его по нужным размерам.

Лучше всего работать с картоном, чтобы календарь был прочным и не сгибался. Используйте кольцевой механизм. Для того чтобы страницы могли легко переворачиваться, используйте кольцевой механизм (обычно продается в канцелярских магазинах).

Прикрепите его к верхнему краю основного листа. Это позволит удобно менять страницы календаря. Для каждого месяца вам нужно подготовить страницу с датами.

Можете использовать готовые шаблоны, распечатав их на принтере, или сделать все вручную, если хотите, чтобы календарь был более персонализированным. Для каждой страницы выберите фото, которое будет соответствовать настроению месяца. Например, зимние фотографии для января, праздничные для декабря, фотографии с корпоративных событий или любые вдохновляющие картинки.

Идеи для фото:

Фотографии с корпоративных мероприятий или событий.

Абстрактные изображения или картины с праздничной тематикой.

Вдохновляющие пейзажи или изображения, которые ассоциируются с успехом.

Для каждого месяца можно выбрать цитаты, которые будут вдохновлять вашего партнера на достижения в новом году. Это могут быть как универсальные фразы, так и что-то личное, например, фразы из корпоративной культуры.

Чтобы сделать календарь еще более привлекательным, украсьте его лентами, наклейками или декоративными деталями. Например, можно украсить маленькими снежинками, елочными игрушками, миниатюрными наклейками с символикой Нового года.

Подумайте над цветами, используя красочные фоны для каждого месяца или меняя палитру с учетом сезона (например, пастельные оттенки для весны, насыщенные для осени и яркие для зимы).

После того как подготовите все страницы с месяцами, аккуратно разместите их в нужном порядке, начиная с января. Проложите все страницы через кольцевой механизм, чтобы они удобно переворачивались.

Можно также оставить небольшое пожелание на первой странице или прикрепить к календарю открытку. если календарь содержит фотографии с корпоративных мероприятий, это может стать отличным поводом для обсуждения совместных достижений и планов на будущее.

Адепт-календарь — это не просто подарок, а возможность внести элемент персонализации и мотивации в рабочие будни. Создание такого новогоднего подарка своими руками позволяет не только выразить благодарность, но и подарить что-то полезное и вдохновляющее на целый год вперед. С помощью простых материалов и немного креативности вы можете создать уникальный подарок, который станет настоящим украшением рабочего пространства офиса.

Итог

Hand-made подарок — возможность подарить взрослому человеку то самое ощущение детского волшебства, которого так часто не хватает в рутине будней. Коллеги по бизнесу будут рады подарку, авторской работы — это не только креативный жест, но и способ укрепить отношения. Такие презенты демонстрируют уважение и желание внести в мир бизнеса позитив и хорошее настроение.

Сувенир, созданный своими руками, — это не просто вещь, а проявление внимания, подобного тому, с которым мы выбираем подарки своим детям. Пусть ваши новогодние подарки, сделанные своими руками, станут настоящим праздником для ваших партнеров! Удивите оригинальным подарком, сделанным своими руками — такой презент точно запомнится надолго.

Фото в тексте: Unsplash

Фото на обложке: Freepik