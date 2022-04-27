Подборка: стартапы из ОАЭ, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Объединенные Арабские Эмираты богаты не только красивыми видами, но и технологическими компаниями. В стране насчитывается около 4 тысяч стартапов (при населении менее 10 млн человек), а активнее всего развиваются такие индустрии, как нефтяная, сельскохозяйственная и туристическая. Средний размер посевного финансирования в Дубае (столице страны) составляет $500 тысяч, а раунда A — $3,3 млн. Обе эти суммы превышают среднемировой показатель.
Предлагаем подборку стартапов из ОАЭ, которые уже покорили пользователей своими технологическими решениями.
GrubTech
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 51-100.
- Основатели: Мохамед Аль Файед (Mohamed Al Fayed), Мохамед Хамеди (Mohamed Hamedi), Омар Рифаи (Omar Rifai).
GrubTech предлагает комплексное SaaS-решение для цифровой трансформации кухонь. В его основе лежит POS-система, упрощающая процесс продаж для ресторанов. На платформе также доступна аналитика данных.
Скриншот: GrubTech
С момента запуска GrubTech получил финансирование от трех инвесторов в размере $18,4 млн.
Hubpay
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Кевин Килти (Kevin Kilty).
Hubpay — лицензированный поставщик сервисов для заграничных денежных переводов. Его цель — предоставить доступ к финансовой системе людям на развивающихся рынках, независимо от их национальной инфраструктуры.
Скриншот: Hubpay
Стартап поддержали пять инвесторов, вложившие в него $2 млн.
Hala
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Карим Дэвис Диб (Karim Davis Dib), Валид Дэниел Диб (Walid Daniel Dib).
Hala стремится сделать услуги такси в Дубае более доступными и прогрессивными для обычного клиента. Приложение Hala предлагает более удобный способ передвигаться по городу.
Скриншот: Hala
На данный момент компания еще не сообщала о получении внешних инвестиций.
RemotePass
- Год запуска: 2020.
- Штаб-квартира: Абу-Даби.
- Количество сотрудников: 51-100.
- Основатели: Карим Нади (Karim Nadi).
RemotePass разрабатывает SaaS-решение для бизнесов, предназначенное для управления удаленными командами, в том числе платежами, наймом и адаптацией.
Скриншот: RemotePass
В декабре 2021 года компания закрыла один посевный раунд, в котором участвовали пять инвесторов, — сумма инвестиций не раскрывается.
99Starz
- Год запуска: 2021.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Лука Ламберти (Luca Lamberti).
99Starz предоставляет геймерам площадку для того, чтобы играть в видеоигры на базе блокчейна и зарабатывать на этом с помощью NFT. Такой подход повышает жизнеспособность игр и мотивацию игроков.
Скриншот: 99Starz
Стартап получил инвестиции от двух инвесторов в двух раундах, прошедших в ноябре и декабре 2021 года.
Raseed
- Год запуска: 2020.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Абдель Саллам Катшан (Abdel Sallam Qatshan).
Raseed — финтех-стартап, разрабатывающий платформу, которая упрощает инвестирование в фондовый рынок США для жителей Ближнего Востока.
Скриншот: Raseed
За время своего существования компания заинтересовала двух инвесторов, которые вложили в нее более $1 млн.
Keepface
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Эльсад Юсифл (Elsad Yusifl).
Keepface предлагает SaaS-площадку в формате маркетплейса, позволяющую компаниям сотрудничать с инфлюенсерами для продвижения своего продукта.
Скриншот: Keepface
На данный момент компания закрыла один раунд финансирования в 2019 году. В нем участвовал один инвестор, который предоставил $450 тысяч.
Getbee
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Тея К. Мирвольд (Thea C. Myhrvold).
Getbee разрабатывает ПО для видеосвязи в реальном времени, благодаря которому компании могут удаленно взаимодействовать с клиентами так же, как и в физическом магазине. Это значит, что покупатель может посоветоваться с консультантом, даже если находится дома.
Скриншот: Getbee
В октябре 2021 года Getbee завершила свой первый раунд финансирования с четырьмя инвесторами, в ходе которого она привлекла $1,8 млн.
Englease
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 51-100.
- Основатели: Омар Чихане.
Englease — онлайн-среда для изучения английского языка. С ее помощью студенты из стран Ближнего Востока и Северной Африки могут удаленно взаимодействовать с аккредитованными специалистами в режиме реального времени.
Скриншот: Englease
Englease уже привлекла девять инвесторов в рамках одного раунда, которые вложили в нее $3,4 млн.
Finyal Media
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Лейла Хамаде (Leila Hamadeh), Маджид Аль Кассими (Majid Al Qassimi), Мишари Алонаизи (Mishari Alonaizy).
Finyal Media управляет подкаст-сетью, которая предоставляет контент на различные темы для молодых людей со всего арабского мира.
Скриншот: Finyal Media
Несмотря на то, что компания относительно молодая и занимает нишевой рынок, она привлекла финансирование от одного инвестора в трех раундах. Общая сумма инвестиций составила $465,2 тысячи.
Odiggo
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Ахмед Насер (Ahmed Nasser), Ахмед Омар (Ahmed Omar).
Odiggo стремится упростить ремонт и обслуживание автомобилей с помощью онлайн-маркетплейса, объединяющего клиентов с поставщиками запчастей и услуг. Это не только ускоряет выполнение работ, но и повышает их доступность в плане стоимости.
Скриншот: Odiggo
Компания прошла через шесть раундов финансирования, в которых участвовали девять инвесторов. В общей сумме она привлекла $3 млн.
Koala Picks
- Год запуска: 2019.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Ахмед Мобашер (Ahmed Mobasher), Айя Ассаф (Aya Assaf).
Koala Picks создает здоровые и питательные снеки для детей. Компания предлагает различные линии продуктов, в том числе без содержания глютена и молока.
Скриншот: Koala Picks
Стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав $408,4 тысячи.
Enhance Fitness
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 51-100.
- Основатели: Тарек Мунир (Tarek Mounir).
Enhance Fitness предоставляет доступ к тренировкам по запросу как онлайн, так и в различных локациях на выбор.
Скриншот: Enhance Fitness
Стартап прошел через один раунд финансирования с одним инвестором и получила $3 млн.
YZ Buyer
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Ралица Иванова (Ralitza Ivanova), Винит Чадха (Vineet Chadha).
YZ Buyer — онлайн-магазин модной одежды и аксессуаров высокого качества по доступной цене. Компания стремится стать одним из самых известных e-commerce брендов кожаных изделий.
Скриншот: YZ Buyer
YZ Buyer привлекла $1,2 млн в двух раундах финансирования, в которых участвовали три инвестора.
The Luxury
- Год запуска: 2018.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Константин Каталин Даскалу (Constantin Catalin Dascalu).
The Luxury предлагает участникам индивидуальные услуги, в том числе консьержа, бронирования билетов, рекомендации ресторанов и возможность посещать определенные мероприятия. Сервис работает на базе блокчейна и принимает криптовалюты.
Скриншот: The Luxury
С момента основания стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав в общей сумме $10 млн.
PureBorn
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Ханна Карран (Hannah Curran).
PureBorn занимается созданием и дизайном детских товаров. Особенность ее продуктов заключается в том, что они лучше подходят для кожи ребенка и наносят меньший вред окружающей среде.
Скриншот: PureBorn
В декабре 2021 года компания закрыла свой единственный раунд финансирования, в котором привлекла $2 млн.
Opontia
- Год запуска: 2021.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Манфред Мейер (Manfred Meyer).
Optontia предоставляет быстрое и простое решение, позволяющее предпринимателям продавать свои онлайн-бизнесы. В зависимости от условий, закрыть сделку можно всего за полтора месяца.
Скриншот: Optontia
Opontia получила $62 млн от 14 инвесторов, а также приобрела Novimed в июле 2021 года.
Vortex Biotech
- Год запуска: 2021.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 1-10.
- Основатели: Маттиа Нути (Mattia Nuti).
Vortex Biotech разрабатывает способы очистки медицинских отходов с помощью высокотехнологичных устройств и другие решения.
Скриншот: Vortex Biotech
Компания уже привлекла $100 тысяч в ходе посевного раунда финансирования.
HyperSpace
- Год запуска: 2020.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Дези Гонсалес (Desi Gonzalez).
Hyperspace — это ведущая в своем регионе платформа по разработке экспериментальных арт-объектов, которая занимается их созданием, управлением и финансированием.
Скриншот: Hyperspace
Стартап получил финансирование от пяти инвесторов в размере $11 млн.
Merit Incentives
- Год запуска: 2016.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 51-100.
- Основатели: Джули Леблан (Julie Leblan).
Merit Incentives помогает предоставлять эффективные стратегии стимулирования сотрудников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Эти стратегии объединяют в себе систему подарков и вознаграждений, а также способы вовлечения в работу.
Скриншот: Merit Incentives
С момента основания Merit Incentives получила в общей сумме около $5 млн от четырех инвесторов.
Ogram
- Год запуска: 2017.
- Штаб-квартира: Дубай.
- Количество сотрудников: 11-50.
- Основатели: Карим Куатли (Karim Kouatly), Шафик Хартабиль (Shafiq Khartabil).
Ogram предоставляет платформу, с помощью которой бизнесы могут находить персонал по запросу и поставщиков услуг с оплатой по результату.
Скриншот: Ogram
В мае 2020 года Ogram закрыла один раунд финансирования с участием одного инвестора, в ходе которого получила $870 тысяч.
Фото на обложке: Iakov Kalinin /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10 советов по этикету для тех, кто ведет бизнес в ОАЭ
- 2 Жизнь и бизнес в Дубае: сколько стоит и что нужно знать?
- 3 Релокация бизнеса в ОАЭ — главные правила и подводные камни
- 4 Рынок недвижимости в Дубае: о чем стоит знать перед покупкой
- 5 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022