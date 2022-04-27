Подборка: стартапы из ОАЭ, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Предлагаем подборку стартапов из ОАЭ, которые уже покорили пользователей своими технологическими решениями.

Объединенные Арабские Эмираты богаты не только красивыми видами, но и технологическими компаниями. В стране насчитывается около 4 тысяч стартапов (при населении менее 10 млн человек), а активнее всего развиваются такие индустрии, как нефтяная, сельскохозяйственная и туристическая. Средний размер посевного финансирования в Дубае (столице страны) составляет $500 тысяч, а раунда A — $3,3 млн. Обе эти суммы превышают среднемировой показатель.

GrubTech

Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 51-100.

Основатели: Мохамед Аль Файед (Mohamed Al Fayed), Мохамед Хамеди (Mohamed Hamedi), Омар Рифаи (Omar Rifai).

GrubTech предлагает комплексное SaaS-решение для цифровой трансформации кухонь. В его основе лежит POS-система, упрощающая процесс продаж для ресторанов. На платформе также доступна аналитика данных.

Скриншот: GrubTech

С момента запуска GrubTech получил финансирование от трех инвесторов в размере $18,4 млн.

Hubpay

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Кевин Килти (Kevin Kilty).

Hubpay — лицензированный поставщик сервисов для заграничных денежных переводов. Его цель — предоставить доступ к финансовой системе людям на развивающихся рынках, независимо от их национальной инфраструктуры.

Скриншот: Hubpay

Стартап поддержали пять инвесторов, вложившие в него $2 млн.

Hala

Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Карим Дэвис Диб (Karim Davis Dib), Валид Дэниел Диб (Walid Daniel Dib).

Hala стремится сделать услуги такси в Дубае более доступными и прогрессивными для обычного клиента. Приложение Hala предлагает более удобный способ передвигаться по городу.

Скриншот: Hala

На данный момент компания еще не сообщала о получении внешних инвестиций.

RemotePass

Год запуска: 2020.

Штаб-квартира: Абу-Даби.

Количество сотрудников: 51-100.

Основатели: Карим Нади (Karim Nadi).

RemotePass разрабатывает SaaS-решение для бизнесов, предназначенное для управления удаленными командами, в том числе платежами, наймом и адаптацией.

Скриншот: RemotePass

В декабре 2021 года компания закрыла один посевный раунд, в котором участвовали пять инвесторов, — сумма инвестиций не раскрывается.

99Starz

Год запуска: 2021.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Лука Ламберти (Luca Lamberti).

99Starz предоставляет геймерам площадку для того, чтобы играть в видеоигры на базе блокчейна и зарабатывать на этом с помощью NFT. Такой подход повышает жизнеспособность игр и мотивацию игроков.

Скриншот: 99Starz

Стартап получил инвестиции от двух инвесторов в двух раундах, прошедших в ноябре и декабре 2021 года.

Raseed Год запуска: 2020.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Абдель Саллам Катшан (Abdel Sallam Qatshan). Raseed — финтех-стартап, разрабатывающий платформу, которая упрощает инвестирование в фондовый рынок США для жителей Ближнего Востока. Скриншот: Raseed За время своего существования компания заинтересовала двух инвесторов, которые вложили в нее более $1 млн. Keepface Год запуска: 2017.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Эльсад Юсифл (Elsad Yusifl). Keepface предлагает SaaS-площадку в формате маркетплейса, позволяющую компаниям сотрудничать с инфлюенсерами для продвижения своего продукта. Скриншот: Keepface На данный момент компания закрыла один раунд финансирования в 2019 году. В нем участвовал один инвестор, который предоставил $450 тысяч. Getbee Год запуска: 2017.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Тея К. Мирвольд (Thea C. Myhrvold). Getbee разрабатывает ПО для видеосвязи в реальном времени, благодаря которому компании могут удаленно взаимодействовать с клиентами так же, как и в физическом магазине. Это значит, что покупатель может посоветоваться с консультантом, даже если находится дома. Скриншот: Getbee В октябре 2021 года Getbee завершила свой первый раунд финансирования с четырьмя инвесторами, в ходе которого она привлекла $1,8 млн. Englease Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 51-100.

Основатели: Омар Чихане. Englease — онлайн-среда для изучения английского языка. С ее помощью студенты из стран Ближнего Востока и Северной Африки могут удаленно взаимодействовать с аккредитованными специалистами в режиме реального времени. Скриншот: Englease Englease уже привлекла девять инвесторов в рамках одного раунда, которые вложили в нее $3,4 млн. Finyal Media Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Лейла Хамаде (Leila Hamadeh), Маджид Аль Кассими (Majid Al Qassimi), Мишари Алонаизи (Mishari Alonaizy). Finyal Media управляет подкаст-сетью, которая предоставляет контент на различные темы для молодых людей со всего арабского мира. Скриншот: Finyal Media Несмотря на то, что компания относительно молодая и занимает нишевой рынок, она привлекла финансирование от одного инвестора в трех раундах. Общая сумма инвестиций составила $465,2 тысячи. Odiggo Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Ахмед Насер (Ahmed Nasser), Ахмед Омар (Ahmed Omar). Odiggo стремится упростить ремонт и обслуживание автомобилей с помощью онлайн-маркетплейса, объединяющего клиентов с поставщиками запчастей и услуг. Это не только ускоряет выполнение работ, но и повышает их доступность в плане стоимости. Скриншот: Odiggo Компания прошла через шесть раундов финансирования, в которых участвовали девять инвесторов. В общей сумме она привлекла $3 млн. Koala Picks Год запуска: 2019.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Ахмед Мобашер (Ahmed Mobasher), Айя Ассаф (Aya Assaf). Koala Picks создает здоровые и питательные снеки для детей. Компания предлагает различные линии продуктов, в том числе без содержания глютена и молока. Скриншот: Koala Picks Стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав $408,4 тысячи. Enhance Fitness Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 51-100.

Основатели: Тарек Мунир (Tarek Mounir). Enhance Fitness предоставляет доступ к тренировкам по запросу как онлайн, так и в различных локациях на выбор. Скриншот: Enhance Fitness Стартап прошел через один раунд финансирования с одним инвестором и получила $3 млн. YZ Buyer Год запуска: 2017.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Ралица Иванова (Ralitza Ivanova), Винит Чадха (Vineet Chadha). YZ Buyer — онлайн-магазин модной одежды и аксессуаров высокого качества по доступной цене. Компания стремится стать одним из самых известных e-commerce брендов кожаных изделий. Скриншот: YZ Buyer YZ Buyer привлекла $1,2 млн в двух раундах финансирования, в которых участвовали три инвестора. The Luxury Год запуска: 2018.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Константин Каталин Даскалу (Constantin Catalin Dascalu). The Luxury предлагает участникам индивидуальные услуги, в том числе консьержа, бронирования билетов, рекомендации ресторанов и возможность посещать определенные мероприятия. Сервис работает на базе блокчейна и принимает криптовалюты. Скриншот: The Luxury С момента основания стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав в общей сумме $10 млн. PureBorn Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Ханна Карран (Hannah Curran). PureBorn занимается созданием и дизайном детских товаров. Особенность ее продуктов заключается в том, что они лучше подходят для кожи ребенка и наносят меньший вред окружающей среде. Скриншот: PureBorn В декабре 2021 года компания закрыла свой единственный раунд финансирования, в котором привлекла $2 млн. Opontia Год запуска: 2021.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Манфред Мейер (Manfred Meyer). Optontia предоставляет быстрое и простое решение, позволяющее предпринимателям продавать свои онлайн-бизнесы. В зависимости от условий, закрыть сделку можно всего за полтора месяца. Скриншот: Optontia Opontia получила $62 млн от 14 инвесторов, а также приобрела Novimed в июле 2021 года. Vortex Biotech Год запуска: 2021.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 1-10.

Основатели: Маттиа Нути (Mattia Nuti). Vortex Biotech разрабатывает способы очистки медицинских отходов с помощью высокотехнологичных устройств и другие решения. Скриншот: Vortex Biotech Компания уже привлекла $100 тысяч в ходе посевного раунда финансирования. HyperSpace Год запуска: 2020.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Дези Гонсалес (Desi Gonzalez). Hyperspace — это ведущая в своем регионе платформа по разработке экспериментальных арт-объектов, которая занимается их созданием, управлением и финансированием. Скриншот: Hyperspace Стартап получил финансирование от пяти инвесторов в размере $11 млн. Merit Incentives Год запуска: 2016.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 51-100.

Основатели: Джули Леблан (Julie Leblan). Merit Incentives помогает предоставлять эффективные стратегии стимулирования сотрудников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Эти стратегии объединяют в себе систему подарков и вознаграждений, а также способы вовлечения в работу. Скриншот: Merit Incentives С момента основания Merit Incentives получила в общей сумме около $5 млн от четырех инвесторов. Ogram Год запуска: 2017.

Штаб-квартира: Дубай.

Количество сотрудников: 11-50.

Основатели: Карим Куатли (Karim Kouatly), Шафик Хартабиль (Shafiq Khartabil). Ogram предоставляет платформу, с помощью которой бизнесы могут находить персонал по запросу и поставщиков услуг с оплатой по результату. Скриншот: Ogram В мае 2020 года Ogram закрыла один раунд финансирования с участием одного инвестора, в ходе которого получила $870 тысяч. Источник. Фото на обложке: Iakov Kalinin / Shutterstock