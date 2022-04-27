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Истории

Подборка: стартапы из ОАЭ, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Объединенные Арабские Эмираты богаты не только красивыми видами, но и технологическими компаниями. В стране насчитывается около 4 тысяч стартапов (при населении менее 10 млн человек), а активнее всего развиваются такие индустрии, как нефтяная, сельскохозяйственная и туристическая. Средний размер посевного финансирования в Дубае (столице страны) составляет $500 тысяч, а раунда A — $3,3 млн. Обе эти суммы превышают среднемировой показатель.

Предлагаем подборку стартапов из ОАЭ, которые уже покорили пользователей своими технологическими решениями.

Подборка: стартапы из ОАЭ, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

GrubTech

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Основатели: Мохамед Аль Файед (Mohamed Al Fayed), Мохамед Хамеди (Mohamed Hamedi), Омар Рифаи (Omar Rifai).

GrubTech предлагает комплексное SaaS-решение для цифровой трансформации кухонь. В его основе лежит POS-система, упрощающая процесс продаж для ресторанов. На платформе также доступна аналитика данных.

GrubTech

Скриншот: GrubTech

С момента запуска GrubTech получил финансирование от трех инвесторов в размере $18,4 млн.

Hubpay

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Кевин Килти (Kevin Kilty).

Hubpay — лицензированный поставщик сервисов для заграничных денежных переводов. Его цель — предоставить доступ к финансовой системе людям на развивающихся рынках, независимо от их национальной инфраструктуры.

Hubpay

Скриншот: Hubpay

Стартап поддержали пять инвесторов, вложившие в него $2 млн.

Hala

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Карим Дэвис Диб (Karim Davis Dib), Валид Дэниел Диб (Walid Daniel Dib).

Hala стремится сделать услуги такси в Дубае более доступными и прогрессивными для обычного клиента. Приложение Hala предлагает более удобный способ передвигаться по городу.

Hala

Скриншот: Hala

На данный момент компания еще не сообщала о получении внешних инвестиций.

RemotePass

  • Год запуска: 2020.
  • Штаб-квартира: Абу-Даби.
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Основатели: Карим Нади (Karim Nadi).

RemotePass разрабатывает SaaS-решение для бизнесов, предназначенное для управления удаленными командами, в том числе платежами, наймом и адаптацией.

RemotePass

Скриншот: RemotePass

В декабре 2021 года компания закрыла один посевный раунд, в котором участвовали пять инвесторов, — сумма инвестиций не раскрывается.

99Starz

  • Год запуска: 2021.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Лука Ламберти (Luca Lamberti).
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99Starz предоставляет геймерам площадку для того, чтобы играть в видеоигры на базе блокчейна и зарабатывать на этом с помощью NFT. Такой подход повышает жизнеспособность игр и мотивацию игроков.

99Starz

Скриншот: 99Starz

Стартап получил инвестиции от двух инвесторов в двух раундах, прошедших в ноябре и декабре 2021 года.

Raseed

  • Год запуска: 2020.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Абдель Саллам Катшан (Abdel Sallam Qatshan).

Raseed — финтех-стартап, разрабатывающий платформу, которая упрощает инвестирование в фондовый рынок США для жителей Ближнего Востока.

Raseed

Скриншот: Raseed

За время своего существования компания заинтересовала двух инвесторов, которые вложили в нее более $1 млн.

Keepface

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Эльсад Юсифл (Elsad Yusifl).

Keepface предлагает SaaS-площадку в формате маркетплейса, позволяющую компаниям сотрудничать с инфлюенсерами для продвижения своего продукта.

Keepface

Скриншот: Keepface

На данный момент компания закрыла один раунд финансирования в 2019 году. В нем участвовал один инвестор, который предоставил $450 тысяч.

Getbee

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Тея К. Мирвольд (Thea C. Myhrvold).

Getbee разрабатывает ПО для видеосвязи в реальном времени, благодаря которому компании могут удаленно взаимодействовать с клиентами так же, как и в физическом магазине. Это значит, что покупатель может посоветоваться с консультантом, даже если находится дома.

Getbee

Скриншот: Getbee

В октябре 2021 года Getbee завершила свой первый раунд финансирования с четырьмя инвесторами, в ходе которого она привлекла $1,8 млн.

Englease

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Основатели: Омар Чихане.

Englease — онлайн-среда для изучения английского языка. С ее помощью студенты из стран Ближнего Востока и Северной Африки могут удаленно взаимодействовать с аккредитованными специалистами в режиме реального времени.

Englease

Скриншот: Englease

Englease уже привлекла девять инвесторов в рамках одного раунда, которые вложили в нее $3,4 млн.

Finyal Media

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Лейла Хамаде (Leila Hamadeh), Маджид Аль Кассими (Majid Al Qassimi), Мишари Алонаизи (Mishari Alonaizy).

Finyal Media управляет подкаст-сетью, которая предоставляет контент на различные темы для молодых людей со всего арабского мира. 

Finyal Media

Скриншот: Finyal Media

Несмотря на то, что компания относительно молодая и занимает нишевой рынок, она привлекла финансирование от одного инвестора в трех раундах. Общая сумма инвестиций составила $465,2 тысячи.

Odiggo

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Ахмед Насер (Ahmed Nasser), Ахмед Омар (Ahmed Omar).

Odiggo стремится упростить ремонт и обслуживание автомобилей с помощью онлайн-маркетплейса, объединяющего клиентов с поставщиками запчастей и услуг. Это не только ускоряет выполнение работ, но и повышает их доступность в плане стоимости.

Odiggo

Скриншот: Odiggo

Компания прошла через шесть раундов финансирования, в которых участвовали девять инвесторов. В общей сумме она привлекла $3 млн.

Koala Picks

  • Год запуска: 2019.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Ахмед Мобашер (Ahmed Mobasher), Айя Ассаф (Aya Assaf).

Koala Picks создает здоровые и питательные снеки для детей. Компания предлагает различные линии продуктов, в том числе без содержания глютена и молока.

Koala Picks

Скриншот: Koala Picks

Стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав $408,4 тысячи.

Enhance Fitness

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Основатели: Тарек Мунир (Tarek Mounir).

Enhance Fitness предоставляет доступ к тренировкам по запросу как онлайн, так и в различных локациях на выбор.

Enhance Fitness

Скриншот: Enhance Fitness

Стартап прошел через один раунд финансирования с одним инвестором и получила $3 млн.

YZ Buyer

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Ралица Иванова (Ralitza Ivanova), Винит Чадха (Vineet Chadha).

YZ Buyer — онлайн-магазин модной одежды и аксессуаров высокого качества по доступной цене. Компания стремится стать одним из самых известных e-commerce брендов кожаных изделий.

YZ Buyer

Скриншот: YZ Buyer

YZ Buyer привлекла $1,2 млн в двух раундах финансирования, в которых участвовали три инвестора.

The Luxury

  • Год запуска: 2018.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Константин Каталин Даскалу (Constantin Catalin Dascalu).

The Luxury предлагает участникам индивидуальные услуги, в том числе консьержа, бронирования билетов, рекомендации ресторанов и возможность посещать определенные мероприятия. Сервис работает на базе блокчейна и принимает криптовалюты.

The Luxury

Скриншот: The Luxury

С момента основания стартап закрыл один раунд финансирования в сентябре 2021 года, собрав в общей сумме $10 млн.

PureBorn

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Ханна Карран (Hannah Curran).

PureBorn занимается созданием и дизайном детских товаров. Особенность ее продуктов заключается в том, что они лучше подходят для кожи ребенка и наносят меньший вред окружающей среде.

PureBorn

Скриншот: PureBorn

В декабре 2021 года компания закрыла свой единственный раунд финансирования, в котором привлекла $2 млн.

Opontia

  • Год запуска: 2021.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Манфред Мейер (Manfred Meyer).

Optontia предоставляет быстрое и простое решение, позволяющее предпринимателям продавать свои онлайн-бизнесы. В зависимости от условий, закрыть сделку можно всего за полтора месяца.

Optontia

Скриншот: Optontia

Opontia получила $62 млн от 14 инвесторов, а также приобрела Novimed в июле 2021 года.

Vortex Biotech

  • Год запуска: 2021.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 1-10.
  • Основатели: Маттиа Нути (Mattia Nuti).

Vortex Biotech разрабатывает способы очистки медицинских отходов с помощью высокотехнологичных устройств и другие решения.

Vortex Biotech

Скриншот: Vortex Biotech

Компания уже привлекла $100 тысяч в ходе посевного раунда финансирования.

HyperSpace

  • Год запуска: 2020.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Дези Гонсалес (Desi Gonzalez).

Hyperspace — это ведущая в своем регионе платформа по разработке экспериментальных арт-объектов, которая занимается их созданием, управлением и финансированием.

Hyperspace

Скриншот: Hyperspace

Стартап получил финансирование от пяти инвесторов в размере $11 млн.

Merit Incentives

  • Год запуска: 2016.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 51-100.
  • Основатели: Джули Леблан (Julie Leblan).

Merit Incentives помогает предоставлять эффективные стратегии стимулирования сотрудников в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Эти стратегии объединяют в себе систему подарков и вознаграждений, а также способы вовлечения в работу.

Merit Incentives

Скриншот: Merit Incentives

С момента основания Merit Incentives получила в общей сумме около $5 млн от четырех инвесторов.

Ogram

  • Год запуска: 2017.
  • Штаб-квартира: Дубай.
  • Количество сотрудников: 11-50.
  • Основатели: Карим Куатли (Karim Kouatly), Шафик Хартабиль (Shafiq Khartabil).

Ogram предоставляет платформу, с помощью которой бизнесы могут находить персонал по запросу и поставщиков услуг с оплатой по результату.

Ogram

Скриншот: Ogram

В мае 2020 года Ogram закрыла один раунд финансирования с участием одного инвестора, в ходе которого получила $870 тысяч.

Источник.

Фото на обложке: Iakov Kalinin / Shutterstock

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