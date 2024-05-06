Торговый сбор в 2024 году

В статье узнаете, что собой представляет торговый сбор, кто его оплачивает в 2024 году, как стать плательщиком и какой бизнес освобожден от уплаты.

По законодательству торговый сбор относится к обязательным и входит в категорию местных сборов и отчислений в казну. Торговый сбор уплачивают организации, занятые торговлей оптом и в розницу. Города федерального значения Москва, Петербург и Севастополь могут сами принимать решения об уплате сбора. Пока режим действует только в столице РФ с 2015 года.

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Суть торгового сбора

Власти субъектов федерального значения могут ввести торговый сбор (ТС) — ежеквартальный взнос для ИП и юрлиц, занятых сферой продаж. На 2024 год сбор актуален только для торговых предприятий Москвы. Муниципальные власти двух других городов пока не активировали этот режим.

Торговый сбор касается лиц, занятых торговлей посредством недвижимого либо движимого имущества. Речь идет о зданиях, сооружениях и мобильных объектах. Коммерческие организации в столице, которые продают товары оптом и в розницу офлайн, обязаны платить сбор.

Характерный признак ТС в том, что его нужно платить с каждой торговой точки. Объем продаж, вид продукции, количество реализованных товаров и наличие или отсутствие права собственности на недвижимость значения не имеет. Продаешь товары — оплачиваешь сбор.

Сумма не привязана к регулярности торговли. Согласно Налоговому кодексу, квартальный сбор уплачивается в полном объеме, даже если компания торговала только раз за отчетный период. Никаких перерасчетов в соответствии со временем реальной торговли не предусмотрено. Сбор не будет взиматься только в том случае, если организация ни разу не вела торговлю в течение всего квартала, но важно вовремя сообщить об этом в Налоговую.

По правилам сбора, все объекты площадью до 50 квадратных метров уплачивают одинаковые суммы сбора. Если у одного продавца точка в 10 квадратных метров, а у другого 40 квадратных метров их объемы торговли могут быть разными, при этом сумму сбора они платят на равных. Расчет по квадратным метрам предусмотрен только для магазинов площадью более 50 квадратных метров.

В Москве существует дифференциация по округам. Максимальные ставки предусмотрены для компаний, которые находятся в Центральном административном округе (ЦАО).

Сбор платят за торговлю:

в залах торговых сетей и супермаркетов;

в стационарных сооружениях без торговых залов, исключением являются автозаправки;

с помощью мобильных объектов и транспорта;

на розничных рынках.

Число торговых точек при взимании сбором роли не играет. Сети, одиночные магазины и киоски — со всех этих объектов взимается ежеквартальная плата.

В каких регионах введен ТС для бизнеса

Согласно законодательству, требование уплаты сбора вступает в силу, когда власти города выпускают соответствующий региональный нормативный документ.

В 2024 такие нормы действуют только в столице. Власти СПб и Севастополя пока не вводили на своей территории такого сбора к уплате.

Кто платит ТС в 2024

Обязанность платить ТС предусмотрена для организаций, занятых в области торговли. Сбор зависит от налогового статуса продавца. Оплата предусмотрена для лиц на ОСН и УСН режимах. На систему ПСН (патент) и ЕСХН (сельхоз-налог) сбор не распространяется.

Сельскохозяйственный налог вправе выбрать только профильные предприятия, рядовые торговые предприятия освободиться от сбора на законных основаниях не могут, помимо ИП, у которых оформлен патент на розничную торговлю.

Если владельцы компании и ИП не уверены, должны ли они в текущей ситуации платить торговый сбор, стоит обратиться за письменными разъяснениями в Налоговую Службу или Минфин. Для этого предусмотрены формы онлайн-заявок на официальных ресурсах ведомств.

Какой бизнес освобожден от ТС

ИП на патенте, а также сельскохозяйственные предприятия, работающие по ЕСХН, не участвуют в оплате торгового сбора.

Кроме того, в столице от платежей освобождены:

организации, торгующие на ярмарках и точках, расположенных на площадях розничных рынков — оплату собирают не с объектов, а именно с рынка;

компании, которые торгуют в театрах, картинных галереях, музеях и выставочных залах — если прибыль от реализованных билетов составляет не менее половины от полного объема доходов;

торговые сети, которые продают печатную продукцию, если доля этих товаров — не менее 60% от общего дохода;

отделения Почты России, которые торгуют конвертами, марками и почтовыми карточками;

организации из сферы услуг — парикмахерские, барбершопы и мастерские, ремонтирующие одежду и обувь, если площадь со столами для выкладки продукции занимает до 10% от общей территории.

Региональные власти по собственной инициативе могут менять список свободных от уплаты форматов юрлиц и ИП. Например, в столице под ТС не попадают компании, которые торгуют со складов, а также бюджетные учреждения.

Что касается выставочных залов — если демонстрируемые товары можно купить, нужно будет оплачивать торговый сбор. Аналогичная ситуация с предприятиями, которые реализуют товары собственного производства в фирменных магазинах. Автосервисы, которые продают автозапчасти без установки, тоже относятся к объектам, обязанным платить сбор.

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Интернет-магазины не обязаны платить ТС, поскольку торговые объекты не задействованы. Не подпадают под сбор и открытые площадки для торговли овощами и фруктами, так как в этом случае торговые помещения отсутствуют. Не нужно платить ТС и предприятиям общепита — такие точки вправе продавать готовые изделия в залах и на вынос.

Как стать плательщиком ТС

По закону встать на учет предприниматель сбора должен самостоятельно. Для этого он подает уведомление по утвержденной форме. Сделать это нужно не позже, чем через 5 суток после начала торговли. Заявку отправляют в ИФНС по месту ведения бизнеса. Если торговый объект представляет собой автомобиль или движимые конструкции (мобильный стенд), в уведомлении указывают юридический адрес компании.

Уведомление отправляется в бумажном либо в цифровом виде через ЛК предпринимателя на сайте ФНС. В документе указывается информация о торговой точке и виде деятельности компании.

Далее ФНС в течение 5 дней подтверждает регистрацию, отправив в ответ на уведомление свидетельство, что организация поставлена на учет.

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Важно: Если предприниматель не встает на учет добровольно, то продавца могут обязать это сделать принудительно. Однако при таком раскладе плательщик утрачивает право компенсировать расходы по уплате ТС.

Вопросом сбора оплаты занимается не только ФНС, но и экономический Департамент Москвы. Сотрудники этого учреждения выявляют торговые точки компаний, которые не предоставили уведомление, и подают сведения в Налоговую. За нарушение нормативов уплаты торгового сбора юрлица или индивидуальные предприниматели будут оштрафованы на 10% от поступлений, но не меньше 40 тыс. рублей. При этом ТС все равно нужно будет оплатить.

Снятие с учета

Предприниматель должен оповестить ФНС о снятии с учета письменно. На это отведено пять суток с момента остановки торговли. Если торговля прекращена только на одном из принадлежащих компании объектов, об этом тоже нужно сообщить налоговым органам и указать адрес торгового объекта, который прекратил работу.

Сколько и куда платить

Сумму ТС предприниматель рассчитывает самостоятельно. Если он сделал это неправильно, ФНС не поставит предприятие на учет и предложит в течение пяти дней внести исправления в документ.

Ставка ТС зависит от типа торговой точки и округа расположения. Если торговая точка занимает меньше 50 квадратных метров, сумма фиксированная. Разница сбора в зависимости от места расположения объекта довольно существенна. Если предприниматель открывает точку площадью менее 50 квадратных метров в Центральном округе, в 2024 году он заплатит 54 тыс. рублей в квартал. Компания с объектом в Зеленоградском округе переведет в бюджет только 18 тыс. рублей.

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При увеличении торговых площадей либо количества точек сумма сбора исчисляется с начала квартала. Если площади и/или число точек уменьшилось, размеры сбора уменьшаются только со следующего квартала. Независимо от характера изменений предприниматель обязан самостоятельно подать повторное уведомление, в котором будут указаны новые характеристики объектов.

Если предприниматель приостанавливает работу на 3 месяца и больше, нужно до начала квартала отправить уведомление в ФНС по установленной форме.

Торговый сбор входит в состав Единого налогового платежа в виде соответствующего платежного поручения. Конкретные ставки устанавливаются муниципальными нормативными актами. Для сбора предусмотрен специальный коэффициент-дефлятор, который учитывает фактор инфляции. Дефлятор применяется исключительно для розничных рынков. На момент 2024 года этот показатель 104,1.

Можно ли уменьшить налоговые отчисления на сбор

Предусмотрена компенсация расходов на ТС. Чтобы воспользоваться ей, нужно самостоятельно зарегистрироваться в качестве плательщика в срок не позже 5 дней с начала торговли.

Рассмотрим другие условия для тех, кто хочет воспользоваться компенсацией:

Предприниматель должен иметь регистрацию в Москве. Если он зарегистрирован в другом регионе, но торгует в столице, не получится вычесть из ЕНП сумму торгового сбора.

Предприятия должны сделать перевод до окончания квартала.

Для снижения платежа уведомлять ФНС не требуются, но нужно по итогам годового отчета внести в налоговую декларацию суммы ТС за каждый прошедший квартал.

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