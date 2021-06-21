Идеи для заработка в интернете: 12 самых популярных товаров для продажи онлайн

Чтобы добиться успеха в электронной коммерции, вам нужны три вещи: востребованные продукты, навыки по продвижению и стремление к успеху. Однако найти популярные товары для продажи может быть непросто. Платформа Shopify подготовила подборку товаров, которые пользуются повышенным спросом.

Популярные продукты для продажи в 2021 году

1. Коврики

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 147,8%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 91,7%

Как и многие предметы домашнего декора, коврики стали одним из бестселлеров в интернете во время пандемии. Чем больше времени люди проводят дома, тем более они склонны украшать его и создавать комфортную атмосферу. Придверные коврики предотвращают попадание грязи в дом.

Длина, назначение и материал могут отличаться. Например, промышленным компаниям можно продавать резиновые коврики размером более 150 см² или декоративные коврики из натурального кокосового волокна в фермерском стиле.

Согласно данным Keywords Everywhere, самыми популярными поисковыми запросами с упоминанием товара были:

коврики: 246 тыс./мес.,

забавные коврики: 33 тыс./мес.,

домашние коврики: 18 тыс./мес.,

уличные коврики: 12 тыс./мес.

Некоммерческие покупатели больше ориентированы на эстетику, чем на функциональность. Таким образом, имеет смысл нацелиться на нишевый рынок. Вы можете запустить рекламную кампанию с оплатой за клик с помощью Google Покупок и Facebook, чтобы привлечь новых покупателей.

Учитывая то, что товары для дома могут оставаться в тренде в течение долгого времени, вы сможете создать соответствующий бренд и оптимизировать страницы продуктов для ранжирования в Google и привлечения органического трафика. Также вы можете продавать коврики вместе с другими популярными товарами или заключить сотрудничество с блогерами для стимулирования быстрого роста продаж.

2. Контейнеры для хранения

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 276,2%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 115,64%

Как и в случае с другими популярными вещами в отделе товаров для дома, рост, вероятно, обусловлен удаленной работой. Контейнеры позволяют удобно хранить сезонные вещи или одежду. Их также можно использовать в качестве домашнего декора или для хранения продуктов и различных принадлежностей.

В месяц поисковые системы фиксируют 135 тысяч запросов с упоминанием этого товара. Это говорит о том, что продажа контейнеров может стать прибыльным бизнесом в интернете, а различные типы товаров позволят постепенно расширять линейку продуктов.

Для начала необходимо решить, какие контейнеры вы планируете продавать — тканевые, металлические, пластиковые, с индивидуальным дизайном, пищевые контейнеры и так далее. Затем нужно заняться продвижением продукта в популярных интерьерных блогах. Вы можете связаться с инфлюенсерами в этой сфере и попросить их указать ссылку на ваши продукты. Люди склонны больше доверять рекомендательным публикациям, чем рекламе. Затем необходимо запустить ретаргетинговую рекламу, чтобы привлечь пользователей, которые просмотрели, но не приобрели товар.

Также можно заключить партнерство или сотрудничество с дизайнерами интерьера. Это позволит продвигать продукты среди их аудитории.

3. Кухонные полотенца

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 192,1%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 109,7%

Во второй половине 2020 года спрос на кухонные полотенца существенно вырос и, похоже, еще не скоро спадет. Согласно последним отчетам, к 2026 году мировой рынок кухонных полотенец достигнет оценки в $20,9 млрд. Полотенца также чрезвычайно прочны и выдерживают многократные стирки.

Однако не стоит забывать, что в этой отрасли довольно высокая конкуренция. Бренды Williams Sonoma и Bed Bath & Beyond охватывают значительную долю данного рынка. Однако все они нацелены на одну демографическую группу: пожилых потребителей с большим доходом.

Затраты на прямую доставку кухонных принадлежностей довольно низкие, а это значит, что вы можете продавать товары дешевле, чем крупные розничные продавцы. В качестве целевой аудитории можно выбрать молодых людей, которые не желают тратить внушительные суммы на кухонный текстиль.

Фото в тексте: Reshetnikov_art / Shutterstock

Тканевые полотенца по прежнему занимают первые позиции по популярности, однако, согласно последним исследованиям рынка, спрос на полотенца ручной вязки также возрос. Вы можете перепродавать кухонные полотенца вместе с другими кухонными принадлежностями, такими как фартуки, салфетки, столовый текстиль и многое другое.

Успех в социальных сетях зависит от того, как вы взаимодействуете с каждым сегментом аудитории и создаете контент для привлечения покупателей.

Для платной рекламы лучше всего подойдет Facebook, поскольку вы можете использовать его поведенческий таргетинг для поиска клиентов на основе интересов и покупательских привычек.

4. Велосипедные седла

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 115,4%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 76%

Качественные седла очень важны для комфортной езды на велосипеде. Неправильный выбор сидения может стать причиной дискомфорта или даже травм. Данный товар носит индивидуальный характер и зависит от анатомии, стиля езды и опыта человека. Поэтому продажа и помощь в выборе седла может стать прибыльным бизнесом в интернете.

Количество поисковых запросов по данному товару составляет 22 200 в месяц. Также люди часто ищут «удобные велосипедные седла» (12 100 в месяц), «седла для горных велосипедов» (3600 в месяц) и «седла для шоссейных велосипедов» (4400 в месяц). Таким образом вы можете продавать довольно обширный ассортимент различных типов седел.

Для продвижения продукта вам стоит настроить таргетинг рекламы на группы клиентов из различных велодисциплин, например любители горных или шоссейных велосипедов. Также важно создать рекламные видеоролики, которые смогут наглядно продемонстрировать, как ваши велосипедные сиденья решают проблемы велосипедистов.

5. Аксессуары для портативных устройств

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 370,8%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 143%

Аксессуары для портативных устройств — это одна из тех тенденций, которые стабильно приносят высокую прибыль. Рынок данных товаров огромен и, по прогнозам экспертов, к 2026 году его оценка достигнет $284,06 млрд.

Согласно данным Keywords Everywhere, люди ищут мобильные аксессуары в поисковых системах около 49 500 раз в месяц. Также потребители часто используют такие запросы, как «аксессуары для телефонов» (40 500 раз в месяц) и «аксессуары для мобильных телефонов» (18 100 раз в месяц).

Вот некоторые предметы, которые вы можете продавать в этой категории:

Аккумуляторы

Наушники

Портативные Bluetooth-колонки

Зарядные устройства

Чехлы

Защитные стекла

Селфи-палки

Продвижение продуктов с помощью Google Рекламы позволит привлечь активных покупателей в ваш магазин для совершения покупок. Также можно использовать рекламу в Facebook для таргетинга на определенные группы клиентов. Например, путешественникам могут понадобиться прочные чехлы для телефонов, а другие предпочитают более стильные варианты кейсов. В социальных сетях вы можете сотрудничать с небольшими блогерами.

6. Игрушечные кухни и еда

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 229,1%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 124,1%

Игрушечные кухни были популярным развлечением для детей с 1920-х годов. Это отличный способ развить мелкую моторику, стимулировать творческое мышление и отвлечь детей, пока родители работают из дома. В наше время компании переосмысляют классические игрушки. Например, необычная кухня со встроенным голосовым помощником Alexa и кулинарными уроками.

В 2021 году тренд на подобные развлекательные товары для детей будет все еще актуален.

Что касается выбора маркетинговой стратегии, в этой категории товаров покупатели обычно полагаются на рекомендации знакомых. Поэтому стоит задуматься о продвижении товаров с помощью блогеров.

Создайте органичную стратегию для социальных сетей, которыми обычно пользуются дети. Старайтесь создавать наглядный контент, который демонстрирует все преимущества товара, а также используйте пользовательский контент, чтобы завоевать доверие потенциальных покупателей. Если вы располагаете некоторым бюджетом, можно организовать конкурс на раздачу бесплатных игрушек для привлечения подписчиков на почтовую рассылку. Затем вы сможете использовать модель капельного маркетинга, что позволит превратить подписчиков в клиентов.

7. Ковровое покрытие и обивка для автомобилей

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 106,7%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 85,6%

За последние несколько месяцев на Shopify спрос на автомобильные коврики и обивки резко возрос. Этот тренд продолжает оставаться актуальным, так как все больше покупателей прибегают к созданию индивидуальных автомобильных интерьеров. В 2019 году рынок автомобильной обивки оценивался в $7,63 млрд и будет расти на 6,5% в год до 2025 года.

Поисковые системы регистрируют 74 тысяч запросов по данным товарам, что доказывает популярность отрасли. Больше всего пользователи искали «коврики weathertech» (135 000 в месяц), «индивидуальные автомобильные коврики» (8 100 в месяц) и «резиновые коврики» (8 100 в месяц).

Для того, чтобы открыть свое дело по продаже данных товаров, необходимо четко понимать свою целевую аудиторию. Например, если покупатель любит гулять на открытом воздухе, ему, скорее всего, понадобится прочный резиновый коврик. Если он любит спорт, брендовый автомобильный коврик может стать отличным приобретением.

Вы можете продвигать товары несколькими способами.

Создавайте видеоинструкции по установке товара и различные лайфхаки.

Заведите автомобильный блог.

Станьте спонсором автозаводов или автосалонов.

Предлагайте гарантию соответствия.

Попробуйте перекрестное продвижение совместно с другой автомобильной компанией.

8. Книжные шкафы и полки

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 106,7%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 80,6%

Из-за пандемии люди стали много времени проводить в домашней обстановке, поэтому они стали больше думать о создании уюта в своих жилых помещениях.

Количество поисковых запросов книжных шкафов составляет 301 100 в месяц. «Книжные полки» ищут всего 12 100 раз в месяц, однако некоторые другие запросы похожих товаров также могут быть вам полезны для планирования SEO стратегии.

Плавающие полки: 550 000 / мес.

Лестничные полки: 165 000 / мес.

Напольные полки для ванной: 2 900 / мес.

Для эффективных продаж вы могли бы создать блог с советами и рекомендациями по дизайну интерьера с ссылками на ваши продукты. Затем запустите ретаргетинг рекламы на трафик своего блога на Facebook или Google.

Ваша реклама должна появляться для запросов с высоким намерением, например «купить книжные шкафы». При размещении рекламы проверьте таргетинг на ключевые слова на основе описания вашего продукта, например «книжные шкафы из массива дерева» или «дубовые книжные шкафы», чтобы привлечь клиентов, которые знают, чего они хотят.

9. Подставки для книг

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 109,1%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 108,2%

Следующий трендовый продукт в книжной тематике — подставки для книг. Они представляют из себя тяжелые предметы, которые используются для удержания книг в вертикальном положении. Это отличный способ оживить домашнюю библиотеку и сделать свой дом более уютным.

Подставки для книг бывают различных форм и размеров:

слова и текст,

мифические существа,

сооружения и постройки,

крупные кристаллы,

абстрактные формы,

скульптуры.

Они могут быть каменные, железные, металлические, деревянные и из других материалов.

Пользователи ищут подставки для книг 135 000 раз в месяц, а более конкретные запросы, такие как «декоративные подставки для книг» и «старинные подставки для книг» набирают 2400 и 1900 запросов соответственно.

Существует много различных способов продавать подставки для книг.

Делитесь контентом о создании продуктов.

Заключите сотрудничество с популярными блогерами по теме домашнего декора.

Используйте хэштеги и стикеры.

Настройте таргетинг в Facebook и Google.

10. Временные татуировки

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 26,9%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 93,4%

Временные татуировки — это декоративные изображения, которые можно нанести на кожу на короткий промежуток времени. Поскольку из-за пандемии многие тату-салоны закрыты, люди все больше проявляют интерес к новому виду искусства.

Это модный тренд среди знаменитостей, креативных директоров, музыкантов и художников. Они позволяют людям оценить, насколько татуировки соответствуют их стилю, без непоправимых последствий.

Для продвижения данного товара стоит использовать Instagram, TikTok и Pinterest. Также можно заключить сотрудничество с блогерами и совместно работать над дизайном татуировок.

Pinterest позволит создавать доски вдохновения с вашей продукцией для потенциальных покупателей.

В Instagram необходимо сосредоточиться на публикации постов-каруселей, которые хорошо работают по двум причинам.

Вы можете продемонстрировать различные дизайны в одной публикации.

Согласно исследованию SocialInsider, карусельные посты получают на 5,13% больше вовлеченности, чем обычные посты.

11. Выкройки для рукоделия

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 94,3%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 74%

Выкройки для рукоделия также входят в число самых популярных товаров для продажи в 2021 году. К этой категории относятся декоративное шитье, вышивка, фриволите, вязание и многое другое. Оно помогает снизить стресс, сохраняет активность ума и развивает творческое мышление.

Поисковый запрос по «выкройки для рукоделия» не пользуется большой популярностью (примерно 70 поисков в месяц), однако «образцы вышивки» насчитывает 49 500 просмотров в месяц. Такой бизнес дает массу возможностей для расширения ассортимента продукции — от готовых наборов до редких инструментов и материалов для различных техник.

Фото в тексте: CharMoment / Shutterstock

Чтобы эффективно продвигать в интернете подобные продукты, необходимо стать активным участником тематических обсуждений и групп в Facebook. Также создание сообществ на таких нишевых рынках позволит быстрее охватить целевую аудиторию. Вы можете продавать выкройки в формате PDF и отправлять покупателям инструкции по ее созданию.

Если вы хотите разместить рекламу в Facebook или Google Покупках, подумайте о таргетинге на аудиторию по интересам, включая декоративно-прикладное искусство, вышивку и многое другое. Используйте Facebook Audience Insights, чтобы найти демографические данные для таргетинга в определенных странах.

12. Инструменты и аксессуары для укладки волос

Рост заказов в мире (по сравнению с предыдущим годом): 245,4%

Рост магазинов, продающих этот товар (по сравнению с предыдущим годом): 110,5%

Спрос на инструменты и аксессуары для укладки волос также стремительно возрос на таких площадках, как Shopify, Oberlo, Google и AliExpress.

Согласно данным сайта Keywords Everywhere, запрос «инструменты для укладки волос» набирает 12 100 просмотров в месяц, «горячие инструменты» — 33 100, а «инструменты для волос» — 12 100. Ролики на YouTube по запросу «инструменты для укладки волос» просматривают в среднем 1,7 млн ​​раз в месяц.

Чтобы эффективно продавать товары для здоровья и красоты, необходимо больше сосредоточиться на визуальных платформах, таких как Instagram и YouTube. Вы можете заключить сотрудничество с инфлюенсерами в этой сфере и запустить рекламу в Instagram, чтобы продвигать продукты и быстро увеличивать продажи. Также стоит создать собственный профиль в Instagram и публиковать контент, посвященный укладке и инструментам для волос.

Отвечайте на вопросы в Instagram Live о том, как начать использовать инструменты для волос.

Публикуйте на странице пользовательский контент.

Проводите конкурсы.

Создавайте истории, подчеркивающие особенности премиальных продуктов.

Делайте публикации с популярными тегами покупок.

Создавайте забавные ролики для продвижения ваших товаров.

Публикуйте посты-карусели.

Также вы можете расширить свою продуктовую линейку, включив в нее другие популярные продукты в области ухода за волосами. Это позволит увеличить потенциальные продажи.

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