Как справиться с токсичным руководителем и проявить лидерские качества

Токсичный руководитель может встретиться и в небольшом коллективе, и в крупной компании. Чтобы решить проблему, не обязательно увольняться. Относитесь к ситуации как к вызову и шансу проявить свои лидерские качества.

Вот как определить токсичного начальника:

он неискренен;

не действует в интересах своего работодателя;

занимается микроменеджментом;

не учитывает сильные и слабые стороны сотрудников и как их поддерживать;

критикует подчиненных, чтобы хорошо выглядеть на их фоне.

Как правило, сотрудники склонны избегать коммуникации и часто неосознанно провоцируют токсичное поведение начальника. Вот что поможет изменить ситуацию.

Перестаньте быть жертвой

Это самый действенный способ справиться с токсичными людьми. Когда мы испытываем бессилие, они доминируют.

Общаясь с другим человеком, нужно давать обдуманный ответ, а не неосознанную реакцию. Поведение токсичного человека сбивает нас с толку.

Эти истории и модели поведения характерны для жертвы.

Обвинять других.

Жаловаться, говорить о том, почему другие неправы.

Чувствовать безнадежность, ощущать себя загнанным в угол.

Ощущать недостаток уверенности в себе.

Сплетничать и делиться негативом с другими.

Испытывать отстраненность.

Бунтовать открыто или молча, избегать совместных действий или инициативы.

Если любая из них свойственна вам, пришло время изменить ситуацию и отказаться от этого поведения. Оно транслирует бессилие.

Примерьте роль лидера

После того, как мы избавимся от поведения жертвы, пора проявить лидерские черты.

Для этого стоит представить лидера, на которого хочется походить. Эти свойства хотелось бы иметь всем.

Ответственность и саморегулирование : умение реагировать на события и людей и принимать ответственность.

: умение реагировать на события и людей и принимать ответственность. Масштабное видение : способность подключаться к проекту и стремиться к крупной идее.

: способность подключаться к проекту и стремиться к крупной идее. Уверенность в себе и создание возможностей : умение проявлять свою силу и наделять правами и возможностями других.

: умение проявлять свою силу и наделять правами и возможностями других. Искренность .

. Помощь окружающим : стреление сделать вещи лучше для других.

: стреление сделать вещи лучше для других. Эффективная коммуникация: общение, основанное на решительности и доброжелательности.

«Лидер» — это не обязательно тот, кто занимает руководящую должность. Это человек, который действует самостоятельно, а не позволяет обстоятельствам решать за него.

Токсичный руководитель создает проблемы на рабочем месте. Настоящий лидер преодолевает эту ситуацию, руководствуясь своим видением, определяя, что необходимо изменить, и сообщая об этом ясно и открыто.

Когда мы обретаем свою власть, токсичные люди больше не могут красть у нас энергию. Им приходится изменить свое поведение, либо ситуация разрешится каким-то другим способом: например, мы получаем новую должность или находим лучшее применение своим навыкам.

Составьте список лидерских качеств и сравните его с собственным поведением и мышлением. Определите, чего вам не хватает, и начните практиковать идеальные лидерские качества каждый день.

Определите свои потребности, желания, сильные и слабые стороны

Токсичный руководитель вряд ли дает релевантную обратную связь. Чтобы проявить лидерские качества, нужно четко определить свои сильные и слабые стороны, желания и потребности.

Сильные и слабые стороны . Обратите внимание на работу, которой занимаетесь. Что вы чувствуете по отношению к ней — прилив сил или отток? Если она доставляет удовольствие, вы используете свои сильные стороны. Если вы чувствуете страх или опустошенность, то вы задействуете свои слабые стороны.

. Обратите внимание на работу, которой занимаетесь. Что вы чувствуете по отношению к ней — прилив сил или отток? Если она доставляет удовольствие, вы используете свои сильные стороны. Если вы чувствуете страх или опустошенность, то вы задействуете свои слабые стороны. Желания . Устраивает ли вас ваша должность? Обдумываете ли вы свое продвижение? Если вы игнорируете свои желания, вам будет трудно проявить энтузиазм. Вы будете выглядеть отстраненно, и вам будет непросто отстоять свою позицию.

. Устраивает ли вас ваша должность? Обдумываете ли вы свое продвижение? Если вы игнорируете свои желания, вам будет трудно проявить энтузиазм. Вы будете выглядеть отстраненно, и вам будет непросто отстоять свою позицию. Потребности. Обратите внимание на то, как ситуация соотносится с вашими сильными и слабыми стороными. Нужно ли вам отказываться от действий, которые с ними не согласуются?

После вы можете получить поддержку, высказывать свое мнение и рассуждать спокойно.

Действуйте и общайтесь, находясь в «состоянии решения»

Трудно испытывать сострадание и сочувствие к токсичному руководителю.

Однако стоит помнить, что люди, испытывающие боль, причиняют ее окружающим. Это поможет не принимать негатив на свой счет и решиться изменить ситуацию так, чтобы стало лучше для всех.

Именно это означает перейти в «состояние решения». В этом состоянии мы думаем, как решить проблему, а не ищем причины для неудачи. Не стоит стремиться наказать токсичного человека или заставить его признать ошибки. «Состояние решения» заставляет использовать умственные ресурсы для поиска творческих или альтернативных решений.

Если исправить ситуацию не получится, готовьтесь уйти с работы. Это тяжелое решение, но это лучше, чем оставлять все как есть.

Если вам удалось проявить лидерские качества, вы достойны найти лучшие условия.

Токсичный руководитель — шанс проявить себя в качестве лидера. Способность превращать проблемы в возможности будет полезна не только в работе.

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