«Здесь не место отрицательным эмоциям»: почему токсичная позитивность вредит коллективу

Разбираемся подробно в этом явлении: каковы его признаки, к чему оно приводит и как с ним бороться.

Случалось ли вам делиться с коллегами проблемой и слышать в ответ что-то вроде «просто попробуй мыслить позитивно»? Это проявление токсичной позитивности — убежденности в том, что нужно сохранять позитивный настрой даже в самых сложных обстоятельствах. Такое поведение не только не помогает утешить человека в моменте, но и негативно влияет на весь персонал в долгосрочной перспективе.

Как определить токсичную позитивность на работе

В такой ситуации человек будет продвигать идею о том, что если чаще улыбаться и прилагать больше усилий, то результат будет иным. Обращаясь к коллеге, который столкнулся с неудачей на работе, он может использовать такие фразы:

«вы только настроение всем портите»;

«у вас же прекрасная работа»;

«посмотрите на это с другой стороны»;

«здесь не место отрицательным эмоциям».

«Когда человек проявляет токсичную позитивность, он не слышит, не видит и не понимает ситуацию», — рассказывает Мита Маллик, руководитель по инклюзивности, равенству и влиянию Carta, а также ведущая подкаста Brown Table Talk, в котором она изучала этот вопрос.

Это, по словам Маллик, можно сравнить с тем, чтобы в качестве решения использовать цитату из Instagram*. «Вы преуменьшаете, отрицаете и исключаете мой опыт и обвиняете меня в том, что происходит со мной на рабочем месте», — добавляет она.

Со временем такая атмосфера может вызвать у сотрудника чувство вины за то, что он грустит или злится. А некоторые даже сталкиваются с газлайтингом. Это практически полностью обесценивает опыт человека и порой приводит к психологическим травмам и изоляции, побуждает использовать нездоровые подходы к решению проблем.

«Вы начинаете думать, что, возможно, проблема в вас, и быть может, все это вам кажется, — утверждает Маллик. — Токсичная позитивность может быть формой манипуляции».

Как она влияет на рабочую культуру

Токсичная позитивность может приводить к выгоранию, поскольку обязывает людей выражать эмоции, которых они не испытывают. Более того, сотрудники могут почувствовать обиду из-за того, что их не слышат и не слушают.

По словам Энн Мосс Роджерс, спикера по вопросам психического здоровья и профилактике суицидов, это также может ослабить связи между коллегами. Если один сотрудник пытается быстро поднять другому настроение, он упускает возможность выстроить общение, выслушать проблему и разобраться в ней. Маллик соглашается с этим, добавляя, что это разрушает психологическое доверие и безопасность.

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Рабочее место должно формировать чувство принадлежности, а для этого нужно проявлять себя со всех сторон, даже не в самые удачные дни. Это, как утверждает Маллик, открывает безграничные возможности как для самого человека, так и для компании.

«Но если я постоянно сомневаюсь в себе, своем окружении и отношениях с начальником и коллегами, то будут привносить в работу меньше себя, своих идей, увлечений и интересов — всех аспектов, из-за которых меня наняла компания», — говорит Маллик.

Это также мешает обучению. Если руководитель не знает, из-за чего расстроен его сотрудник, то не сможет это исправить. В таком случае человек может покинуть компанию, а причины так и останутся неизвестны.

Как избежать токсичной позитивности

Доктор Аниша Патель-Данн, психиатр и главный врач LifeStance Health, советует руководителям подавать личный пример. Например, рассказать, с каким трудностями они сталкивались на прошлом месте работы и что им помогло справиться с эмоциями.

Менеджеры также могут побуждать сотрудников быть более искренними, чтобы сформировать доверие между ними. Это, наряду с честностью и открытостью, поможет создать рабочую культуру, в которой отсутствует токсичная позитивность. Для этого, говорит Роджерс, если человек выглядит расстроенным, спросите у него, чем он обеспокоен.

Помимо этого, расскажите сотрудникам, что делать, если они все-таки сталкиваются с токсичной позитивностью. Один из способов — прервать беседу и сказать: «сейчас мне нужна поддержка».

Объясните персоналу, что когда человек сталкивается с трудностями, лучше всего его просто выслушать. Не стоит говорить, что «всегда найдется тот, кому хуже». Вместо этого выразите поддержку, например «я понимаю, почему вас так это расстраивает».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Antonio Guillem / Shutterstock