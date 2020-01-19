Toyota представила проект мини-города для тестирования технологий
Toyota разработала «город-прототип», в котором ученые смогут протестировать ряд новых решений в области искусственного интеллекта и робототехники. Компания также предложила сотрудникам переехать в эту «живую лабораторию» и стать участниками эксперимента, цель которого — определить перспективы автомобильной промышленности, городского планирования и развития сообществ.
Нет, это не сюжет сериала от HBO «Мир Дикого запада». Это детище Toyota Motor Corporation под названием Woven City, открытие которого запланировано на 2021 год.
Президент Toyota Акио Тойода объявил о намерении построить Woven City на CES-2020. Город, в который сначала заселят 2 тысячи человек, проектирует датский архитектор Бьярке Ингельс и его компания Bjarke Ingels Group (BIG). Ранее она занималась созданием таких крупных архитектурных проектов, как Всемирный торговый центр-2 в Нью-Йорке и штаб-квартиры Google в Маунтин-Вью и Лондоне. На CES также были представлены первые концептуальные иллюстрации Woven City. Внешне город несколько похож на корпоративные кампусы в Кремниевой долине: посреди ухоженной зелени стоят минималистичные воздушные здания с изогнутыми крышами, которые покрыты солнечными батареями.
Тойода описывает Woven City как возможность опробовать автономные технологии и инфраструктуру умного города. Это говорит о желании Toyota выйти за пределы автопромышленности, расширить сферу компетенций и диверсифицировать бизнес.
Что касается самого Woven City, то это одна из многих техноутопических концепций, появившихся в прошлом году. Его можно цинично сравнить с городами, которые в XIX веке строили для сотрудников угольные компании. Конечно, они были далеки от утопий.
Застройка площадью 175 акров — столько же занимал недавно закрытый завод Toyota — позволит компании в буквальном смысле создать городскую инфраструктуру с нуля. По словам Ингельса, системы хранения водородной энергии и фильтрации воды будут находиться под землей вместе с системой для автономной доставки товаров в здания.
Но испытательный полигон для новых технологий выходит за рамки буквального — Toyota вместе с BIG разработает новые способы улучшения быта. Ингельс рассказывает о домашней робототехнике и датчиках с ИИ, которые будут автоматически заполнять холодильник, вывозить мусор и проверять здоровье хозяина дома.
Повседневная жизнь будет выглядеть одновременно более привычно и менее привычно: в городе появятся зеленые насаждения, парки, дороги, автомобили и пешеходные дорожки, но функционально они будут другими. Во-первых, все машины будут пусты, потому что все они будут беспилотными. Кроме того, компания уверяет, что они будут экологичными. Toyota также планирует выпустить на улицы E-Palette, автономный транспорт, который компания разработала в 2018 году. Вы хотели бы заказать и съесть пиццу на пути из пункта А в пункт Б? E-Palette сделает это возможным.
BIG также спроектировал три типа дорог: для беспилотных автомобилей, для пешеходов и велосипедистов и только для пешеходов.
Так что же делает все эти технологии пугающими? Беспокойство порождает их сходство с приемами Большого брата. Согласитесь на переезд в Woven City, но знаете ли вы, на что именно подписываетесь?
Тойода называет этот проект «уникальной возможностью», которая позволит ученым и инженерам тестировать и разрабатывать технологии в контролируемой «реальной среде». Он также видит в нем шанс посотрудничать с другими компаниями. На CES Тойода пригласил заинтересованные стороны провести собственные исследования в Woven City после его постройки.
Это не первый случай, когда Toyota вкладывается в совместную исследовательскую среду. Помимо таких лабораторий, как Toyota Research Institute и Toyota Connected, компания также инвестировала миллион долларов в M-City Мичиганского университета. M-City — это испытательный полигон для беспилотного транспорта возле главного кампуса университета в Анн-Арборе.
Неясно, как именно Toyota планирует платить за Woven City и мотивировать сотрудников переехать туда. Понятно, что компания мечтает о великом, но сложно сказать, станет ли этот проект научно-фантастической утопией или антиутопией. Возможно, ответ могли бы дать Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериала «Мир Дикого запада».
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