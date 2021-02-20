Два миллиона за полгода: история агрегатора туристических гайдов Travel Inspirator

RB.RU пообщался с основательницей Travel Inspirator Викторией Воскресенской и узнал, как она придумала стартап и благодаря чему он вырос во время пандемии.

Travel Inspirator — агрегатор спланированных путешествий по миру для тех, кто не любит планировать сам. Вместо того, чтобы проводить недели на Booking, Airbnb и Tripadvisor, можно купить гайд по городу или стране, который включает в себя маршрут поездки на определённое количество дней, подборку отелей и интерактивные карты с достопримечательностями, кафе и магазинами. В гайд включена также вся практическая информация — по сезону, общественному транспорту и ценам. Все гайды составляют знатоки мест, местные эксперты.

Как пришла идея стартапа

Идея пришла к Виктории Воскресенской в 2019 году, когда она планировала личную поездку на Бали. Пришлось потратить две недели, чтобы изучить остров, выбрать виллы и отели и найти развлечения. «Я изучила тысячу точек на Tripadvisor, Booking, Youtube и Google Maps, чтобы выбрать по-настоящему интересные и нетуристические места, — говорит она. — Если бы я не захотела потратить столько времени на изучение, то мы могли бы жить в стандартном отеле и ходить по туристическим водопадам, террасам и кафе, не увидев и сотой доли всей магии места».

После этого предпринимательница начала размышлять о том, что многие ненавидят тратить время на планирование и недополучают впечатлений от путешествий. Конечно, есть трэвел-консьержи — люди, которые планируют путешествия под конкретного клиента. Но это дорогая услуга, доступная немногим.

«При этом мы живем в мире, где делегировать нелюбимые задачи становится все проще и дешевле: есть Qlean, «Самокат», «Яндекс.Лавка», Uber. Почему нет такого для планирования путешествия?», — вспоминает Виктория свои рассуждения. Так появилась идея Travel Inspirator.

Первые гайды Воскресенская составляла сама, чтобы протестировать идею на рынке. Выбирала места, которые хорошо знала: Подмосковье, Розу Хутор, Карелию, Венецию и Бали. Сайт для проекта тоже сделала сама на платформе Wix: важно было красиво и грамотно оформить страницу, чтобы привлечь людей и вызвать у них доверие к стартапу.

На что повлияла «Фабрика туристических продуктов и сервисов»

Воскресенская сомневалась, стоит ли идти на «Фабрику туристических продуктов и сервисов», но в итоге решила попробовать. Она прошла в акселератор в середине июля 2020 года с идеей и работающим сайтом, но нулевыми продажами.

«Тогда я делала проект целиком сама, даже не смотрела на конкурентов и не разговаривала с потенциальными покупателями, просто была бесконечно уверена в идее гайдов и своих возможностях сделать из этой идеи компанию. Хотя продаж еще не было», — говорит основательница Travel Inspirator.

Первое же, что пришлось сделать в акселераторе — анализ рынка. И самый частый комментарий был: «Как это, гайды мирового игрока Lonely Planet не выстрелили, а у вас получится?». На этот вопрос помогло ответить второе задание от акселератора, — custdev. 30 первых интервью показали, что люди вполне готовы платить за то, чтобы кто-то за них изучил место, куда они собираются, составил маршрут поездки, подобрал отели и все интересные места.

Этого было достаточно, чтобы к концу августа внести правки в существующие гайды («Подмосковье», «Роза Хутор» и «Карелия») и запустить таргетинговую рекламу на них в «Инстаграме» и «Фейсбуке». В итоге за месяц, к выпуску из акселератора, стартапу удалось сделать 250 продаж. «Презентуя эту цифру на демо-дне, я осознала — проект работает! Комментарии про Lonely Planet меня больше не смущали, было решено уверенно строить бизнес. Мы расширили команду и стали привлекать к созданию новых гайдов внешних авторов-знатоков мест, что позволило быстро расти», — говорит основательница Travel Inspirator.

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Какие результаты у сервиса сейчас

«К Новому году мы перешагнули отметку в 1 миллион рублей общей выручки. Помню, как утром 30 декабря сказала своему трекеру, что до миллиона осталось 70 тысяч рублей, жаль, не успеем за два оставшихся дня 2020 года (тогда средняя выручка была 10 тысяч в день). А потом положила трубку и подумала, почему бы не попробовать? Через час запустила новые рекламные макеты, сделала пост с промокодом на скидку -21%, и что вы думаете? Уже к 3 часам утра 31 декабря миллион был преодолен! Такой бурной радости я еще никогда не испытывала. Это был очень яркий пример исполнения желания-мечты. Inspirator вообще подарил мне абсолютную уверенность, что ничего невозможного нет. А к середине февраля этот миллион уже превратился в два», — рассказывает Воскресенская.

Сейчас у проекта больше 1500 клиентов, главный способ привлечения новой аудитории — таргетированная реклама. По словам основательницы, с увеличением числа гайдов 15% покупателей уже вернулись за вторым и следующими гайдам, есть и те, кто за несколько месяцев собрал коллекцию из 6-8 гайдов.

По мнению Воскресенской, самое трудное для Travel Inspirator, как для любого трэвел-проекта, — пандемия. Тем не менее, её удивляет, что проект смог так вырасти с августа, хотя границы до сих пор закрыты, и это тормозит развитие. Изначально планировалось делать гайды для поездок за границу, пандемия же заставила повернуть проект в сторону путешествий по России, что помогло не потерять спрос. «Эксперты считают, что для проектов, родившихся в такое тяжёлое время, дальше всё будет только легче», — цитирует специалистов Воскресенская.

Travel Inspirator приходится постоянно обновлять, дополнять уже имеющиеся путеводители. «Я думала, что мы будем проверять актуальность информации раз в год, но в итоге делаем это постоянно», — говорит Воскресенская. Текущие гайды сильно отличаются от первых версий — по запросу клиентов в них появились интерактивные карты, больше кафе и ресторанов, новые места для посещений, информация о средних чеках и ценах. По словам основательницы, пройденный в августе акселератор показал важность постоянного плотного общения с аудиторией, поэтому сейчас большинство улучшений делается благодаря обратной связи от клиентов.

За полгода проект вырос с трех гайдов до 18, и сейчас добавляет в среднем по три гайда в месяц. Самые популярные путеводители — «6 Выходных из Москвы», «Дизайн-города Подмосковья», «Суздаль», «Роза Хутор», «Кольский Полуостров», «Карелия», «Калининград», «Санкт-Петербург». В декабре Travel Inspirator выпустил большой гайд по Москве в партнерстве с Проектным офисом по развитию туризма и гостеприимства Москвы.

Какие у стартапа планы на будущее

«В этом году мы хотим расширить количество площадок, где мы представлены: выйти на Wildberries, ’’ЛитРес’’, RussPass, заключить контракты с издательствами», — говорит Воскресенская.

Вторым приоритетом станет составление новых гайдов, к концу года планируется увеличить число направлений до 50. Осенью Travel Inspirator стремился к тому, чтобы ежемесячно выходило пять новых гайдов, но погоня за их количеством оказывалась не всегда рациональной. Важнее отбирать действительно привлекательные направления и исследовать их подробнее и качественнее, считает Воскресенская. Например, аудитория просила путеводители по Алтаю и Байкалу, но в итоге они не пользовались такой большой популярностью, как гайды для поездок недалеко от Москвы.

Третий шаг — увеличение ценности гайдов. Сейчас за гайды Travel Inspirator платят конечные пользователи, а отели и достопримечательности получают бесплатное продвижение. Воскресенская отмечает: «Мы развиваем партнерства с отелями: теперь они предлагают нашим пользователям скидки на проживание — и получается, что стоимость гайда окупается за первую же ночь в отеле».

И последняя крупная задача на год — разработка приложения, в котором пользователям Travel Inspirator было бы удобно хранить купленные гайды и пользоваться ими.

Один из главных выводов, который на начало 2021 года сделала для себя Воскресенская — совмещать роль генерального директора стартапа с операционными задачами тяжело, не хватает времени на стратегическое планирование. Поэтому с января стартап расширил команду: теперь в ней, помимо основательницы/CEO, есть еще CTO, отвечающий за разработку приложения, директор по развитию, B2G-менеджер, бизнес-трекер, выпускающий редактор, дизайнер и помощник руководителя.

«С самого начала Travel Inspirator я проверяла свою главную гипотезу — может ли стартап сразу зарабатывать, чтобы часть выручки реинвестировать в его развитие, а часть — забирать себе как прибыль, — говорит Воскресенская. — Оказалось, что может».





Основатели Travel Inspirator

Фото предоставлены компанией