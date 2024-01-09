Финансирование тревел-стартапов в 2023 году: тренды и крупнейшие раунды

На протяжении прошлого года фаундеры и инвесторы заявляли о сокращении объемов инвестиций, но компании в сфере туризма все же привлекли не менее $3,7 млрд. В материале — обзор крупнейших раундов и трендов в финансировании тревел-стартапов по версии Skift.

Краткосрочная аренда

В 2023 году этот сектор получил наибольший объем финансирования. Skift отслеживал около 30 стартапов на рынке краткосрочной аренды, которые привлекли более $676 млн. Среди них — сервисы бронирования, платформы для управления недвижимостью и нишевые сайты.

Сектор вырос с начала пандемии — во многом благодаря распространению удаленной работы — и продолжает расти.

Некоторые из стартапов, привлекших финансирование, ориентированы на рынок цифровых кочевников. В их число входит Habyt из Берлина ($42,4 млн) — это платформа, где местные и туристы могут арендовать коливинги, дома и отели.

Фото в тексте: Unyoked

Финансирование привлекали и более нишевые платформы. Например, Raus из Германии и Unyoked из Австралии, которые предлагают высокотехнологичные домики в отдаленных местах, а также Vipio, сервис с уникальными объектами, такими как бывший загородный дом Фредди Меркьюри.

Гостиничные технологии

В 2023 году стартапы в этой сфере чаще других привлекали средства, хотя в целом сектор не получил наибольший объем инвестиций.

Skift отслеживал более 30 стартапов в этой сфере, которые привлекли не менее $274 млн (некоторые из них не раскрыли суммы финансирования). Категория охватывает ряд программных продуктов и услуг, таких как управление недвижимостью, ценообразование и доходы, общение с гостями и работа кухни.

Крупнейший раунд ($48 млн) привлекла Stayntouch, система управления недвижимостью, принадлежащая MCR.

Самолеты нового поколения

Девять стартапов, разрабатывающих самолеты и компоненты нового поколения, привлекли свыше $603 млн.

Regent Craft ($60 млн в октябре) работает над электрическим подводным аппаратом для коммерческих поездок по прибрежным маршрутам. Первый прототип, получивший название Viceroy, сможет перевозить до 12 пассажиров и преодолевать расстояние до 290 км. Компания нацелена выпустить продукт к середине десятилетия.

ZeroAvia ($116 млн в ноябре) разрабатывает водородно-электрический реактивный двигатель. К концу 2025 года компания планирует выпустить двигатель, обеспечивающий дальность полета примерно 480 км для самолетов с 9-19 местами.

Корпоративный туризм

Много инвестиций получили стартапы, которые помогают компаниям управлять расходами на корпоративные поездки. Skift отслеживал девять платформ, которые получили не менее $445 млн.

Mooncard из Парижа ($40,6 млн) создает платформу для автоматизации расходов, которая также предоставляет карты Visa сотрудникам компаний-клиентов.

Туры и мероприятия

В 2023 году в секторе проходило много раундов.

В декабре Klook, туристическое онлайн-агентство из Гонконга, привлекло $210 млн (капитала и долга) в попытке конкурировать с GetYourGuide и Viator. Общий объем финансирования компании превышает $900 млн.

GetYourGuide получила $85 млн венчурного капитала и $109 млн в виде возобновляемого кредита. В результате общий объем инвестиций компании превысил $1 млрд.

Миллионы долларов также привлекли несколько платформ для оптимизации операций и продаж. Исторически туры и мероприятия — один из самых низкотехнологичных секторов в индустрии, но в прошлом году он был нацелен на выход в интернет и внедрение новых технологий.

Прочие тренды

Восемь стартапов, работающих над экологичным авиационным топливом, привлекли не менее $312 млн.

Несколько сотен миллионов долларов получили различные онлайн-турагентства и другие платформы бронирования, многие из которых специализируются на нишевых рынках. В марте закрыли раунды Wheel the World, платформа бронирования для туристов с ограниченными возможностями, и Bach, сервис для планирования девичников.

Средства также привлекли несколько стартапов в индустрии наземных перевозок, которые предлагают такси и возможность бронировать трансферы из аэропортов.

Стартапы, создающие продукт на базе генеративного ИИ, начинают привлекать финансирование, но пока небольшие суммы.

8 крупнейших раундов

Ramp — платформа для управления корпоративными расходами, в том числе на поездки ($300 млн).

— платформа для управления корпоративными расходами, в том числе на поездки ($300 млн). Archer Aviation — разработчик летающего такси ($215 млн).

— разработчик летающего такси ($215 млн). Klook — онлайн-турагентство ($210 млн в виде капитала и долга).

— онлайн-турагентство ($210 млн в виде капитала и долга). GetYourGuide — онлайн-турагентство ($194 млн в виде капитала и долга).

— онлайн-турагентство ($194 млн в виде капитала и долга). Lilium — разработчик летающего такси ($192 млн).

— разработчик летающего такси ($192 млн). SkyNGR — разработчик экологичного авиационного топлива ($190,9 млн).

— разработчик экологичного авиационного топлива ($190,9 млн). Hostaway — платформа для управления объектами краткосрочной аренды ($175 млн).

— платформа для управления объектами краткосрочной аренды ($175 млн). DiDi Autonomous Driving — разработчик беспилотного такси ($149 млн).

Роботакси DiDi Neuron. Фото в тексте: DiDi Autonomous Driving

Стартапы, которые поддержали знаменитости

Джон Ледженд основал It’s Good — соцсеть только по приглашению с обзорами ресторанов. В октябре стартап привлек $5 млн.

— соцсеть только по приглашению с обзорами ресторанов. В октябре стартап привлек $5 млн. Пэрис Хилтон вложилась в Layla — чат-бота с генеративным ИИ для планирования поездок, который в конце ноября получил $3,3 млн.

7 стартапов с самыми уникальными концепциями

HalalBooking — онлайн-турагентство для мусульман, которое помогает находить объекты по определенным запросам, таким как наличие пляжа только для женщин, халяльной еды и отдельного бассейна.

— онлайн-турагентство для мусульман, которое помогает находить объекты по определенным запросам, таким как наличие пляжа только для женщин, халяльной еды и отдельного бассейна. Scapia — кредитная карта для индийских путешественников, которая предоставляет неограниченный доступ в залы ожидания, а также позволяет вернуть 10% стоимости всех покупок и потратить эти деньги на следующие поездки.

— кредитная карта для индийских путешественников, которая предоставляет неограниченный доступ в залы ожидания, а также позволяет вернуть 10% стоимости всех покупок и потратить эти деньги на следующие поездки. Fairlyne помогает перепродавать невозвратные билеты.

помогает перепродавать невозвратные билеты. Autio предлагает более 10 тыс. коротких аудиоисторий по географическому местоположению. Стартап подписал контракт с американской авиакомпанией JetBlue, в рамках которого путешественники могут слушать его контент во время полетов.

предлагает более 10 тыс. коротких аудиоисторий по географическому местоположению. Стартап подписал контракт с американской авиакомпанией JetBlue, в рамках которого путешественники могут слушать его контент во время полетов. HotelYaari позволяет инвесторам приобретать доли в роскошных отелях.

позволяет инвесторам приобретать доли в роскошных отелях. Minut предоставляет людям, сдающим жилье в краткосрочную аренду, датчики для обнаружения сигаретного дыма, большого количества гостей и сильных посторонних шумов.

предоставляет людям, сдающим жилье в краткосрочную аренду, датчики для обнаружения сигаретного дыма, большого количества гостей и сильных посторонних шумов. DiDi Autonomous Driving привлекла $149 млн на разработку автономного такси, в котором нет водительского сиденья, но есть роботизированная рука, способная принимать у пассажиров багаж и будить их.

Источник.

Фото на обложке: GP PIXSTOCK / Shutterstock