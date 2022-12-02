Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: технологии

Конкурентоспособность и гибкость — важные качества, определяющие успех бизнеса. А чтобы их обрести, необходимо быть в курсе актуальных тенденций в своей индустрии. Эту задачу упрощает сообщество Trend Hunter, которое отслеживает тренды и инновации с помощью ИИ, больших данных и исследователей-людей.
В этом году сообщество традиционно подготовило обзор самых значимых трендов в различных областях. В этой части мы рассмотрим главные тенденции в сфере технологий на 2023 год.
Отчет включает:
- тренды (перспективные возможности в отрасли);
- инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью);
- примеры;
- оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).
Приложения для родителей
Они помогают воспитывать детей и не только
Тренд — Приложения, которые помогают воспитывать детей на всех этапах их развития, набирают популярность. Они упрощают многие аспекты жизни: от планирования времени до отслеживания психологического здоровья детей.
Инсайт — Приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни: они упрощают получение банковских услуг и позволяют управлять домашними устройствами. Теперь потребители готовы использовать их и в других сферах, в том числе для воспитания детей и контроля за психологическим здоровьем.
- Комплексные приложения для родителей. ParentPal позволяет поддерживать и контролировать здоровое развитие ребенка.
- Сервисы на базе научных подходов. Lasting предлагает руководство по воспитанию детей, которое включает самостоятельные и онлайн-занятия.
- Приложения для разведенных родителей. WeParent помогает парам в разводе планировать график общения с ребенком и многое другое, а 2houses предлагает интерактивный календарь.
Оценка: 5,8.
Инвестиции для поколения Z
Приложения и сообщества учат молодых людей инвестировать
Тренд — Банковские приложения, онлайн-сообщества и сервисы помогают представителям поколения Z осваивать инвестирование нового времени. Эти платформы готовят их к будущему в условиях меняющегося финансового ландшафта.
Инсайт — Банковские и инвестиционные сервисы включают не только денежный обмен, но также криптовалюты и приложения для управления финансами. Меняющийся финансовый ландшафт влияет на отношение потребителей к своим средствам: они все чаще настаивают на том, чтобы финансовая грамотность была включена в образовательную систему. А пока этот пробел помогают восполнить бренды и сообщества.
- Банкинг и финтех-сервисы для поколения Z. Hero Financials — альтернативное банковское решение для молодых жителей Канады.
- Инвестиционные приложения для тинейджеров. Bumper помогает подросткам ответственно вкладывать свои деньги под контролем родителей.
- Приложения для криптоинвестиций. Step запустила первый криптоинвестиционный продукт, предназначенный для подростков.
- Инвестиционные чаты для поколения Z. Finary разрабатывают платформу для общения и инвестиций.
Оценка: 7.
Просвещение в области Web3
Программы и продукты рассказывают детям о Web3
Тренд — Технологии Web3 постепенно распространяются, и некоторые бренды решили просвещать детей в этом вопросе. Программы и продукты в этой сфере охватывают различные аспекты, от семейных NFT-маркетплейсов до платформ, где можно научиться создавать метавселенные.
Инсайт — Повышение уровня грамотности в области новых технологий имеет важное значение для людей всех возрастов, но особенно для молодого поколения. Именно оно, вероятнее всего, будет расти в мире, где эти технологии широко распространены, а не только разрабатываются.
- NFT-платформы, ориентированные на семьи. Toekenz — маркетплейс для детей, где можно найти блокчейн-игры, коллекционные предметы и сообщества.
- Обучающие платформы. Hatch Kids учит детей создавать метавселенные.
- NFT по культовым детским книгам. Dapper Labs планирует запустить первую NFT-платформу с произведениями детского писателя Доктора Сьюза.
- Образовательные метавселенные. Mainbot разрабатывает Winkyverse, первую метавселенную с обучающими играми.
Оценка: 8,5.
Конфиденциальные браузеры
Все больше браузеров и расширений отдают приоритет приватности
Тренд — Потребители и правительства уделяют все больше внимания конфиденциальности в интернете. По этой причине браузеры и расширения стремятся обезопасить данные потребителей.
Инсайт — Профессиональная, социальная и развлекательная сферы жизни потребителей во многом проходят в сети, из-за чего конфиденциальность данных приобретает большее значение. Люди озабочены тем, как используется их личная информация и кому ее продают, а также обращаются к инструментам, обеспечивающим онлайн-конфиденциальность.
- Браузеры, ориентированные на приватность. Firefox активировал защиту от файлов cookie для всех пользователей, а браузер DuckDuckGo автоматически блокирует инвазивный контент.
- Поисковые системы для защиты конфиденциальности. Brave Search — альтернатива Google, которая защищает данные пользователей.
- Приложения для лучшей навигации в браузере. Omni — бесплатное расширение со множеством функций, ориентированных на удобную работу в браузере.
Оценка: 5,6.
Образование в метавселенных
Этот подход предлагает большее погружение, чем обычные онлайн-курсы
Тренд — Метавселенная развивается, а бренды и учреждения создают в ней пространства, предназначенные для обучения клиентов.
Инсайт — За последние несколько лет виртуальное обучение стало популярнее не только из-за пандемии, но и благодаря его большей доступности, независимо от географического и финансового положения. Переход в метавселенную предлагает потребителям еще более иммерсивный способ получать образование.
- Образовательные программы в сфере моды. Совет модельеров Америки запустил образовательное партнерство, ориентированное на метавселенную.
- Программы обучения на базе блокчейна. Сингапурский стартап создает образовательный город Elite Education City.
- Образовательные метавселенные. Mainbot разрабатывает Winkyverse, первую метавселенную с обучающими играми.
- B2B-платформы обучения. Frame предлагает возможность создавать образовательные среды в метавселенной.
Оценка: 7,3.
Приложения-гиды
Путеводители развиваются по мере снятия пандемических ограничений
Тренд — Ограничения, введенные во время пандемии, постепенно уходят в прошлое. В связи с этим приложения-гиды по путешествиям и развлечениям становятся нормой. Они помогают исследовать мир, сокращая контакт с туристическими группами, что важно, поскольку угроза здоровью по-прежнему сохраняется.
Инсайт — Потребители стали чаще путешествовать благодаря вакцинации и снятию ограничений. Тем не менее они по-прежнему придерживаются привычек, сформированных во время пандемии, например выбирают онлайн-альтернативы определенным видам деятельности. Индустрия туристических и гостиничных услуг адаптируется под эти потребности с помощью приложений.
- Путеводители по городам, работающие в реальном времени. Приложение Welcome предоставляет персонализированные рекомендации для туристов.
- Геймифицированные туристические приложения. Сервис Tourism Pursuit помогает развивать туризм в канадском регионе Саут-Дандас.
Оценка: 5,3.
Технологии для парков
Они помогают улучшить опыт посетителей
Тренд — Поскольку цифровой мир становится все более доступным, парки развлечений в Северной Америке пытаются разнообразить клиентский опыт с помощью приложений. Такие сервисы предоставляют дополнительную информацию, чтобы сделать посещение более интерактивным.
Инсайт — Потребители привыкли взаимодействовать с контентом и различными активностями через смартфоны. Они ожидают, что офлайн-опыт будет дополнен цифровыми компонентами, что побуждает компании предлагать им такие развлечения.
- Национальные парки. National Park Service объединяет информацию о более чем 420 парках США.
- Парки для собак. Dog Paсk предлагает подробные карты мест для выгула собак.
- Круизы с AR. Компания Disney Cruise Line предлагает клиентам приключения с использованием технологии дополненной реальности через функцию Disney Uncharted Adventure.
- Путеводители по тематическим паркам. Сервис Disney Genie помогает планировать времяпрепровождение в парке.
Оценка: 5,1.
Технологии для e-commerce
Технологичные решения для безопасной доставки
Тренд — Сфера электронной коммерции стремится обеспечить эффективную и прозрачную доставку товаров с помощью умных упаковочных решений, например боксов с контролем температуры и QR-кодов.
Инсайт — Потребители стали чаще приобретать товары в интернете и ожидают опыта, аналогичного офлайн-покупкам. Рост индустрии e-commerce побуждает бренды отдавать приоритет эффективности, прозрачности и вовлечению, чтобы удовлетворять потребности клиентов.
- QR-коды для экологичной упаковки. Упаковочная платформа Noissue приобрела компанию Tapkit, чтобы создавать микросайты и QR-коды для устойчивой упаковки.
- Боксы с контролем температуры. Холодильный транспортировочный контейнер Ember Cube оснащен умными облачными функциями.
- Отслеживание B2B-продукции. Nefab предлагает сервисы Connected Packaging с функциями отслеживания, чтобы устранять проблемы в цепочке поставок.
- Приложения с экспресс-доставкой. Оптовый магазин Sam's Club дополнил свою технологию Scan & Go функцией по доставке крупногабаритных товаров Scan & Ship.
Оценка: 6,4.
Аренда NFT-токенов
Теперь цифровые активы можно «брать напрокат»
Тренд — Бренды создают NFT и платформы, которые позволяют потребителям сдавать и брать в аренду цифровые активы (обычно аватары для игр), а затем возвращать их.
Инсайт — Сфера NFT расширяет разнообразие предложений, а бренды и пользователи стараются поддерживать актуальность цифровые активов, переживших бум популярности в этом году.
- Виртуальные куртки. METAJACKET от RTKFT Studios предназначен для игровых аватаров.
- Арендуемые цифровые активы. IQ Protocol от PARISQ позволяет владельцам NFT арендовать виртуальные земли.
- Эксклюзивные аватары напрокат. Протокол reNFT позволяет сдавать в аренду NFT.
- Платформы для аренды NFT. Vera — децентрализованный протокол, предлагающий основные финансовые услуги для цифровых токенов.
Оценка: 7,3.
Подарки на базе блокчейна
Криптовалюты используются как подарки
Тренд — Все больше брендов предлагают подарки на базе криптовалют: от сертификатов на NFT до возможности дарить криптовалюты без комиссии в приложениях.
Инсайт — Поскольку компании находят новые способы применения блокчейна, криптовалюты становятся более доступными для обычного потребителя. Эта технология постепенно принимается в обществе, и пользователи стремятся внедрять ее свою жизнь, чтобы проводить безопасные транзакции.
- Подарочные наборы с NFT. Nike и RTFKT запустили NFT-серии MNLTH на OpenSea.
- Праздничные NFT-открытки. Компания Shutterfly & Iris Apfel запустила эксклюзивную благотворительную коллекцию криптокарточек.
- Криптоподарки. В Cash App пользователи могут дарить друг другу биткоины и акции. Robinhood также представила функцию, позволяющую дарить криптовалюты.
Оценка: 7,3.
Фото на обложке: Master1305 /
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