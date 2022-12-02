Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: технологии

В этом году сообщество традиционно подготовило обзор самых значимых трендов в различных областях. В этой части мы рассмотрим главные тенденции в сфере технологий на 2023 год.

Конкурентоспособность и гибкость — важные качества, определяющие успех бизнеса. А чтобы их обрести, необходимо быть в курсе актуальных тенденций в своей индустрии. Эту задачу упрощает сообщество Trend Hunter, которое отслеживает тренды и инновации с помощью ИИ, больших данных и исследователей-людей.

Отчет включает:

тренды (перспективные возможности в отрасли);

инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью);

примеры;

оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

Приложения для родителей

Они помогают воспитывать детей и не только

Тренд — Приложения, которые помогают воспитывать детей на всех этапах их развития, набирают популярность. Они упрощают многие аспекты жизни: от планирования времени до отслеживания психологического здоровья детей.

Инсайт — Приложения стали неотъемлемой частью повседневной жизни: они упрощают получение банковских услуг и позволяют управлять домашними устройствами. Теперь потребители готовы использовать их и в других сферах, в том числе для воспитания детей и контроля за психологическим здоровьем.

Комплексные приложения для родителей. ParentPal позволяет поддерживать и контролировать здоровое развитие ребенка.

ParentPal позволяет поддерживать и контролировать здоровое развитие ребенка. Сервисы на базе научных подходов. Lasting предлагает руководство по воспитанию детей, которое включает самостоятельные и онлайн-занятия.

Lasting предлагает руководство по воспитанию детей, которое включает самостоятельные и онлайн-занятия. Приложения для разведенных родителей. WeParent помогает парам в разводе планировать график общения с ребенком и многое другое, а 2houses предлагает интерактивный календарь.

Оценка: 5,8.

Инвестиции для поколения Z

Приложения и сообщества учат молодых людей инвестировать

Тренд — Банковские приложения, онлайн-сообщества и сервисы помогают представителям поколения Z осваивать инвестирование нового времени. Эти платформы готовят их к будущему в условиях меняющегося финансового ландшафта.

Инсайт — Банковские и инвестиционные сервисы включают не только денежный обмен, но также криптовалюты и приложения для управления финансами. Меняющийся финансовый ландшафт влияет на отношение потребителей к своим средствам: они все чаще настаивают на том, чтобы финансовая грамотность была включена в образовательную систему. А пока этот пробел помогают восполнить бренды и сообщества.

Банкинг и финтех-сервисы для поколения Z. Hero Financials — альтернативное банковское решение для молодых жителей Канады.

Hero Financials — альтернативное банковское решение для молодых жителей Канады. Инвестиционные приложения для тинейджеров. Bumper помогает подросткам ответственно вкладывать свои деньги под контролем родителей.

Bumper помогает подросткам ответственно вкладывать свои деньги под контролем родителей. Приложения для криптоинвестиций. Step запустила первый криптоинвестиционный продукт, предназначенный для подростков.

Step запустила первый криптоинвестиционный продукт, предназначенный для подростков. Инвестиционные чаты для поколения Z. Finary разрабатывают платформу для общения и инвестиций.

Оценка: 7.

Просвещение в области Web3

Программы и продукты рассказывают детям о Web3

Тренд — Технологии Web3 постепенно распространяются, и некоторые бренды решили просвещать детей в этом вопросе. Программы и продукты в этой сфере охватывают различные аспекты, от семейных NFT-маркетплейсов до платформ, где можно научиться создавать метавселенные.

Инсайт — Повышение уровня грамотности в области новых технологий имеет важное значение для людей всех возрастов, но особенно для молодого поколения. Именно оно, вероятнее всего, будет расти в мире, где эти технологии широко распространены, а не только разрабатываются.

NFT-платформы, ориентированные на семьи. Toekenz — маркетплейс для детей, где можно найти блокчейн-игры, коллекционные предметы и сообщества.

Toekenz — маркетплейс для детей, где можно найти блокчейн-игры, коллекционные предметы и сообщества. Обучающие платформы. Hatch Kids учит детей создавать метавселенные.

Hatch Kids учит детей создавать метавселенные. NFT по культовым детским книгам. Dapper Labs планирует запустить первую NFT-платформу с произведениями детского писателя Доктора Сьюза.

Dapper Labs планирует запустить первую NFT-платформу с произведениями детского писателя Доктора Сьюза. Образовательные метавселенные. Mainbot разрабатывает Winkyverse, первую метавселенную с обучающими играми.

Оценка: 8,5.

Конфиденциальные браузеры

Все больше браузеров и расширений отдают приоритет приватности

Тренд — Потребители и правительства уделяют все больше внимания конфиденциальности в интернете. По этой причине браузеры и расширения стремятся обезопасить данные потребителей.

Инсайт — Профессиональная, социальная и развлекательная сферы жизни потребителей во многом проходят в сети, из-за чего конфиденциальность данных приобретает большее значение. Люди озабочены тем, как используется их личная информация и кому ее продают, а также обращаются к инструментам, обеспечивающим онлайн-конфиденциальность.

Браузеры, ориентированные на приватность. Firefox активировал защиту от файлов cookie для всех пользователей, а браузер DuckDuckGo автоматически блокирует инвазивный контент.

Firefox активировал защиту от файлов cookie для всех пользователей, а браузер DuckDuckGo автоматически блокирует инвазивный контент. Поисковые системы для защиты конфиденциальности. Brave Search — альтернатива Google, которая защищает данные пользователей.

Brave Search — альтернатива Google, которая защищает данные пользователей. Приложения для лучшей навигации в браузере. Omni — бесплатное расширение со множеством функций, ориентированных на удобную работу в браузере.

Оценка: 5,6.

Образование в метавселенных

Этот подход предлагает большее погружение, чем обычные онлайн-курсы

Тренд — Метавселенная развивается, а бренды и учреждения создают в ней пространства, предназначенные для обучения клиентов.

Инсайт — За последние несколько лет виртуальное обучение стало популярнее не только из-за пандемии, но и благодаря его большей доступности, независимо от географического и финансового положения. Переход в метавселенную предлагает потребителям еще более иммерсивный способ получать образование.

Образовательные программы в сфере моды. Совет модельеров Америки запустил образовательное партнерство, ориентированное на метавселенную.

Совет модельеров Америки запустил образовательное партнерство, ориентированное на метавселенную. Программы обучения на базе блокчейна. Сингапурский стартап создает образовательный город Elite Education City.

Сингапурский стартап создает образовательный город Elite Education City. Образовательные метавселенные. Mainbot разрабатывает Winkyverse, первую метавселенную с обучающими играми.

B2B-платформы обучения. Frame предлагает возможность создавать образовательные среды в метавселенной.

Оценка: 7,3.

Приложения-гиды

Путеводители развиваются по мере снятия пандемических ограничений

Тренд — Ограничения, введенные во время пандемии, постепенно уходят в прошлое. В связи с этим приложения-гиды по путешествиям и развлечениям становятся нормой. Они помогают исследовать мир, сокращая контакт с туристическими группами, что важно, поскольку угроза здоровью по-прежнему сохраняется.

Инсайт — Потребители стали чаще путешествовать благодаря вакцинации и снятию ограничений. Тем не менее они по-прежнему придерживаются привычек, сформированных во время пандемии, например выбирают онлайн-альтернативы определенным видам деятельности. Индустрия туристических и гостиничных услуг адаптируется под эти потребности с помощью приложений.

Путеводители по городам, работающие в реальном времени. Приложение Welcome предоставляет персонализированные рекомендации для туристов.

Приложение Welcome предоставляет персонализированные рекомендации для туристов. Геймифицированные туристические приложения. Сервис Tourism Pursuit помогает развивать туризм в канадском регионе Саут-Дандас.

Оценка: 5,3.

Технологии для парков

Они помогают улучшить опыт посетителей

Тренд — Поскольку цифровой мир становится все более доступным, парки развлечений в Северной Америке пытаются разнообразить клиентский опыт с помощью приложений. Такие сервисы предоставляют дополнительную информацию, чтобы сделать посещение более интерактивным.

Инсайт — Потребители привыкли взаимодействовать с контентом и различными активностями через смартфоны. Они ожидают, что офлайн-опыт будет дополнен цифровыми компонентами, что побуждает компании предлагать им такие развлечения.

Национальные парки. National Park Service объединяет информацию о более чем 420 парках США.

National Park Service объединяет информацию о более чем 420 парках США. Парки для собак. Dog Paсk предлагает подробные карты мест для выгула собак.

Dog Paсk предлагает подробные карты мест для выгула собак. Круизы с AR. Компания Disney Cruise Line предлагает клиентам приключения с использованием технологии дополненной реальности через функцию Disney Uncharted Adventure.

Компания Disney Cruise Line предлагает клиентам приключения с использованием технологии дополненной реальности через функцию Disney Uncharted Adventure. Путеводители по тематическим паркам. Сервис Disney Genie помогает планировать времяпрепровождение в парке.

Оценка: 5,1.

Технологии для e-commerce

Технологичные решения для безопасной доставки

Тренд — Сфера электронной коммерции стремится обеспечить эффективную и прозрачную доставку товаров с помощью умных упаковочных решений, например боксов с контролем температуры и QR-кодов.

Инсайт — Потребители стали чаще приобретать товары в интернете и ожидают опыта, аналогичного офлайн-покупкам. Рост индустрии e-commerce побуждает бренды отдавать приоритет эффективности, прозрачности и вовлечению, чтобы удовлетворять потребности клиентов.

QR-коды для экологичной упаковки. Упаковочная платформа Noissue приобрела компанию Tapkit, чтобы создавать микросайты и QR-коды для устойчивой упаковки.

Упаковочная платформа Noissue приобрела компанию Tapkit, чтобы создавать микросайты и QR-коды для устойчивой упаковки. Боксы с контролем температуры. Холодильный транспортировочный контейнер Ember Cube оснащен умными облачными функциями.

Отслеживание B2B-продукции. Nefab предлагает сервисы Connected Packaging с функциями отслеживания, чтобы устранять проблемы в цепочке поставок.

Nefab предлагает сервисы Connected Packaging с функциями отслеживания, чтобы устранять проблемы в цепочке поставок. Приложения с экспресс-доставкой. Оптовый магазин Sam's Club дополнил свою технологию Scan & Go функцией по доставке крупногабаритных товаров Scan & Ship.

Оценка: 6,4.

Аренда NFT-токенов

Теперь цифровые активы можно «брать напрокат»

Тренд — Бренды создают NFT и платформы, которые позволяют потребителям сдавать и брать в аренду цифровые активы (обычно аватары для игр), а затем возвращать их.

Инсайт — Сфера NFT расширяет разнообразие предложений, а бренды и пользователи стараются поддерживать актуальность цифровые активов, переживших бум популярности в этом году.

Виртуальные куртки. METAJACKET от RTKFT Studios предназначен для игровых аватаров.

Арендуемые цифровые активы. IQ Protocol от PARISQ позволяет владельцам NFT арендовать виртуальные земли.

IQ Protocol от PARISQ позволяет владельцам NFT арендовать виртуальные земли. Эксклюзивные аватары напрокат. Протокол reNFT позволяет сдавать в аренду NFT.

Протокол reNFT позволяет сдавать в аренду NFT. Платформы для аренды NFT. Vera — децентрализованный протокол, предлагающий основные финансовые услуги для цифровых токенов.

Оценка: 7,3.

Подарки на базе блокчейна

Криптовалюты используются как подарки

Тренд — Все больше брендов предлагают подарки на базе криптовалют: от сертификатов на NFT до возможности дарить криптовалюты без комиссии в приложениях.

Инсайт — Поскольку компании находят новые способы применения блокчейна, криптовалюты становятся более доступными для обычного потребителя. Эта технология постепенно принимается в обществе, и пользователи стремятся внедрять ее свою жизнь, чтобы проводить безопасные транзакции.

Подарочные наборы с NFT. Nike и RTFKT запустили NFT-серии MNLTH на OpenSea.

Nike и RTFKT запустили NFT-серии MNLTH на OpenSea. Праздничные NFT-открытки. Компания Shutterfly & Iris Apfel запустила эксклюзивную благотворительную коллекцию криптокарточек.

Компания Shutterfly & Iris Apfel запустила эксклюзивную благотворительную коллекцию криптокарточек. Криптоподарки. В Cash App пользователи могут дарить друг другу биткоины и акции. Robinhood также представила функцию, позволяющую дарить криптовалюты.

Оценка: 7,3.

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Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock