Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: бизнес и маркетинг

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. Персонализация, забота об экологии и удобстве потребителей — разбираем девять тенденций из сферы бизнеса и маркетинга.

Читайте по теме:

Тренды 2024 года от Trend Hunter по направлениям: технологии

Создание рекламы с помощью ИИ

Тренд: Стартапы объединяют несколько сервисов на базе искусственного интеллекта в комплексные платформы, которые создают целые маркетинговые кампании, генерируя изображения, видео и текст. Это упрощает процесс для клиентов, а также экономит время и бюджет.

Примеры: Платформа Adpilot от Picsart; омниканальный маркетинг со Skai; платформа для автоматизации рекламы Fluency.inc; компания GumGum, использующая контекстуальный анализ.

Коммуникативный подход к доставке

Тренд: B2B-платформы стремятся улучшить процесс доставки для компаний и их клиентов и для этого уделяют приоритетное внимание общению. Это позволяет часто обновлять информацию и быстро предоставлять ответы за счет автоматизации и представителей, соблюдая баланс между эффективностью и более «человеческим» подходом к обслуживанию клиентов.

Примеры: Логистика в реальном времени с Vexsys; облачная платформа доставки DispatchTrack; платформа для автоматизации обслуживания клиентов Zowie; решения по доставке для пользователей и бизнеса от MyTrooperS.

SMS-коммерция

Тренд: Ритейлеры интегрируют возможность делать покупки через SMS в свои бизнес-модели. Так клиентам проще сделать онлайн-заказ: они могут просматривать и оплачивать товары через текстовые сообщения, не заходя в мобильное приложение или на сайт магазина.

Примеры: Функция Text to Shop от Walmart; решение Text-To-Buy от Attentive для Shopify; функция Text-To-Buy от Postscript; продажи через SMS с klaviyo; разговорная платформа для шопинга Textual.

Кастомизированная упаковка

Тренд: Идеальная упаковка для e-commerce не требует много материалов, занимает мало места и надежно защищает товар. Чтобы найти то, что отвечает всем требованиям, компании обращаются к брендам за индивидуальными решениями, которые производятся, выращиваются или печатаются на заказ.

Фото в тексте: Mushroom Packaging

Примеры: Упаковка из грибов от Mushroom Packaging; биоразлагаемая упаковка comPOST от Better Packaging; каркасы из мицелия от BioLab, напечатанные на 3D-принтере; кастомизированная упаковка от Packhelp.

Потребительские маркетплейсы

Тренд: Бренды из разных отраслей запускают магазины в формате «потребитель-бизнес-потребитель» (Consumer-to-Business-to-Consumer, C2B2C). В рамках такой модели потребители получают скидки на товары и могут продавать то, что им не нужно, а компания обрабатывает транзакции и проверяет качество товаров.

Читайте по теме:

Как офлайн-магазины используют технологии, чтобы побудить нас купить больше

Грибы как материал: новое слово в экологичном дизайне

Примеры: Программа Buy Back & Resell от IKEA; новая платформа для перепродажи использованной одежды от Vitality; C2B2C-маркетплейс от COS и Recurate; сайт по продаже подержанных продуктов Framework; C2B2C-магазины с Relove.

Экологичные средства гигиены для подростков

Тренд: Многоразовые средства гигиены при менструации — нижнее белье и прокладки, которые можно стирать и использовать повторно, — становятся все популярнее, и теперь бренды продвигают эти продукты среди подростков.

Примеры: Нижнее белье для менструаций от AWWA Period Care; шутливая кампания для белья Thinx от агентства OBERLAND; многоразовое нижнее белье для менструаций для подростков от Proof; наборы многоразовых прокладок от Öko-Teens.

Программы вознаграждений за экопривычки

Тренд: Компании и учреждения все чаще запускают программы, в рамках которых вознаграждают покупателей, принимающих экологичные решения. Эти программы охватывают все — от переработки отходов до покупок.

Фото в тексте: Olyns

Примеры: Магазин Nature Valley ReTok Shop, награждающий за экопривычки; геймифицированные автоматы для переработки от Olyns и Mars Wrigley; инициативы по переработке отходов от Tortoise The Label; приложение по переработке отходов на базе блокчейна ZeLoop; автоматы для переработки пластиковых карт NatWest.

Общественный банкинг

Тренд: Некоторые организации, предоставляющие банковские и инвестиционные услуги, отдают приоритет социальному опыту на базе сообщества, который помогает клиентам объединять ресурсы, получать больше информации и с комфортом пользоваться финансовыми услугами.

Примеры: Приложение для инвестиций Public.com.

Игровые аксессуары, работающие на всех платформах

Тренд: Производители игровых аксессуаров выпускают контроллеры, гарнитуры и прочие продукты, работающие на различных платформах. Это позволяет потребителям, которые пользуются несколькими экосистемами, приобретать только один набор товаров, экономя деньги и стимулируя конкуренцию.

Примеры: Игровые контроллеры Victrix Pro BFG; геймпад 8BitDo; контроллер Nyko Airglow для Nintendo с функцией охлаждения рук; гарнитура с 360-градусным звуком Artis Nova Pro от SteelSeries; наушники для геймеров Corsair HS65 Surround; игровой контроллер Turtle Beach REACT-R.

Источник.

Фото на обложке: Darya Lavinskaya / Shutterstock