Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: еда и напитки

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. В этом материале — 10 трендов в категории «еда и напитки».

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Овощи без углеродного следа

Тренд: Бренды продуктов питания начинают сотрудничать с компаниями из области улавливания углерода и устойчивой энергетики, чтобы выращивать фрукты и овощи с нулевыми и отрицательными выбросами. Это дает клиентам, которые заботятся об экологии и своем здоровье, еще одну возможность ощутить свой вклад при покупке продуктов.

Примеры: Фермы Zero Carbon Farms; фрукты и овощи от Port International; экологичные ананасы от Del Monte Zero; морковь от FreshGro.

Экологичная упаковка

Тренд: Все больше продуктовых ритейлеров отдают приоритет устойчивости и в результате выбирают упаковку из экологичных материалов. Это также продлевает срок хранения, помогая избежать порчи и повреждений.

Фото в тексте: Archroma

Примеры: Стикеры Stixfresh, продлевающие срок хранения; растительная упаковка от Apeel; барьерная упаковка Archroma Cartaseal VWAF; мини-огурцы от Topline Farms.

Зельцеры с вином

Тренд: Спритцеры (коктейли на основе игристого вина) становятся все популярнее, и бренды выпускают винные зельцеры (газированную воду в банках). Такие напитки позволяют потребителям наслаждаться вкусами красного и белого вин с освежающими добавками и особенно популярны в более теплые сезоны.

Примеры: Содовая с вином Woodbridge Wine Soda; спритцер с вином RTD Iced Tea Wine Spritz; зельцеры с вином от Something & Nothing; спритцер с вином Resting Spritz Face.

Полезные снеки для детей

Тренд: Поскольку родители все внимательнее относятся к тому, чем они кормят детей, питательные снеки набирают популярность. Разнообразие вкусов и уникальная «воздушная» текстура этих продуктов нравятся даже привередливым детям.

Примеры: Снеки Mission MightyMe; органические снеки YUMI; снеки с киноа Awsum Snacks SuperFood Baby Puffs.

Наборы для приготовления напитков

Тренд: Бренды предлагают наборы для приготовления напитков, вдохновленные вкусами, которые популярны в странах Латинской Америки. Те, кто вырос на этих вкусах, могут поностальгировать, а остальные — познакомиться с кухнями других народов интерактивным образом.

Примеры: Лимитированный набор Coquito Kit от Candela Mamajuana; угощения на Месяц испанского наследия от Dozen Cousins и Alter Eco; коллаборация McCormick; набор Japanese Breakfast Cocktail Courier Kit; наборы для приготовления коктейлей от Cacique.

Слабоалкогольная текила

Тренд: В сегменте безалкогольных и слабоалкогольных напитков, где доминировали джин и водка, появляется больше альтернатив в виде текилы. К ним относятся как безалкогольные напитки, повторяющие вкус текилы, так и более освежающие зельцеры.

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Примеры: Новые безалкогольные напитки от Clean Co.; Agave Blanco и Agave Reserva от Lyre; серия вин AgaVida от Rancho La Gloria; коктейли Damn Right Cocktails.

Эконаборы по подписке

Тренд: Потребители стремятся вести более экологичный образ жизни и обращаются к брендам, которые предлагают эконаборы с продуктами и напитками по подписке.

Примеры: Наборы по подписке от Raising the Bar; доступные продуктовые наборы Misfits Market; наборы вин от Stompy; наборы питания по подписке от UpMeals.

Сублимационная сушка

Тренд: Снеки, ингредиенты и добавки, изготовленные по технологии сублимационной сушки, набирают популярность. Особенно это актуально для натуральных продуктов, которые теряют пищевую ценность при использовании других, более распространенных методов консервации. Сублимационная сушка позволяет сохранить в продуктах питательные вещества и придает им воздушную текстуру.

Фото в тексте: Open Sauce Club

Примеры: Мармеладные мишки от uffda; кимчи от Open Sauce Club; корма для животных на основе грибов от Pawse; сальса от Salsa Queen; ананасовые снеки Piña Picante.

Бытовые приборы с функцией самоочистки

Тренд: Кухонные приборы для приготовления пищи часто требует серьезного ухода, в том числе правильной очистки. Теперь некоторые бренды выпускают продукты с функциями самоочистки, что позволяет проводить меньше времени на кухне.

Примеры: Комбинированные печи ChefCubii; блендер для приготовления арахисового молока WantJoin 1000W и VEGAPUNK; автоматический блендер JOYOUNG.

Модульные гриль-системы

Тренд: Бренды адаптируются к меняющемуся образу жизни потребителей и предлагают небольшие модульные гриль-системы. Они оснащены множеством функций и способов приготовления, а также их удобно хранить.

Примеры: Модульный гриль +Base; ультракомпактный Magic Grill от Haruo Matsunaga; электроплита K Deng; модульная складная плита Firebox.

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