Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: здоровье

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. Рассмотрим 10 тенденций в сфере здоровья — от натуральных средств для уборки до подушек от головной боли.

Читайте по теме:

Тренды 2024 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, бизнес и маркетинг, еда и напитки, ритейл, мода и косметика



Органические препараты

Тренд: Рынок органических продуктов питания и напитков растет, оказывая влияние на бренды, которые предлагают медицинские средства для лечения различных заболеваний. Органические лекарства от простуды, средства против акне и другие продукты служат примером того, что сфера здравоохранения может отдавать больший приоритет устойчивости и этичному производству.

Примеры: Лекарство от боли для младенцев от Genexa; органическая уходовая косметика от Bronze Glory; лекарства против простуды от Genexa; детская смесь Pediatric Standard 1.2.

Продукты для сексуального здоровья в нейтральной упаковке

Тренд: Бренды в сфере мужского здоровья выпускают продукты для сексуального здоровья с ненавязчивой упаковкой и брендингом. Эти продукты помогают лечить такие заболевания, как эректильная дисфункция, сохраняя конфиденциальность пользователя.

Фото в тексте: leaf remedy

Примеры: Таблетки от эректильной дисфункции от Hims; жевательный мармелад CBD Gummies от leaf remedy; жевательный мармелад от Elm and Rye; подписка на лекарства от эректильной дисфункции BlueChew.

Средства для уборки с натуральными ингредиентами

Тренд: Производители чистящих средств замечают, что wellness-индустрия растет, и интегрируют ее элементы в свои продукты с целью привлечь новую аудиторию. Эти бренды стремятся сделать уборку более безопасной и приятной для клиентов, добавляя в нее такие популярные ритуалы, как ароматерапия и уход за кожей.

Примеры: Наборы для уборки с эфирными маслами от Saje Wellness; кухонные полотенца Aunt Genie; цитрусовые смеси для уборки LUUM; продукты для уборки с ароматом лаванды от Safely Household & Personal Care; пылесос Prolux CTX.

Бюстгальтеры с пользой для здоровья

Тренд: Бренды пытаются сделать нижнее белье более удобным и полезным для здоровья. В результате появляется все больше бюстгальтеров, которые улучшают осанку и кровообращение, а также выявляют рак.

Примеры: Бюстгальтеры для обнаружения рака от Love & Nudes; технология Brabot от Nike; бюстгальтеры для корректировки осанки от Kinflyte; умный бюстгальтер от Kemisola Bolarinwa.

Слуховые аппараты с функциями для снятия стресса

Тренд: MedTech-компании оснащают слуховые аппараты функциями для психического и физического здоровья, которые помогают снизить стресс, уменьшить шум в ушах и предотвратить потерю слуха. Так слуховые аппараты превращаются в многофункциональные медицинские устройства, привлекая в эту область больше клиентов.

Примеры: Слуховые аппараты от Widex, HueHearing, Signia, Bernafon и Olive Max.

Технологии от головной боли

Тренд: В wellness-индустрии возобновился интерес к поиску новых способов облегчить головные боли — на этот раз с помощью не обезболивающих, а технологий.

Фото в тексте: Stack Pillow

Примеры: Подушка Stack Pillow; массажер для головы от Hebaodan; маска для глаз Therabody SmartGoggles.

Фитнес с ИИ

Тренд: Все больше людей занимаются спортом дома, и потому бренды выпускают приложения и фитнес-системы на базе умных технологий. Эти системы оценивают различные показатели, в том числе состояние здоровья пользователя, и предлагают персонализированные тренировки, которые адаптированы под его потребности, форму и цели.

Читайте по теме:

Что умеют AI-тренеры и почему профессия станет еще популярнее

Создание новых лекарств, исследование старения и анализ снимков: какие задачи в медицине уже выполняет ИИ

Примеры: Фитнес-зеркало HIDONG ProHa; приложение Kemtai; фитнес-платформа Tempo Fit; инструмент для оценки физического состояния Spry.

Натуральные энергетические напитки

Тренд: Бренды продуктов питания и напитков предлагают органические энергетические напитки. В них ингредиенты, которые обычно считаются вредными, заменены на более здоровую альтернативу. Это натуральный источник кофеина для потребителей, которые заботятся о своем здоровье.

Примеры: Энергетические напитки Machu Picchu Energy, Ellianos Coffee, Rambler Yaupon Energy и GURU Organic Energy; газированная вода Sparkling Pick-Me-Up.

Доступные лекарства

Тренд: Компании в сфере здравоохранения все чаще адаптируют упаковки медицинских препаратов под потребности потребителей с ограниченными возможностями, такими как нарушения зрения и проблемы с подвижностью. На таких упаковках используется шрифт Брайля, и их удобнее открывать.

Примеры: Диспенсер для таблеток TremorSafe; онлайн-аптека Accessible Pharmacy Services; крышки для препаратов от боли Advil; «говорящие» инструкции по применению от Hy-Vee.

Ароматизированные средства для уборки в ванной

Тренд: С такими продуктами, как умные зеркала с функцией обеззараживания и ароматизированные подвески для унитаза, поддерживать чистоту в ванной комнате приятнее и удобнее.

Примеры: Экологичные наборы для чистки туалетов от Blueland; насадка для душа H201 SHIFT; ароматизированные капли для унитаза Poop Drops от Dedcool; ароматизированные средства для уборки Bloo Brilliant Gel.

Источник.

Фото на обложке: Kenishirotie / Shutterstock