Главные тренды 2024 года от Trend Hunter: технологии

Аналитики из Trend Hunter традиционно выпустили масштабный обзор самых значимых трендов на предстоящий год. В этом материале разбираем 10 тенденций в сфере технологий — ожидаемо, во многих из них прослеживается влияние ИИ.

Обслуживание клиентов с помощью ИИ

Тренд: Компании внедряют искусственный интеллект в службы поддержки. Чат-боты обладают полными знаниями по любому набору данных, на котором они обучены, и могут мгновенно отвечать на любые вопросы, общаясь с любым количеством клиентов одновременно. Это экономит деньги бизнеса и время потребителя.

Примеры: Чат-бот BILLIE от IKEA; платформа для автоматизации обслуживания клиентов Zowie; цифровой ассистент для финтеха от LAQO; Watson Assistant для создания чат-ботов от IBM.

Платформы для изучения языков с ИИ

Тренд: Стартапы запускают платформы для изучения языков на базе генеративного ИИ. Такие платформы предоставляют более подробную обратную связь и упорядоченные занятия, а также стоят дешевле для потребителей.

Примеры: Новый уровень подписки Duolingo Max с генеративным ИИ; платформа для изучения языков на базе ИИ Kendasi; приложения Praktika.AI и TalkPal.

Умные холодильники с имитацией солнечного света

Тренд: Бренды бытовой техники предлагают умные холодильники со светодиодными лампами в контейнерах для продуктов, имитирующими солнечный цикл. Это продлевает срок хранения фруктов и овощей и позволяет сохранить в них как можно больше витаминов. Технология экономит деньги и время потребителей.

Примеры: Технология HarvestFresh от Beko; технология Vitamin Fresh от Dawlance; технология NatureLight от Defy; холодильники Fresh-O-Logy и NutriLock от Singer Bangladesh.

Голосовые помощники в автомобилях

Тренд: Голосовые помощники для автомобилей набирают популярность, поскольку система Hands Free становится все более полезной. Автомобильные бренды либо используют существующие голосовые технологии, либо создают собственные. Такие помощники помогают водителям выполнять различные задачи — от навигации до развлечений.

Примеры: Технология с голосовым управлением Tourguide от Mercedes; поддержка ассистента Alexa от Amazon в автомобилях Ford, Jaguar и Land Rover.

Отказ от традиционных ОС

Тренд: Производители компьютеров используют операционные системы с открытым исходным кодом, чтобы создать более индивидуальный опыт для потребителей и разнообразить рынок ОС. Такие системы предлагают различные преимущества — от оптимизации процессов и интерфейсов до персонализации.

Примеры: HP Dev One на базе Linux; первый ноутбук для программистов ROMA от XCalibyte; ноутбук для работы с технологиями глубокого обучения Tensorbook от Razer и Lambda; ноутбук-планшет FydeTab Duo на базе Linux.

Неигровые персонажи с ИИ

Тренд: Разработчики игр используют генеративный искусственный интеллект, чтобы сделать игры более захватывающими и менее предсказуемыми. С неигровыми персонажами (NPC) на базе ИИ можно вести более реалистичные разговоры и выстраивать связи.

Примеры: NPC на базе ИИ от Replica Studios для Unreal Engine; NPCx — создатель реалистичных NPC с помощью генеративного ИИ; NPC с генеративным ИИ от NetEase; сервис Avatar Cloud Engine от NVIDIA, позволяющий игрокам общаться с NPC.

Физические пространства для геймеров

Тренд: Киберспортивные команды и организации начали открывать по всему миру студии, где игроки могут оттачивать навыки, участвовать в живых мероприятиях, заниматься оздоровительными практиками и создавать контент. Такие пространства также посещают авторы контента и профессиональные киберспортсмены. Они помогают объединять инфлюенсеров, желающих сотрудничать.

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Примеры: Пространства латиноамериканской киберспортивной организации Leviatán; учебные центры Alienware; киберспортивный комплекс TropiCaos в Бразилии; новое пространство от T-Wolves Gaming и Wisdom Gaming; новая студия для создателей игрового контента от Дэнни Лопеса из Tundra Esports.

Устройства с возможностью апгрейда

Тренд: Компании выпускают технологические продукты (ноутбуки, смартфоны и игровые устройства), которые пользователи могут самостоятельно улучшить и починить. Это позволяет брендам продавать тем, кто хочет обновлений, отдельные компоненты по более низким ценам, а не совершенно новые устройства, снижая производственные затраты и потребительские расходы.

Примеры: Компактный ПК MInisforum EliteMini HX90 с заменяемой оперативной памятью и хранилищем; модульный ноутбук второго поколения Framework Laptop; компактный Minisforum NAB6 с процессором Intel 12-го поколения и заменяемыми деталями; ноутбуки Framework Laptop с возможностью замены графического процессора.

Вычислительное оборудование для ИИ

Тренд: Бренды выпускают оборудование с характеристиками, позволяющими выполнять рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. Эти вычислительные чипы помогают максимально быстро и эффективно создавать, размещать и обучать модели ИИ.

Примеры: Чип MI300x от AMD с поддержкой рабочих нагрузок ИИ; чип Artificial Intelligence Unit от IBM; чипы Falcon Shores от Intel; вычислительный чип NeuRRAM, позволяющий работать с ИИ прямо на устройствах.

Подключенные автомобили

Тренд: Автопроизводители внедряют и стандартизируют подключенные технологии, такие как сервисы «ощущения дороги» (road-sensing services), сети внутри автомобилей (in-vehicle network connections) и связь между несколькими транспортными средствами (multi-vehicle communications) . Это позволяет машинам определять находящихся рядом водителей и предлагать услуги GPS в реальном времени операторам экстренных служб.

Примеры: Электрокар Holograktor с AR-дисплеем и системой дистанционного управления; гибридная мобильная частная сеть 5G от Porsche и Vodafone; подключенные сервисы OnStar от GM как стандарт для автопроизводителей; технология Audi C-V2X.

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Фото на обложке: TierneyMJ / Shutterstock

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