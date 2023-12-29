Топ-3 тренда, которым должно соответствовать резюме в 2024 году

Новое время трансформирует технологии, рабочую среду и предпочтения работодателей. Меняется и искусство представления себя. Понимать новые тренды и использовать их по максимуму полезно всем — и опытным профессионалам, и тем, кто недавно вышел на рынок труда.

Делайте акцент на мягких навыках

Хотя работодатели, похоже, стремятся инвестировать в повышение квалификации и переподготовку кадров, чтобы восполнить пробелы в технических навыках, они обратят внимание на кандидатов, которые смогут привнести в работу правильное сочетание мягких навыков.

Гораздо проще провести мастер-класс по новой компьютерной программе, чем научить человека быть более чутким.

Мягкие навыки, в том числе эмоциональный интеллект, адаптивность, эффективная коммуникация и разрешение конфликтов, необходимы профессионалам всех уровней, чтобы строить позитивные отношения на рабочем месте, создавать атмосферу сотрудничества и адаптироваться к меняющимся требованиям современного рабочего места.

Может показаться, что продемонстрировать коммуникативные навыки проще во время собеседования, но есть способы отразить их и в резюме.

Прежде всего, изучите интересующие вас вакансии, чтобы определить, какие мягкие навыки следует подчеркнуть.

Затем укажите их в разделе резюме, посвященном навыкам, и продемонстрируйте, как применяли их, в разделе «Профессиональный опыт».

Помните золотое правило: «не только рассказывать, но и показывать»: если в резюме не будет примера, вы не докажете читателю, что действительно обладаете определенным навыком.

Используйте раздел «Профессиональный опыт», чтобы показать, как вы использовали мягкие навыки, чтобы достичь позитивных изменений.

Концентрируйтесь на результатах

Один из лучших способов выделиться из толпы — продемонстрировать, какие результаты принесли ваши достижения и вклад. Эти детали создают необходимый контекст, чтобы потенциальный работодатель оценил ваши навыки и ту ценность, которую вы могли бы привнести в его организацию.

Упростите задачу работодателю: сделайте так, чтобы ему было легко сопоставить ваши навыки и результаты, которые они приносят.

Доказательства можно представить в виде конкретных примеров, цифр или тематических исследований. Везде, где это возможно, количественно оценивайте свои достижения с помощью цифр и показателей, чтобы показать ценность, которую вы создали для своих прошлых работодателей.

Например, «Успешно реализовал сложный проект по разработке ПО на три недели раньше запланированного срока, соблюдены все этапы проекта и достигнута экономия затрат на 15% за счет оптимизации распределения ресурсов и заключения выгодных контрактов с поставщиками. В результате удалось повысить удовлетворенность клиентов на 20% по сравнению с предыдущими проектами».

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Семь вещей, которые не стоит указывать в резюме

Это звучит намного убедительнее, чем «Успешно выполненил сложный проект по разработке ПО с опережением графика и в рамках бюджета».

Даже если вы не можете представить цифры, попробуйте описать, что удалось сделать лучше, быстрее и дешевле. Спросите себя: «Какую выгоду принесли мои действия?». Попытайтесь продемонстрировать положительный эффект.

Оптимизируйте резюме для ИИ

Не секрет, что такие технологии, как ИИ и машинное обучение влияют на все аспекты делового мира, включая то, как работодатели находят, отбирают таланты и управляют ими.

Фактически, одно исследование показало, что 83% американских компаний уже используют ту или иную форму искусственного интеллекта в сфере HR, включая подбор персонала, в то время как в другом говорилось, что 65% рекрутеров применяют технологию для привлечения кадров.

Соискатели поступают аналогичным образом: согласно опросу 2023 года, почти каждый второй хотя бы частично использует чат-ботов вроде ChatGPT, чтобы писать отклики на вакансии. Хотя эти инструменты обладают многими преимуществами, они не лишены своих рисков.

Чат-боты могут галлюцинировать, и, если не отредактировать результат, он будет казаться неискренним или слишком искусственным. Самое главное, что они не всегда следуют лучшим практикам составления резюме.

Можно ожидать, что в наступающем году все больше соискателей обратятся к новым продуктам, которые сочетают мощь искусственного интеллекта с экспертными знаниями, а не будут полагаться только на ChatGPT. Кроме того, для соискателей работы будет как никогда важно оптимизировать свои резюме для систем отслеживания кандидатов (applicant tracking systems, ATS) и других инструментов на базе ИИ.

Вот что для этого требуется:

адаптировать резюме к конкретным ключевым словам из описания вакансии;

выбрать простой макет с логичным форматированием, четкой иерархией информации и большим количеством пробелов;

отказаться от использования изображений, необычных шрифтов или пользовательских маркеров;

тщательно проверить резюме на предмет опечаток или грамматических ошибок, которые могут сбить с толку систему;

сохранить документ в стандартном формате Word (.docx).

Независимо от того, решите ли вы применить эти тенденции к поиску работы в новом году, убедитесь, что ваше резюме не только соответствует современным рекомендациям по составлению резюме, но и отвечает трем требованиям:

содержит точное описание ваших навыков, опыта работы и образования; подчеркивает, что ваша квалификация наиболее всего подходит для данной должности; отражает вашу индивидуальность и стиль работы.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney