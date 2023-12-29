Топ-3 тренда, которым должно соответствовать резюме в 2024 году

Новое время трансформирует технологии, рабочую среду и предпочтения работодателей. Меняется и искусство представления себя. Понимать новые тренды и использовать их по максимуму полезно всем — и опытным профессионалам, и тем, кто недавно вышел на рынок труда.
Делайте акцент на мягких навыках
Хотя работодатели, похоже, стремятся инвестировать в повышение квалификации и переподготовку кадров, чтобы восполнить пробелы в технических навыках, они обратят внимание на кандидатов, которые смогут привнести в работу правильное сочетание мягких навыков.
Гораздо проще провести мастер-класс по новой компьютерной программе, чем научить человека быть более чутким.
Мягкие навыки, в том числе эмоциональный интеллект, адаптивность, эффективная коммуникация и разрешение конфликтов, необходимы профессионалам всех уровней, чтобы строить позитивные отношения на рабочем месте, создавать атмосферу сотрудничества и адаптироваться к меняющимся требованиям современного рабочего места.
Может показаться, что продемонстрировать коммуникативные навыки проще во время собеседования, но есть способы отразить их и в резюме.
- Прежде всего, изучите интересующие вас вакансии, чтобы определить, какие мягкие навыки следует подчеркнуть.
- Затем укажите их в разделе резюме, посвященном навыкам, и продемонстрируйте, как применяли их, в разделе «Профессиональный опыт».
- Помните золотое правило: «не только рассказывать, но и показывать»: если в резюме не будет примера, вы не докажете читателю, что действительно обладаете определенным навыком.
- Используйте раздел «Профессиональный опыт», чтобы показать, как вы использовали мягкие навыки, чтобы достичь позитивных изменений.
Концентрируйтесь на результатах
Один из лучших способов выделиться из толпы — продемонстрировать, какие результаты принесли ваши достижения и вклад. Эти детали создают необходимый контекст, чтобы потенциальный работодатель оценил ваши навыки и ту ценность, которую вы могли бы привнести в его организацию.
Упростите задачу работодателю: сделайте так, чтобы ему было легко сопоставить ваши навыки и результаты, которые они приносят.
Доказательства можно представить в виде конкретных примеров, цифр или тематических исследований. Везде, где это возможно, количественно оценивайте свои достижения с помощью цифр и показателей, чтобы показать ценность, которую вы создали для своих прошлых работодателей.
Например, «Успешно реализовал сложный проект по разработке ПО на три недели раньше запланированного срока, соблюдены все этапы проекта и достигнута экономия затрат на 15% за счет оптимизации распределения ресурсов и заключения выгодных контрактов с поставщиками. В результате удалось повысить удовлетворенность клиентов на 20% по сравнению с предыдущими проектами».
Читайте по теме:
Добавьте в резюме цифры: это на 40% повысит шансы попасть на собеседование
Семь вещей, которые не стоит указывать в резюме
Это звучит намного убедительнее, чем «Успешно выполненил сложный проект по разработке ПО с опережением графика и в рамках бюджета».
Даже если вы не можете представить цифры, попробуйте описать, что удалось сделать лучше, быстрее и дешевле. Спросите себя: «Какую выгоду принесли мои действия?». Попытайтесь продемонстрировать положительный эффект.
Оптимизируйте резюме для ИИ
Не секрет, что такие технологии, как ИИ и машинное обучение влияют на все аспекты делового мира, включая то, как работодатели находят, отбирают таланты и управляют ими.
Фактически, одно исследование показало, что 83% американских компаний уже используют ту или иную форму искусственного интеллекта в сфере HR, включая подбор персонала, в то время как в другом говорилось, что 65% рекрутеров применяют технологию для привлечения кадров.
Соискатели поступают аналогичным образом: согласно опросу 2023 года, почти каждый второй хотя бы частично использует чат-ботов вроде ChatGPT, чтобы писать отклики на вакансии. Хотя эти инструменты обладают многими преимуществами, они не лишены своих рисков.
Чат-боты могут галлюцинировать, и, если не отредактировать результат, он будет казаться неискренним или слишком искусственным. Самое главное, что они не всегда следуют лучшим практикам составления резюме.
Можно ожидать, что в наступающем году все больше соискателей обратятся к новым продуктам, которые сочетают мощь искусственного интеллекта с экспертными знаниями, а не будут полагаться только на ChatGPT. Кроме того, для соискателей работы будет как никогда важно оптимизировать свои резюме для систем отслеживания кандидатов (applicant tracking systems, ATS) и других инструментов на базе ИИ.
Вот что для этого требуется:
- адаптировать резюме к конкретным ключевым словам из описания вакансии;
- выбрать простой макет с логичным форматированием, четкой иерархией информации и большим количеством пробелов;
- отказаться от использования изображений, необычных шрифтов или пользовательских маркеров;
- тщательно проверить резюме на предмет опечаток или грамматических ошибок, которые могут сбить с толку систему;
- сохранить документ в стандартном формате Word (.docx).
Независимо от того, решите ли вы применить эти тенденции к поиску работы в новом году, убедитесь, что ваше резюме не только соответствует современным рекомендациям по составлению резюме, но и отвечает трем требованиям:
- содержит точное описание ваших навыков, опыта работы и образования;
- подчеркивает, что ваша квалификация наиболее всего подходит для данной должности;
- отражает вашу индивидуальность и стиль работы.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Smart Engines запатентовала в США ИИ-технологию, которая умеет различать скрытые пространства
- 2 Микровоздействия и эмпатия: что ждет мобильную разработку в 2024 году
- 3 Samsung выпустит умный холодильник с функциями искусственного интеллекта
- 4 Cервис по распознаванию изображений AI or Not отделили от NFT-стартапа Optic в независимую компанию
- 5 Цифровые клоны: новое слово в клиентском сервисе
ВОЗМОЖНОСТИ
29 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023