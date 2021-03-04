Три ошибки в подкастинге, которые мешают удерживать внимание аудитории

Рынок подкастов стремительно развивается и удерживать внимание аудитории в условиях возрастающей конкуренции становится все сложнее. В каждой отрасли есть ряд неписаных правил, которыми она руководствуется и некоторые новички пренебрегают ими, что в итоге приводит к оттоку подписчиков. Анангша Аламмян, блогер и писатель, делится своими наблюдениями о том, чего не стоит делать в подкастинге.

1. Не заставляйте слушателей ждать

Однажды мое внимание привлекла популярный блогер с большой аудиторией. Однако когда я решила послушать ее подкаст, я не выдержала и 20 минут. Главным отталкивающим фактором для меня было то, как долго она заставляла ждать слушателя, прежде чем представить какую-либо ценную информацию. В длинных вступлениях присутствовало много неуместного самоуничижительного юмора.

Так я осознала самый важный урок, который применим к любой области создания контента: не заставляйте свою аудиторию ждать.

Решение. Вступление — ваш самый ценный актив. Не тратьте время на объяснение того, почему этот контент подходит пользователям. Вместо этого задайте им вопрос вначале и дайте понять, что в течение выпуска они получат на него ответ.

2. Уважайте свою постоянную аудиторию

Я осознала, насколько это необходимо, когда слушала подкаст одного автора. У него более миллиона подписчиков на разных платформах, и его подкаст полон ценных идей для писателей.

Проблема в том, что после прослушивания нескольких выпусков, я уже знала, что он собирается сказать дальше. Повторение старых историй, которые уже знают подписчики, или объяснение процесса, упомянутого в предыдущем эпизоде, не сможет удерживать внимание слушателей.

Решение. Цените время аудитории. Иногда для создания нового контента приходится повторяться, но старайтесь, чтобы даже после прослушивания нескольких эпизодов пользователи продолжали узнавать что-то новое.

Лучшей упомянуть, что вы говорили об этом в предыдущем выпуске, добавить на него ссылку, резюмировать основную информацию в одном предложении и двигаться дальше.

3. Не стоит тянуть время

Иногда хочется сделать подкаст длиннее за счет филлеров (нерелевантная информация). Но нужно ли это делать?

Хотя истории добавляют индивидуальности и делают вас ближе к слушателям, лучше говорить о важных вещах, а не о том, как вы ходили в ресторан, разговаривали с кассиром в течение 10 минут, наслаждались салатом Капрезе с соусом песто и, наконец, задумались о том, как ежедневный отдых от ребенка в течении часа может быть полезен для психического здоровья. Меньше историй, больше сути.

Решение. Показывайте читателям свои мысли, а не мыслительный процесс. Если удаление всех смысловых наполнителей уменьшает длину вашей статьи, видео или подкаста, пусть будет так. Пусть каждая строчка несет в себе ценность — так вы сохраните внимание аудитории. А когда вы погрузитесь в бессвязный поток сознания, вы рискуете ее потерять.

Чтобы быстро нарастить количество подписчиков, привлекайте их внимание и удерживайте его на протяжении всего выпуска.

Не стоит во вступлении перечислять причины, по которым слушатели должны потреблять ваш контент. Вместо этого задайте им вопросы и заставьте их прийти к тем же выводам самостоятельно.

Уважайте подписчиков и не повторяйтесь. Вместо этого резюмируйте в нескольких строках основную информацию и добавьте ссылку на соответствующий выпуск.

Наконец, не стоит искусственно раздувать хронометраж. Лучше создать короткий, но сильный подкаст, чем длинный, но который не имеет никакой ценности.

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