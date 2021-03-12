Три слагаемых эффективной адаптации сотрудников

Первые рабочие дни в компании определяют, насколько удачно сложатся отношения между новым сотрудником и работодателем. Эффективный онбординг повышает удовлетворенность работой и лояльность, стимулирует производительность труда, сокращает текучесть кадров и стресс персонала. Рассказываем, что включать в обучение сотрудников (в том числе удаленных), чтобы добиться максимального результата.

Консалтинговая компания Gallup приводит интересную статистику:

Всего 12% сотрудников считают, что их организация отлично справляется с адаптацией.

И только 29% новых работников говорят, что были полностью готовы и получили поддержку, чтобы преуспеть на новой должности.

Поговорим о составляющих эффективного онбординга.

Знакомство с корпоративной культурой

По данным TalentLMS, платформы обучения сотрудников, только 39% американских сотрудников во время обучения узнают что-то о корпоративной культуре. Это означает, что большинство компаний нанимают новых сотрудников, не информируя, каким должно быть их поведение и какие установки и убеждения должны на него влиять. Более того, упускается возможность культивировать в персонале чувство признательности и прививать им важнейшие аспекты организации — ее цель и ценности.

Демонстрируйте культуру компании с помощью примеров из ее истории.

Позвольте новым сотрудникам познакомиться с ней через наблюдение или практическое обучение. Например, Salesforce вовлекает новых сотрудников в волонтерские проекты, поскольку благотворительность является основой культуры компании.

Изучение клиентов компании

Любой сотрудник должен иметь базовое понимание аудитории компании — не только потому, что каждый из них влияет на клиентский опыт, но и потому, что это поможет понять, на кого они в конечном итоге работают, может придать их работе больше смысла и повысить их мотивацию.

Например, в Hootsuite каждый новый сотрудник, независимо от должности, изучает через личность клиента, его потребности, а также как Hootsuite решает их проблемы. Аналогичное обучение проходят и сотрудники поддержки Airbnb.

Построение связей

И, наконец, онбординг должен формировать связь новых сотрудников с брендом и коллегами. Расскажите, что означает ваш бренд и как хотели бы позиционировать его на рынке. Поделитесь отличительными чертами, которые отличают ваш бренд от конкурентов, и покажите им, как интерпретировать и поддерживать качества бренда в повседневной работе. Каждая точка соприкосновения с внешним миром имеет значение, поэтому создание бренда — это ответственность каждого.

Кроме того, облегчите связи между сотрудниками. Для этого можно использовать разные приемы:

назначить наставника,

сформировать группу из тех, кто пришел в компанию в одно время,

создать каталог сотрудников, который позволит познакомиться людям с похожим опытом или увлечениями,

представить новичков лидерам ресурсных групп, которые могут их заинтересовать.

Но имейте в виду, что задача — не просто быстро и легко завязать отношения, но и убедиться, что они сохранятся после первых нескольких недель работы. Таким образом, создайте инструменты для регулярной проверки, по крайней мере, в течение первого года.

Онбординг сотрудников, работающих из дома

В дистанционном режиме проводить обучение персонала и поддерживать мотивацию особенно трудно. И чтобы они почувствовали себя частью команды, может потребоваться год или даже больше. Поэтому стоит разработать длительную программу онбординга.

Кроме того, поймите, что мало кому понравятся длительные сеансы адаптации через Zoom. Поэтому подумайте о том, чтобы дозировать контент и делиться опытом в течение нескольких дней или даже недель. И, наконец, убедитесь, что к первому рабочему дню у сотрудников будут все необходимые им инструменты и технологии.

Помните, что у вас будет только один шанс, чтобы произвести первое впечатление.

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