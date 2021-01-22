Три привычки, которые помогут добиться успеха в карьере и личной жизни

Ежедневные привычки определяют траекторию нашей жизни. Если кажется, что даже максимум усилий не приносит результата, попробуйте изменить свою ежедневную рутину. Вот несколько эффективных и продуктивных привычек, которые помогут в этом.

Саморазвитие — залог стабильной карьеры

Аристотель однажды сказал: «Внутри каждого человека есть потенциал, который он стремится реализовать, так же, как желудь стремится стать дубом». Ваша способность совершенствоваться еще не достигла своего пика.

Вы можете предложить миру больше, чем вы думаете. «Цель обучения — рост, и наш разум, в отличие от тела, может продолжать расти на протяжении всей жизни», — утверждает Мортимер Адлер.

Быстро меняющийся мир перевернул рынок труда с ног на голову. Чтобы идти в ногу со временем, одних профессиональных навыков недостаточно.

Миллионы людей переосмысливают свое место и то, что они могут предложить работодателям, чтобы сохранить свое место.

В наше время в любой момент можно переобучиться, улучшить и расширить свои знания. Если вы цените свои достижения, необходимо серьезно относиться и к развитию своих навыков.

«Лучшим мерилом нашего прогресса являются не другие люди, а мы сами. Стал ли я лучше, чем был вчера? Это самый важный вопрос, который стоит себе задавать. Если каждый вечер вы ложитесь спать улучшенной версией себя — вы уже достигли успеха», — пишет Крис Матакас.

Меняющийся рынок труда нуждается в людях, готовых к постоянному развитию. Подумайте о приобретении новых или развитии имеющихся навыков. Это кратчайший путь к успеху в новом мире.

«Даже самым мудрым людям всегда есть куда расти», — говорит Джордж Сантаяна. Чему вы можете научиться, чтобы стать мудрее и умнее, чем были в прошлом году? Ваши уникальные навыки — это то, что вам нужно для успеха в этом году.

Распорядок дня преумножает доход

Невозможно добиться значительного прогресса в жизни без распорядка дня. Ежедневный график помогает эффективно расставлять приоритеты в своих желаниях и потребностях.

«От утренней рутины зависит то, насколько хорошим или плохим будет ваш день. Сделайте так, чтобы он прошел отлично», — говорит Тодд Стокер.

Ежедневный распорядок — это краеугольный камень. Он поможет вам осознанно начать и прожить день.

Он должен строиться исходя из ваших целей, неважно интеллектуальные они, эмоциональные, социальные или профессиональные. Он не только делает нас продуктивнее, но и поднимает настроение от чувства выполненного долга.

«Многие ставят перед собой амбициозные цели на будущее. Важно четко для себя определить, как выглядит ваш идеальный день. Тогда вы сможете, понять верно ли вы выбрали путь» — пишет Райан Холидей.

Чтобы день прошел продуктивно, необходимо каждый вечер расставлять приоритеты на последующий день.

Начните с самой важной задачи и работайте исходя из личного запаса энергии, выполняйте самую энергозатратную работу до полудня.

Четко обозначьте временные промежутки, чтобы сосредотачиваться на одной задаче.

Исключите отвлекающие факторы для погружения в процесс.

Делайте короткие перерывы для восстановления.

Границы между работой и жизнью помогают избежать стресса

Наш повседневный профессиональный опыт значительно изменился за последние 12 месяцев и, возможно, никогда не станет прежним. Работа и личная жизнь теперь идут рука об руку.

Резкий переход на удаленную работу и растущая зависимость от технологий означает, что вы часто не контролируете свое время. Необходимо научиться установливать четкие границы между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Все, за что стоит бороться (работа или семья), привносит дисбаланс в вашу жизнь. Карьера и жизнь протекают параллельно, поэтому стоит знать, как одинаково успешно развивать их.

«Вы не можете получить все, что хотите, но можете иметь то, что действительно важно для вас», — говорит Марисса Майер.

Определите важные для вас вещи и планируйте день вокруг них. Найдите свой ритм, выполняйте свои рабочие обязанности, но и не пренебрегайте полноценным отдыхом от них.

Брайан Дайсон, бывший вице-председатель и COO Coca-Cola сказал: «Представьте себе, что жизнь — это игра, в которой вы жонглируете пятью шарами в воздухе. Шары — это работа, семья, здоровье, друзья и личность. Скоро вы поймете, что работа — это резиновый мяч. Если вы уроните его, он вернется назад вам в руку. Но остальные четыре шара — семья, здоровье, друзья и личность — стеклянные. Если вы уроните один из них, он будет безвозвратно поцарапан, поврежден или даже разбит. Они уже никогда не станут прежними. Важно понять это и стремиться к балансу в своей жизни».

Не смешивайте карьеру и жизнь. Если вы работаете из дома, создайте среду, способствующую продуктивности, а когда вы закончите, полностью переключите внимание на отдых с близкими.

Привычки, которые помогут добиться успеха в жизни и карьере:

учиться и совершенствовать навыки,

создавать эффективный распорядок дня,

разграничивать работу и личную жизнь.

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