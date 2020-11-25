50 простых способов сделать жизнь лучше

Каждый хотел бы улучшить свою жизнь, но немногие знают, как это сделать. Оказывается, для этого не не нужны масштабные перемены — достаточно вырабатывать полезные привычки и совершать небольшие действия. Они помогут вам быть продуктивнее, чувствовать себя счастливее и в конечном счете повысят качество жизни.

Просыпаться на 30 минут раньше других

Полежать в постели лишние полчаса всегда приятно. Однако если вы будете вставать раньше, чем члены вашей семьи, у вас будет время, которое можно потратить на себя.

Диана Флетчер, лайфстайл-коуч и эксперт по снижению стресса, советует: «Используйте это время, чтобы тихо посидеть и представить, как вы хотели бы провести этот день, обдумать самые важные дела и расслабиться за чашечкой кофе или чая. Время, которое вы тратите на утреннюю концентрацию, поможет вам сберечь часы днем. Вы не потратите их на рутину, потому что уже расставили приоритеты и определили, какие результаты вам нужны».

Устраивать минутный перерыв на природе

Даже несколько минут на открытом воздухе улучшают нам настроение. Согласно исследованиям, если проводить на природе всего 20 минут в день, наш жизненный тонус повышается. Кандра Каннинг, основатель Live Bright Now, говорит, что полезен даже перерыв длиною в минуту.

«Попробуйте замедлить шаг, когда выходите из дома утром, или взгляните на небо во время обеденного перерыва, — советует она. — Доказано, что биохимические процессы мозга и тела получают от этого пользу. Это поможет вам расслабиться и обрести уверенность в себе».

Планировать следующий день с вечера

Гейл Карсон, лайфстайл-коуч и спикер из Олбани, штат Нью Йорк, советует всегда продумывать день заранее: «Поэтому, когда вы зайдете в офис и вас спросят, есть ли у вас минута, вы сможете дать ответ». Не помешает также составить список дел — этот лайфхак помогает улучшить качество сна.

Встречаться с друзьями хотя бы раз в неделю

И чем чаще — тем лучше. В 2017 году исследователи из Гарварда доказали, что отношения помогают нам быть счастливее в течение всей жизни. Это значит, что разумно инвестировать время в дружбу.

Раффи Билек, психотерапевт и руководитель Baltimore Therapy Center, рассказывает: «Изоляция приводит к неудовлетворенности. Не обязательно проводить все время на вечеринках. Даже один-два близких друга помогут вам чувствовать причастность и полноту жизни».

Поддерживать связи с теми, с кем давно не виделись

Нет сомнений, что общение с родными и близкими важно. Однако ученые доказали: «слабые связи», то есть те, кого мы считаем просто знакомыми, оказываются полезнее всего для развития новых контактов, улучшения карьерных перспектив и знакомств с новыми людьми.

Каждую неделю старайтесь встретиться с кем-то, кого давно не видели. Вы почувствуете, что сеть ваших личных и профессиональных знакомств растет.

Проводить время с семьей

Арман Садеги, бизнес-тренер и основатель Titanium Success, рассказывает: «Семья — это вопрос приоритета. Для большинства из нас это самое важное. Тем не менее, зачастую мы не планируем достаточно времени на общение с близкими, и его вечно не хватает. Внесите в расписание время для семьи, например, свидание с супругом или вечер с детьми».

Планировать групповые звонки подряд

Вместо того чтобы распределять конференц-звонки в течение дня, запланируйте их один за другим. «Один телефонный звонок занимает столько же времени, сколько и пять. Они превращаются в поток», — говорит Карсон. Кроме того, такой график поможет вам укладываться в запланированное время.

Выполнять творческую работу по утрам

Хотя встать с постели и сразу приступить к работе непросто, утро лучше всего подходит для творчества.

Дебра Аткинсон, тренер по продуктивности, фитнесу и здоровому образу жизни в Flipping Fifty, рассказывает: «В утренние часы кортизол действует как энергетический гормон, а концентрация и сосредоточенность лучше, чем в любое другое время дня». Используйте биологию в своих интересах и оставьте более приземленные задачи на более позднее время.

Говорить диафрагмой

Мы можем этого не осознавать, но эта мельчайшая деталь может действительно помочь вам улучшить жизнь.

Дэвид Беннетт, сертифицированный консультант и эксперт по отношениям из The Popular Man, объясняет: «Когда вы говорите диафрагмой, вы автоматически начинаете звучать авторитетнее, а ваш голос становится глубже и ровнее. Большинство людей были бы удивлены, насколько положительно это небольшое изменение повлияет на их карьеру и успех в обществе».

Создать свое идеальное расписание

Если вы постоянно спешите сделать все за один день, не стоит отчаиваться. Придумайте план своего идеального дня.

Эрик Бейлс из Bales Dynamic Coaching советует включить в это расписание все параметры, необходимые для того, чтобы день прошел «успешно». Как только вы сделаете это, беспорядок начнет исчезать.

Использовать все дни отпуска

Маура Томас, спикер и автор книги «Секреты личной продуктивности», рассказывает: «Отдых от работы действительно помогает вам стать продуктивнее. Отпуск заряжает вас энтузиазмом и творческой энергией. Если вы не используете время отпуска или никогда не отдыхаете от работы в свободное время, ваша производительность упадет, и вы будете менее счастливы. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете стресс на работе, спросите себя, сколько времени прошло с тех пор, как вы отдыхали от работы. Держу пари, что вы увидите связь».

Посещать музеи при любой возможности

На самом деле у этого много плюсов. Поскольку это новое занятие, оно может повысить способность вашего мозга усваивать новую информацию. Согласно исследованиям, посещение музеев помогает нам восстанавливаться, улучшает самочувствие и снижает уровень стресса.

Менять обстановку

Если вы всегда работаете за одним столом, попробуйте пересесть за новый. Устали от привычного места для отдыха? Найдите новое. Все просто. Саудия Твайн, брачный и семейный психотерапевт FreshStart Counseling Group, отмечает: «Наше окружение может вызвать у нас депрессивные мысли и чувства, заставляя нас верить, что жизнь никогда не станет лучше».

Избавляться от отвлекающих факторов

Задумайтесь, как много времени вы тратите на то, чтобы реагировать на звонки, сообщения или посты в социальных сетях. Если вы чувствуете, что день пролетел незаметно, а вы не добились прогресса в своих планах, возможно, вы слишком много отвлекались.

Если вы постоянно уделяете внимание посторонним вещам, со временем вы привыкнете к этому и вам будет скучно в спокойное время. Каждый день устраивайте себе отдых от телефонов, коллег или членов семьи, чтобы сконцентрироваться на самых важных задачах.

Больше улыбаться

Дарлин Корбетт, спикер, лицензированный терапевт и коуч, объясняет: «Таким образом, проецируется позитивный и открытый подход. Улыбка часто приносит нам успех как в личном, так и в профессиональном плане. Я предлагаю своим клиентам практиковать это ежедневно, пока это не войдет в привычку. И они сообщают, что на самом деле чувствуют себя лучше, когда чаще улыбаются».

Написать список того, о чем вы когда-либо мечтали и уже получили

Чувствуете, что хотите от жизни большего? Для большинства людей это нормально. Но гораздо полезнее переключить свое мышление и подумать о том, что у вас уже есть.

Дженни Вила, коуч по карьере и личностному росту, советует: «Напишите список всех вещей, которые у вас есть сейчас, и которых вы когда-то мечтали. Например, найти парня или девушку, выйти замуж, окончить колледж, получить работу, купить дом, завести детей или посетить определенный город». Со временем вы почувствуете удовлетворение, размышляя, как далеко продвинулись.

Разбивать большие проекты на небольшие подзадачи

Нам часто приходится прилагать дополнительные усилия, работая над трудной или монотонной задачей, и в результате мы чувствуем себя разочарованными.

Попробуйте разбивать их на более простые подзадачи. Если вы работаете над отчетом или пытаетесь осмыслить прочитанное, делайте 5-минутные перерывы каждые 15 минут.

Работать волонтером

Это не только способ привлечь внимание к своему резюме. Ученые считают, что волонтерство может изменить нашу ментальность и даже уменьшить тревогу и депрессию.

Представлять себя таким, каким хочется выглядеть со стороны

Чем больше мы верим в свой идеальный образ, тем больше вероятность, что окружающие будут так же воспринимать нас.

Согласно теории привязанности, каждый из нас развивает ментальную схему, которая влияет на то, как мы и окружающие воспринимают нас, а также на то, как мы воспринимаем, оцениваем и реагируем на других. Позитивнее оценивайте себя, и вы заметите, что так начали делать и другие.

Заниматься чем-нибудь утром до того, как взять в руки телефон

Неважно, что это — проверка электронной почты, социальных сетей или чтение новостей. Предприниматель Дэйв Кантин говорит, что как только вы берете телефон в руки, вы включаетесь в бешеную гонку.

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Если ваше утро начинается с этого, вы будете весь день искать время, чтобы сконцентрироваться. Успокаивающий утренний ритуал поможет остановить этот эффект снежного кома, успокоиться и настроиться на продуктивный день.

Не выполнять много дел одновременно

Мы перегружены повседневными делами, и иногда нам кажется проще выполнять их одновременно.

Лиза Сэнсом, тренер по позитивной психологии и консультант LVS Consulting, советует: «Где бы вы ни были, оставайтесь на месте. Не говорите по телефону во время собрания. Если вы проверяете электронную почту, то сосредоточьтесь на этом. Если вы находитесь на светском мероприятии, будьте на светском мероприятии. Ваш мозг настроен на то, чтобы уделять сознательное внимание одной вещи за раз— так что делайте это».

Создать папку для важных бумаг

Загроможденный стол может серьезно повредить производительности и помешать сосредоточиться. Большую часть беспорядка составляют записи, которые понадобятся вам в будущем, поэтому их нельзя просто выбросить. Заведите папку для важных бумаг, которая поможет расчистить стол. Этот же подход работает и для электронной почты.

Начинать с самого трудного

Психотерапевт Эрин Тьерно отмечает, что страх несовершенства парализует нас, и мысль о том, что мы не соответствуем своим личным стандартам, может подорвать нашу продуктивность.

Представьте себе наихудший результат и какие у этого будут последствия. Этот мысленный эксперимент позволяет чувствовать себя свободнее и не бояться осуждения.

Находить в каждой проблеме хорошее

Начните с задачи, над которой вы сейчас работаете, и попробуйте найти ее положительную черту.

Положительные эмоции расширяют нашу готовность к возможностям и помогают выработать новые навыки, которые могут пригодиться в будущем.

Ценить настоящее

Мы часто с нетерпением смотрим в будущее. Но постоянная погоня приводит к разочарованию.

Постарайтесь довольствоваться тем человеком, которым вы являетесь, и той жизнью, которая у вас есть сейчас. Многие люди проводят жизнь в вечной погоне за счастьем — заработать еще больше, выйти замуж, родить детей, развестись, выйти на пенсию и так далее. Однако если жить будущим и не радоваться настоящему, можно никогда не почувствовать себя счастливым.

Научиться активно слушать

Это один из залогов значимых, приносящих удовлетворение отношений. Научитесь хорошо слушать, если хотите, чтобы близкие доверяли вам и чувствовали себя комфортно, делясь с вами. По словам Дайан Шиллинг из Forbes, принципы просты: внимательно слушайте, воспринимайте то, что говорит другой человек, и никогда не перебивайте. Затем перефразируйте то, что вы усвоили, и повторите это собеседнику.

Не бояться трудностей

Исследования показывают, что определенная степень стресса помогает нам быть продуктивнее, счастливее и эффективнее.

Согласно теории психологической устойчивости, стрессовые факторы могут сделать нас более выносливыми и физически, и духовно. Также они снижают подверженность стрессу в будущем.

Вносить в график приятные вещи

Дэвид Беннетт отмечает, что большинство людей используют все место в календаре для неприятных дел — ежедневных поездок на работу или посещения скучных собраний. Он также советует не забывать о хороших вещах: времени с друзьями, свиданиях и времени для себя.

Изучать новые технологии

У технологического прогресса больше плюсов, чем минусов.

Гаджеты существенно облегчают жизнь занятым людям. Например, вы можете автоматизировать рутинные задачи, синхронизировать записи и классифицировать идеи для важных проектов.

Отказываться от того, что не приносит пользы

Это могут быть токсичные отношения или провальный проект.

Научитесь избегать вещей, которые приносят лишний стресс вместо результатов. Проводите сэкономленное время с друзьями и близкими, занимайтесь хобби и заботьтесь о себе.

Уделять внимание осознанности

Привычка расставлять приоритеты со временем повышает качество жизни.

Дарлин Корбетт отмечает, что даже простые способы уделить внимание другому человеку могут заметно улучшить и его, и ваше настроение. Достаточно сказать «спасибо» или «добро пожаловать», придержать дверь или остановить машину, чтобы уступить пешеходу или другому автомобилю.

Читать минимум одну книгу в месяц

Чтение дает нам большие преимущества, особенно когда речь заходит о художественной литературе. Исследование, опубликованное в PLOS One, показывает, что чтение может сделать нас более чуткими, а другое, опубликованное в том же году в журнале Creativity Research Journal, показывает, что чтение проявляет наши творческие качества. Все это способствует улучшению уровня жизни.

Отключать Wi-Fi

Это поможет не отвлекаться на входящие электронные письма, приглашения на встречи и оповещения календаря. Ваша продуктивность существенно вырастет, если вы временно отключите Wi-Fi и переведете телефон в авиарежим.

Вести дневник благодарности

Ежедневно выделяйте время на то, чтобы записать несколько вещей, за которые вы благодарны. Это может быть что угодно — от того, что вы ели на ужин, до вашего самочувствия. В 2018 году исследователи из Greater Good Science в Калифорнийском университете в Беркли выяснили, что студенты, которые вели дневник благодарности, успешнее достигали своих целей по сравнению с теми, кто его не вел.

Слушать бодрую музыку

Музыка поможет пережить трудные времена. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Positive Psychology, нам легче настроиться на позитивный лад, когда мы слушаем оптимистичную музыку.

Тратить меньше, чем зарабатываете

Чтобы меньше беспокоиться о деньгах, достаточно контролировать расходы.

Эксперт по благосостоянию Лиэнн Джейкобс советует регулярно проверять наличие автоплатежей, которые могут незаметно истратить ваши деньги.

Быть собой

Коуч и бизнес-консультант Майк Шерек отмечает, что ничто не улучшает качество жизни так, как самовыражение. Начните с определения моментов, когда вы притворяетесь. Когда мы не пытаемся казаться кем-то другим, мы чувствуем себя комфортнее и счастливее.

Научиться отказывать

Мы часто вынуждены перерабатывать, посещать слишком много мероприятий или общаться с огромным количеством людей.

Иногда лучше отказаться от чего-то, чтобы зарядиться энергией и отдохнуть. Придерживайтесь следующего правила: если предложение не вызывает у вас восторга, откажитесь от него.

Записывать идеи

Если вас часто посещают идеи, не забывайте их записывать.

Социальный работник и лайфстайл-коуч Стефани Крейн рассказывает, что ведет дневник, каждая страница которого посвящена отдельному проекту. Завершив все задачи, она вырывает страницу и чувствует удовлетворение.

Прекратить работать по выходным

Работа высоко ценится, и часто нам бывает трудно оторваться от нее. Посвятите выходные дни тому, чтобы отвлечься и жить более полной жизнью.

Общение с друзьями, семьей и хобби уменьшают стресс и заряжают энергией.

Найти время на медитацию

Исследования показывают: если ежедневно медитировать по 15 минут в день, вы сможете принимать лучшие решения. Также эта практика повышает концентрацию.

Гулять без телефона

Как правило, даже на работе практически нет таких дел, которые не могут подождать 10 минут. Уделите это время прогулке и не берите с собой телефон.

Постарайтесь обращать внимание на то, чего раньше не замечали. Ученые называют это упражнение «эффект обзора» — он позволяет получить новые идеи и увидеть возможности. Это помогает при принятии решений.

Следить за своей производительностью

Измерять свой успех намного легче, когда вы определите свои ключевые метрики. Составьте себе список KPI, чтобы увидеть, как показатели вашего бизнеса меняются каждый день, неделю или месяц. Это поможет следить за ситуацией, даже если вы не общаетесь с сотрудниками.

Избавляться от одежды, которую вы не носили в течение года

У многих из нас шкафы набиты одеждой. Но часто мы не носим даже половину из вещей, которые у нас есть.

Консультант по фандрайзингу Кэтрин Вертхайм советует не хранить в шкафу то, что вы не носите: «Это удручает. Повесьте эти вещи в другой шкаф, храните их под кроватью или где-нибудь еще».

Только представьте, как каждое утро вы открываете шкаф и подбираете наряд из вещей, которые вам нравятся.

Удалить приложения для социальных сетей

Хотите жить настоящим? Удалите приложения для социальных сетей, которые вы чаще всего используете. Так вы будете открывать их только тогда, когда действительно захотите, а не от скуки. Так вам легче будет расслабиться и посвятить время окружающим.

Покупать новую одежду тогда, когда захочется

Вы заслуживаете того, чтобы побаловать себя. Ученые доказали, что шопинг не только улучшает настроение, но и повышает уверенность в себе.

Устанавливать финансовые цели

Мы часто начинаем переживать о своих деньгах в конце года, когда наступают праздники. Вместо этого начинайте контролировать деньги в начале года.

Эксперт по благосостоянию Лиэнн Джейкобс советует 1 января устанавливать сумму, которую вы хотите заработать. Такой образ мышления изменит ваше отношение к финансам.

«Разгружать» мозг

Когда настает время сделать что-то важное, мы часто не можем сфокусироваться и отвлекаемся. Справиться с этим поможет «автоматическое письмо». Для этого возьмите бумагу, ручку и начните писать все, что придет в голову.

Этот метод помогает «очистить» мозг и раскрыть свой потенциал. Не пытайтесь ограничивать себя или как-то организовать свой текст. Через некоторое время ваш разум сможет сконцентрироваться на важных вещах.

Устанавливать границы

К сожалению, никто не может читать мысли. Единственный верный способ заставить людей относиться к вам так, как вы хотите — сказать им об этом.

Бизнес-коуч Хизер Викери советует определить, что для вас является приемлемым поведением, а затем обсудить это с окружающими. В результате вы сможете чувствовать свободу и не бояться кого-то обидеть.

Каждую неделю концентрироваться на одной цели

Мы часто переоцениваем свои возможности и перегружаем себя.

Специалист по здоровому образу жизни Кевин Штраус отмечает, что такой бесконечный цикл подавляет нас и выматывает. «Более чем вероятно, вы делаете так много, чтобы чувствовать, что вас ценят. Тем не менее, чем меньше мы на себя берем, тем меньший стресс испытываем и лучше выполняем те задачи, которые действительно важны».

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