Как получить гражданство Турции за инвестиции в 2024 году

Вместе с компанией Ricci | Зарубежная недвижимость рассказываем о преимуществах турецкого «золотого» паспорта и о том, как его получить.

Получение другого гражданства — как правило, длительный и непростой процесс. Однако есть страны, которые готовы предоставить паспорт в короткие сроки за инвестиции. Турция — одна из таких стран, где действует программа инвестиционной иммиграции. И она по-прежнему доступна россиянам.

Зачем нужен «золотой» паспорт Турции

Инвестировав в покупку недвижимости Турции от $400 тысяч, иностранец и члены его семьи получают паспорт страны с комфортным климатом, развитой инфраструктурой и возможностями для ведения международного бизнеса.

Помимо стоимости объекта недвижимости инвестору предстоят и дополнительные расходы: оплата налогов, работы присяжного переводчика, страхового полиса от землетрясений, технического паспорта на помещение в новостройке и счетчиков. Важно иметь это ввиду.

В мировом рейтинге паспортов Турция сегодня занимает 35 место: ее граждане могут посещать без визы более 110 стран. Кроме того, им, в отличие от россиян, доступна американская бизнес-виза Е-2, с которой можно переехать в США и заниматься бизнесом там.

Еще один плюс турецкого «золотого» паспорта — необходимость приобрести недвижимость для получения гражданства, а не инвестировать деньги в местный фонд, например. В доме или квартире можно жить самостоятельно, а можно сдавать объекты в аренду и получать пассивный доход.

«В 2023 году наши клиенты чаще всего отдавали приоритет недвижимости в Стамбуле. Особой популярностью пользовались апартаменты в центре города на этапе строительства. Такой выбор объясним: они дают возможность заработать на приросте капитала, ведь на момент ввода объекта в эксплуатацию средний рост цены достигает 30% в долларах, а при сдаче в аренду можно получить около 7%», — рассказывает Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость.

Слова эксперта подтверждает статистика: в 2022 году рост цен на недвижимость в Турции достиг 40%, а в Стамбуле за первые месяцы аналогичного периода стоимость жилья в некоторых районах выросла в три раза. Прирост иностранных покупателей в этот период превысил 26%.

Кто может участвовать в программе

Принять участие в программе инвестиционной иммиграции Турции могут инвестор, его супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети. Основной заявитель должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей и подтвердить официальный источник дохода. Среди дополнительных требований — отсутствие случаев депортации из страны и заболеваний, опасных для общества.

Какие нужны документы

При иммиграции очень важно внимательно подойти к формированию пакета документов. Для подачи на «золотой» паспорт Турции основному заявителю необходимо подготовить:

нотариально заверенные копии паспорта и доверенности;

фотографии;

свидетельства о рождении и браке — они должны быть переведены на турецкий язык и заверены консульством;

налоговый номер, полученный в налоговых органах Турции.

Все документы должны быть апостилированы. Аналогичные требования предъявляют к документам супругов и детей заявителя.

Как действовать

Алгоритм получения гражданства Турции за инвестиции последователен и понятен. Для начала нужно определиться с недвижимостью — в рамках программы объект можно приобрести только у турецкого юридического или физического лица.

Будьте внимательны с курсом: в свидетельстве о собственности стоимость объекта прописывается в лирах, но для участия в программе необходимый порог обозначен в долларовом эквиваленте.

После следует несколько важных нюансов, решать которые лучше в тандеме с профессионалами. Речь о юридической экспертизе документов и оценке недвижимости.

Следующий шаг — оплата недвижимого имущества. Денежные средства при этом должны быть переведены официально через банк.

При грамотном прохождении каждого из этапов можно оформить промежуточный вид на жительство, а после — обратиться за получением гражданства.

По данным компании Ricci | Зарубежная недвижимость, большая часть людей, которые успешно прошли процедуру получения ВНЖ и гражданства Турции, в 90% случаев делится позитивным опытом, подчеркивая лояльную политику страны по отношению к мигрантам. Получив турецкий паспорт многие ограничиваются туристическими возможностями, другие строят карьеру, активно пользуются инвестиционными инструментами и всеми доступными благами страны.

Ricci | Зарубежная недвижимость — новое направление компании Ricci | Жилая недвижимость, которое было запущено в 2023 году. Сегодня компания активно осваивает зарубежный рынок в таких локациях, как Кипр, Франция, Италия, Турция, Испания, Греция, Великобритания, Швейцария, Черногория, Португалия, Венгрия, Грузия и других.

Ricci | Зарубежная недвижимость помогает в приобретении недвижимости как для инвестиций и собственного проживания, так и с целью получения ВНЖ, ПМЖ и второго гражданства.

Фото на обложке: Dimitry B / Unsplash

Фото в тексте: Ricci | Зарубежная недвижимость

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