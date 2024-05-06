Как получить гражданство Турции за инвестиции в 2024 году

Получение другого гражданства — как правило, длительный и непростой процесс. Однако есть страны, которые готовы предоставить паспорт в короткие сроки за инвестиции. Турция — одна из таких стран, где действует программа инвестиционной иммиграции. И она по-прежнему доступна россиянам.
Вместе с компанией Ricci | Зарубежная недвижимость рассказываем о преимуществах турецкого «золотого» паспорта и о том, как его получить.
Зачем нужен «золотой» паспорт Турции
Инвестировав в покупку недвижимости Турции от $400 тысяч, иностранец и члены его семьи получают паспорт страны с комфортным климатом, развитой инфраструктурой и возможностями для ведения международного бизнеса.
Помимо стоимости объекта недвижимости инвестору предстоят и дополнительные расходы: оплата налогов, работы присяжного переводчика, страхового полиса от землетрясений, технического паспорта на помещение в новостройке и счетчиков. Важно иметь это ввиду.
В мировом рейтинге паспортов Турция сегодня занимает 35 место: ее граждане могут посещать без визы более 110 стран. Кроме того, им, в отличие от россиян, доступна американская бизнес-виза Е-2, с которой можно переехать в США и заниматься бизнесом там.
Еще один плюс турецкого «золотого» паспорта — необходимость приобрести недвижимость для получения гражданства, а не инвестировать деньги в местный фонд, например. В доме или квартире можно жить самостоятельно, а можно сдавать объекты в аренду и получать пассивный доход.
«В 2023 году наши клиенты чаще всего отдавали приоритет недвижимости в Стамбуле. Особой популярностью пользовались апартаменты в центре города на этапе строительства. Такой выбор объясним: они дают возможность заработать на приросте капитала, ведь на момент ввода объекта в эксплуатацию средний рост цены достигает 30% в долларах, а при сдаче в аренду можно получить около 7%», — рассказывает Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | Жилая недвижимость.
Слова эксперта подтверждает статистика: в 2022 году рост цен на недвижимость в Турции достиг 40%, а в Стамбуле за первые месяцы аналогичного периода стоимость жилья в некоторых районах выросла в три раза. Прирост иностранных покупателей в этот период превысил 26%.
Кто может участвовать в программе
Принять участие в программе инвестиционной иммиграции Турции могут инвестор, его супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети. Основной заявитель должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей и подтвердить официальный источник дохода. Среди дополнительных требований — отсутствие случаев депортации из страны и заболеваний, опасных для общества.
Какие нужны документы
При иммиграции очень важно внимательно подойти к формированию пакета документов. Для подачи на «золотой» паспорт Турции основному заявителю необходимо подготовить:
- нотариально заверенные копии паспорта и доверенности;
- фотографии;
- свидетельства о рождении и браке — они должны быть переведены на турецкий язык и заверены консульством;
- налоговый номер, полученный в налоговых органах Турции.
Все документы должны быть апостилированы. Аналогичные требования предъявляют к документам супругов и детей заявителя.
Как действовать
Алгоритм получения гражданства Турции за инвестиции последователен и понятен. Для начала нужно определиться с недвижимостью — в рамках программы объект можно приобрести только у турецкого юридического или физического лица.
Будьте внимательны с курсом: в свидетельстве о собственности стоимость объекта прописывается в лирах, но для участия в программе необходимый порог обозначен в долларовом эквиваленте.
После следует несколько важных нюансов, решать которые лучше в тандеме с профессионалами. Речь о юридической экспертизе документов и оценке недвижимости.
Следующий шаг — оплата недвижимого имущества. Денежные средства при этом должны быть переведены официально через банк.
При грамотном прохождении каждого из этапов можно оформить промежуточный вид на жительство, а после — обратиться за получением гражданства.
По данным компании Ricci | Зарубежная недвижимость, большая часть людей, которые успешно прошли процедуру получения ВНЖ и гражданства Турции, в 90% случаев делится позитивным опытом, подчеркивая лояльную политику страны по отношению к мигрантам. Получив турецкий паспорт многие ограничиваются туристическими возможностями, другие строят карьеру, активно пользуются инвестиционными инструментами и всеми доступными благами страны.
Ricci | Зарубежная недвижимость — новое направление компании Ricci | Жилая недвижимость, которое было запущено в 2023 году. Сегодня компания активно осваивает зарубежный рынок в таких локациях, как Кипр, Франция, Италия, Турция, Испания, Греция, Великобритания, Швейцария, Черногория, Португалия, Венгрия, Грузия и других.
Ricci | Зарубежная недвижимость помогает в приобретении недвижимости как для инвестиций и собственного проживания, так и с целью получения ВНЖ, ПМЖ и второго гражданства.
Фото на обложке: Dimitry B /
Фото в тексте: Ricci | Зарубежная недвижимость
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