Кочевники на удаленке: почему сотрудники во время пандемии переехали в дома на колесах

Во время пандемии сотрудники закрытых офисов решили отказаться от сидячего образа жизни и переехали в дома на колесах. Теперь они путешествуют по новым локациям в поисках новых мест и надежного интернет-соединения. Рассказываем, что их сподвигло на такой шаг и каковы их дальнейшие планы.

Когда в мае 2020 года Эрика Хорн получила электронное письмо, в котором говорилось о полном переводе компании на удаленный формат работы, она решила осуществить свою давнюю мечту и пожить в доме на колесах.

«Как только я начала жить в автодоме, я поняла, что это было самое верное решение, — отметила Хорн, которая до своего решения проживала в Окленде. — Я могла не привязываться к конкретному месту или арендной ставке».

Хорн не была одинока в своем спонтанном решении. Многие удаленные работники во время пандемии оставили привычный образ жизни и перебрались в фургоны. Они ездят с места на место, проводят свободное время на природе и исследуют новые места.

По мере роста доступности вакцин и отмены ограничений некоторые сотрудники все же возвращаются в свои офисы. Но другие не могут отказаться от нового образа жизни.

Фото в тексте: simona pilolla 2 / Shutterstock

Смрити Бхадаурия живет в доме на колесах со своим мужем Картиком Васаном и собакой Эверестом. С августа 2020 года они путешествуют на своем Dodge B200 Tradesman 1977 года.

«Мы очень счастливы, что решились. Эта жизнь дает нам чувство свободы, — сказала Бхадаурия. — И мы не планируем прекращать».

Такой образ жизни привлекает тех, кто любит путешествовать, может себе позволить потратить тысячи долларов на покупку собственного автодома и работает удаленно.

«Мне всегда нравилось путешествовать, но в то же время я считаю себя домоседкой», — сказала Кейли Диллон, специалист по обслуживанию клиентов в Outdoorsy. Эта компания занимается арендой микроавтобусов и жилых автофургонов. «Мне очень нравится, что несмотря на постоянные путешествия, дом всегда с тобой», — добавила она.

Для некоторых работа в доме на колесах — это альтернатива аренде офиса. Кензо Фонг, CEO технологического стартапа Rock и бывший сотрудник Google, начал работать в своем фургоне в мае 2020 года после того, как его дети перешли на дистанционное обучение. Он все также живет в своем доме в Сан-Франциско, но днем ​​он садится в свой автодом и отправляется работать в новое место. Во время перерывов он предпочитает гулять и наслаждаться новыми локациями.

Фонг считает, что такой образ жизни дает больше свободы и он уже не представляет себе, как тратил много времени на дорогу до офиса.

Интернет — это самое важное

Покупка и обустройство автодома может занять немного времени, но некоторые увлеченные люди тратят на это месяцы или годы.

Фонг, например, купил уже оборудованный фургон и тратит на него пару сотен долларов каждый месяц. «Это существенно меньше, чем оплачивать офис в Сан-Франциско», — заметил он.

Хорн же, напротив, несколько месяцев обустраивала фургон вместе с отцом и подрядчиком. В общей сложности она потратила около $60 тысяч — $25 тысяч на сам автодом и еще около $35 тысяч на его улучшение.

Автомобильные дома должны включать в себя несколько базовых вещей: место для сна, рабочий стол, кухонное оборудование и ванную комнату. Но, пожалуй, самое важное — это компьютер и интернет. Некоторые обходятся лишь ноутбуком, а другие предпочитают более сложные устройства с несколькими мониторами. Большинство фургонов оборудуются как минимум двумя роутерами для разных сетевых провайдеров. «Интернет — это самое важное. На всякий случай я установил оборудование для приема сигнала от разных провайдеров», — отметил Фонг.

Фото в тексте: simona pilolla 2 / Shutterstock

Хорн рассказывает, что однажды она нашла отличный кемпинг в Седоне, штат Аризона, но там было очень слабое соединение. Поэтому каждое утро ей приходилось ехать в соседний город и парковаться перед магазином Staples, где она могла подключиться к сети.

«Это не всегда так здорово, как может показаться на первый взгляд», — смеется Хорн. График с девяти до пяти также может доставлять некоторые неудобства людям, работающим в доме на колесах. Удаленные сотрудники могут припарковаться в каком-нибудь великолепном месте и насладиться им только в выходные.

«Именно поэтому большинство людей, живущих в домах на колесах — фрилансеры», заметила Джесс Шислер, основательница приложения по поиску кемпингов Sekr, которая также в таком доме.

«График с девяти до пяти довольно сложный, но вполне посильный, — добавила она. — Однако более гибкое расписание позволит вам сполна насладиться свободой».

Бхадаурия и Васан, например, заняты проектной работой. Васан занимается информационными технологиями, а Бхадаурия — цифровым маркетингом. Они проводят первые часы на открытом воздухе, а затем сразу же приступают к работе. Во второй половине дня они делают перерыв, исследуют район или передвигаются в новое место. Каждый вечер они не упускают возможность понаблюдать за закатом.

К минусам можно отнести грязь и одиночество

Однако не все так гладко в жизни в автодоме. Диллон была удивлена тому, как часто ей приходилось убирать свой фургон. «В конце концов, вы просто привыкаете к новым условиям», — добавила она.

Чувство одиночества — это еще одна серьезная проблема жизни в дороге. Первые три недели Диллон чувствовала себя очень одинокой, пока не решилась завести собаку. «Я люблю быть одна, но порой бывает слишком одиноко, — заметила она. — Однако четвероногий друг помог мне преодолеть это чувство».

Хорн также отмечает, что часть дня она тратит на дела по хозяйству. Ей приходится менять воду в баке и туалете. «Большую часть времени занимают не ночевки в великолепных местах и не пробуждения среди красивых видов, напротив, их довольно мало, — сказала Хорн. — Однако они того стоят».

Бхадаурия с мужем и собакой не жалуются на одиночество, но иногда тоскуют по друзьям и близким. Они с Васаном любят жизнь в дороге и не планируют отказываться от этого в ближайшем будущем, однако они понимают, что нельзя так жить постоянно.

«В какой-то момент все приедается и кажется скучным, — отметила Бхадаурия. — Когда мы с этим столкнемся, мы будем рады вернуться к прежнему образу жизни».

Несмотря на трудности, удаленные кочевники планируют продолжать путешествия до тех пор, пока их компании не вернутся в офисы или пока они не выгорят. Хорн отметила, что изначально планировала прожить в дороге как минимум год, но теперь все изменилось.

«Спустя шесть месяцев я поняла, что только начинаю осваивать новый образ жизни», — добавила она.

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